Bob Dylan in der Festhalle Frankfurt: Dylan-Fans verraten: Darum lieben wir die Rock-Legende

Folkrock-Legende und frischgekürter Nobelpreisträger Bob Dylan hat bei seinem Auftritt in der Festhalle zahlreiche Fans begeistert. Wir haben uns umgehört, was sie an ihrem Idol so fasziniert.

Bob Dylan ist das Chamäleon der Rockmusik. Der frischgekürte Literatur-Nobelpreisträger hat in seiner über 50jährigen Karriere viele Wandlungen vollzogen und unzählige klassische Songs geschrieben. Zehn Jahre ließ er sich in Frankfurt nicht blicken. Jetzt gab er ein umjubeltes Konzert in der Festhalle. Wir sprachen mit Fans des Meisters über ihr Faszination für den 75jährigen Künstler.

Elo (60) und Uli (66) aus Karlsruhe: "Fans durch Höhen und Tiefen"

"Mit Dylan sind wir gemeinsam aufgewachsen. Bei ihm gibt es nie Stillstand, sondern ständige Veränderung. Natürlich gab es in seiner Karriere auch Höhen und Tiefen. Als er Ende der 70er Jahre in seiner religiösen Phase war, haben wir einfach auf seine nächste Wandlung gewartet. Keiner singt Dylan wie Dylan selbst. Unser Lieblingslied von ihm? 'One More Cup of Coffee', aber das wird er im Konzert wohl nicht spielen. Wir hören es aber im Auto auf der Heimfahrt."

Wolfgang (64) aus Aschaffenburg: "Er darf er machen, was er will"

"Ich gehe zu Dylan-Konzerten, seit ich denken kann. Wenn immer nach Deutschland kommt, schaue ich ihn mir an. Er versteht es, mich immer positiv zu überraschen, kein Konzert gleicht dem anderen. Zu seinen Sinatra-Interpretationen fehlt mir zwar der Bezug. Aber ich finde, in seinem Alter darf er machen, was er will."

Jule (25) und Paula (23) aus Frankfurt: "Eine unglaubliche Inspiration"

"Wir sind selber Singer/Songwriter, machen Musik und geben Konzerte als Duo "Romie". Bob Dylan ist einer unserer wichtigsten Einflüße. Er ist einer der ersten, der die Art von akustischer Folk-Musik gemacht, die wir so lieben. Mit Nostalgie hat das überhaupt nichts zu tun. Er ist ein unglaublicher Poet und wir sind sozusagen Studierende seiner Kunst, weshalb dieses Buch mit seinen Texten ein ständiger Begleiter ist."

Markus (53): "Immer schon der Größte für mich"

"Dylan war schon immer der größte Künstler für mich. Meine Leidenschaft für ihn begann, als ich als junger Mann 1976 sein 'Hard Rain'-Konzert im Fernsehen sah. Seither habe ich mich auch intensiv in seine Texte eingearbeitet, denn die suchen ihresgleichen."

Renate (55): "Einschneidendes Musik-Erlebnis"

"Meine Kinder haben mir zu Weihnachten Konzert-Tickets für das Konzert in Frankfurt gekauft. Damit erfüllen sie mir einen Herzenswunsch, denn mich hat der Mann schon 1978 begeistert, als ich ihn bei einem Open Air auf dem Nürnberger Zeppelinfeld sah. Ich hoffe, er spielt möglichst viele seiner Klassiker wie 'Hey, Mister Tambourine Man'."

Nobelpreisträger spielt in Frankfurt Bob Dylan in der Festhalle: Der Meister hat die Muse wieder Der frischgekürte Nobelpreisträger Bob Dylan (75) gibt nach zehnjähriger Frankfurt-Abstinenz in der ausverkauften Festhalle ein starkes zweistündiges Konzert, mit dem er seinen Legendenstatus zementiert. Dabei bewahrt er sich die Aura der distanzierten Diva. clearing