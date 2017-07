Serie, Teil 1: Der Main, Kilometer für Kilometer: Durch die Liebe zum Main verbunden

Bar an Bord

Menschen und Fische

Kinderstube als Dank

Nirgends sind sich Frankfurt und Offenbach so nah wie am Main. Wie sich der Rumpenheimer und der Fechenheimer Mainbogen aneinander schmiegen, möchte man fast meinen, die beiden Städte versuchten sich zu umarmen. Vielleicht kann man darin auch einen innigen Landzungenkuss erkennen. Damit wäre bewiesen, dass nicht nur der Beiname „am Main“ die beiden Städte verbindet. Es ist auch Liebe.Wer einwenden möchte, dass gerade hier der Fluss eine natürliche Distanz schaffe und Oberrad und Kaiserlei näher beieinander seien, der verkennt, was der Main eigentlich ist. Der im wahrsten Sinne des Wortes „fließende Übergang“ ist keine Grenze, sondern ein Lebensraum.Menschen wie Jörg Schurig, dem Betreiber des Bembelboots, haben auf dem Fluss ihren Arbeitsplatz. Zwischen Main und der Doppelhelix-Skulptur, noch auf Offenbacher Gemarkung, sitzen seine Gäste in Liegestühlen, auf Bierbänken und eine Gruppe junger Menschen auf dem Rasen. Ihnen serviert Schurig Handkäs’ oder selbstkreierte Cocktails. Die meisten bleiben aber beim Gespritzten. Ein Kunde lehnt sich vom Ufer auf die Reling. Er bittet mehrmals um einen Kurzen. Die schenkt Schurig aber nicht aus. „Darum ist es bei mir auch so ruhig. Nimm einfach einen Äppler“, sagt er. Es ist schwer dem Bar-Kapitän einen Wunsch abzuschlagen. Er hat diese typische Gastronomen-Aura: freundlich, locker und trotzdem streng. Also gibt es ein gut gefülltes Geripptes für den angetrunkenen Gast. Der nächste in der Reihe muss erstmal warten. Kühlschrank und Herd an Bord der kleinen Motorjacht werden von einem Generator betrieben, der auch Flüssignahrung braucht. Zweimal am Tag füllt Schurig nach, schließlich muss er seine Kühlkette einhalten.Das deutlichste Zeichen für die Verbundenheit zwischen Frankfurt und Offenbach setzt der Offenbacher Ruderverein. Der liegt nämlich auf der Fechenheimer Mainseite, gleich schräg gegenüber vom Bembelboot. Seit 50 Jahren setzen die Offenbacher von Frankfurt aus die Segel. Ein Grund zum Feiern, wobei feiern an diesem Tag bedeutet, andere Segler einzuladen und „Jubiläumsregatta“ fahren. Während die Wassersportler danach zu viert die Boote auf Anhänger hieven, kann ein junges Mädchen sein Glück noch gar nicht fassen. Ihre nassen Haare tropfen und ihre Hände gestikulieren vor Aufregung. „Ich bin heute das erste Mal gekentert.“ Na dann: Hurra? Lorenz Classen, ein Segelfreund vom Wassersportclub Seligenstadt, sagt, dass das ständig passiere und auch, dass das erste Mal dennoch was besonderes sei.Die Strömung des Mains sei nicht gefährlich und die Wasserqualität gut genug für ein kurzes Bad. Der Fluss sehe nur dreckig aus, weil Frachter Schlamm aufwühlen. Spricht also nichts dagegen, mal über Bord zu gehen. Baden soll man im Main ja nicht.Das ist für die Frankfurter ja ein leidiges Thema, denn Badeseen gibt es wenige. Den Fechenheimern reicht das liebe Offenbach aber die helfende Landzunge. Nur eine Viertelstunde laufen Lilian, Helene und der kleine Moritz von ihrer Wohnung in Fechenheim, dann sind am Schultheis-Weiher auf dem Rumpenheimer Mainbogen. Hier, wo sich die beiden Städte küssen, ist man sich eben ganz nah. Über den Arthur-von-Weinberg-Steg kommen sie auf die andere Mainseite. Dann geht es durch Felder, auf denen gerade Weizen wächst. Dessen Geruch nimmt einen warm in den Arm und lässt an Mehl denken. Automatisch streift man im Vorbeigehen über die goldenen Halme. In dieser Stille spricht man selbst leiser oder schweigt ganz. Nach einem kurzen Stück geteertem Weg liegt der See mit dem breiten Sandstrand vor dem Spaziergänger.Manche fühlen sich so frei, dass sie – geschützt nur von einer Hecke – ganz nackt am Ufer liegen. Von den wenigen Schwimmern am linken Rand des Weihers sind nur die Köpfe zu sehen. Sie bleiben dort, wo noch keine Wasserpflanzen unter der Oberfläche hervorscheinen. Der See bestimme selbst die Badesaison, sagt Helene. „Spätestens Mitte Juli ist er mit Algen zugewachsen.“Dass es sich die Menschen am Main so gemütlich machen, müssen seine angestammten Bewohner ausbaden. Typische Fischarten wie Nase oder Hasel, sagt Rainer Zimmermann vom Frankfurter Umweltamt, hätten es schwer, Laichplätze zu finden. Das insgesamt 27 Kilometer lange Ufer sei in Frankfurt über den größten Teil der Strecke mit Steinaufschüttungen befestigt. Die Fische brauchen aber seichte Gewässer, um ihre Nachkommen aufzuziehen. Die Frankfurter Fischer- und Schifferzunft setzt daher jedes Jahr tausende Fische im Main aus.Um der Natur ihren Raum zu geben, soll für drei Millionen Euro der Fechenheimer Mainbogen renaturiert werden. In zwei Altarmen, von denen der längste auf 1,7 Kilometern quer durch den Mainbogen führen wird, sollen die Flussbewohner eine Kinderstube bekommen. Bisher gibt es nur drei kleine Teiche, in denen Fische heranwachsen. Im nächsten Jahr beginnen die Bauarbeiten.Vielleicht ist es nur gerecht, dass die Stadt dem Fluss, der ein paar hundert Kilometer östlich als Weißer Main im Fichtelgebirge und als Roter Main in der Fränkischen Alb entspringt, etwas zurückgibt. Frankfurt verdankt ihm viel. Nicht zuletzt seinen Namen.Wobei diese Geschichte erst ein paar Flusskilometer weiter ihren Ort hat: Der Legende nach zeigte eine weiße Hirschkuh dem Kaiser Karl dem Großen die Stelle, an der er und seine Soldaten den Main überqueren und ihren Verfolgern, den Sachsen, entkommen konnten. Auch wenn dies nur eine Sage ist, die „Furt der Franken“, die seichte Flussstelle, gab es wirklich. Sie lag auf Höhe der heutigen Alten Brücke und war für lange Zeit die einzige Möglichkeit, von einem Ufer zum anderen zu kommen. Weil der Fluss auch die einzige schiffbare Ost-West-Verbindung ist, verdankt ihm Frankfurt seinen Aufstieg zum Handelszentrum.Der Main ist das Herz Frankfurts, an dessen Ufern noch viele Begegnungen warten. In der nächsten Folge führt der Weg durch den Osthafen.