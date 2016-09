Eckenheimer: VGF hat Verzug zu spät mitgeteilt

Sein erster Auftritt als Dezernent im Verkehrsausschuss wird wahrscheinlich länger in Erinnerung bleiben. Seinen Bericht über den Bau der Hochbahnsteige entlang der U-Bahnlinie 5 in der Eckenheimer Landstraße begann Klaus Oesterling damit, zu erklären, dass seine Mitteilung kein Magistratsbericht und keine offizielle Darstellung sei. „Ich nehme mir die Freiheit als Bürger wiederzugeben, was ich erlebt habe, sagte der Verkehrsdezernent. Und das sei überraschend gewesen.

Nach seiner Wahl habe er viele Antrittsbesuche absolviert – am 1. August habe er mit dem Vorstand der Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) gesprochen. Dabei sei ihm berichtet worden, dass die Station „Glauburgstraße“ wegen Lieferengpässen bei den Abschlusssteinen nicht termingerecht fertig werde (wir berichteten). Bei der Haltestelle „Musterschule“ hingegen, so habe man versichert, sei alles bis zum 26. August erledigt. Dass das nicht stimmen könne, habe er am 16. August an Ort und Stelle gesehen, als er die gesamte Baustelle von der Nationalbibliothek bis zum Scheffeleck abgelaufen sei. Ihm sei schnell klar geworden, dass beide Haltestellen nicht zu Beginn des neuen Schuljahres in Betrieb gehen könnten.

Oesterling verwies darauf, dass „es sicher nicht die Aufgabe eines Dezernenten sei, Baustellen persönlich abzulaufen, um festzustellen, ob sie in Verzug sind“.

Bis zum Ende der Sommerferien sollte die Komplettsperrung der Eckenheimer Landstraße im Nordend aufgehoben sein. Relativ spät hatte die VGF erklärt, dass sich die Arbeiten um sechs Wochen bis zum 9. Oktober verzögern werden.

Oesterling erinnerte an die zwölf Jahre währende Planung für das Projekt und fragte, warum dieser Engpass nicht schon früher bekannt gewesen sei. Im übrigen hätte auch die Ankündigung der VGF, dass in den Herbstferien noch einmal eine 14-tägigen Sperre nötig sei, weil die Gleise an der Kreuzung zum Marbachweg ausgewechselt werden müssen, da die breiteren Züge der U5 sich nicht in der 90-Grad-Biegung begegnen dürfen, früher kommen müssen.

Bei aller Vorsicht fügte Oesterling an, dass er weitergehende Fragen der Stadtverordneten nicht beantworten werde, da nach der Aufarbeitung aller Fakten in den folgenden internen Untersuchungen „auch juristische Folgerungen“ nicht ausgeschlossen seien. Er kündigte an, dass er in einer der nächsten Sitzungen des Verkehrsausschusses „über mögliche Schlussfolgerungen“ unterrichten werde.

Mit Blick auf weitere Bauprojekte sagte Osterling, er hoffe, dass Information schneller kämen. „So wie das in der Eckenheimer lief, kann es nicht nochmal laufen.“

