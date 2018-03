Umfrage: EU hebt Mindestalter an: Facebook und Instagram erst ab 16 Jahren

19.03.2018

Ab Mai 2018 ist das Nutzen von Internetdiensten wie Facebook und Instagram erst ab 16 Jahren erlaubt. So steht es in der Datenschutz-Grundverordnung. Damit soll Kindern der Zugang zu solchen Internetdiensten erschwert werden. Was halten Sie von der Gesetzesänderung?