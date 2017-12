Die Frischetheke ist dunkel und leer, Regale sind knapp mit Waren bestückt. Am 31. Dezember schließt die Filiale Edeka City in Niederrad.

Seit Monaten wird über die Zukunft der Edeka City Filiale in der Melibocusstraße 52 in Niederrad diskutiert. Sonderangebotsplakate an der Fassade des Geschäftes kleben nur teilweise in ihren Rahmen, hängen müde herab. Ein kleiner Wagen vor der Tür mit wenigen Tannen- und Kiefernzweigen und ein paar weiß bestäubten Minibäumchen sind das Einzige, was auf das kommende Weihnachtsfest hinweist. Die Regale wirken nur auf den ersten Blick ausgestattet, sie sind schmal gefüllt, bei Obst und Gemüse sind bereits nachmittags viele Kisten leer. Das Warenangebot ist knapp und weit ausgefächert eingeräumt. Seit Monaten ist die Fleisch-, Wurst- und Käsetheke geschlossen, ihre Stahlauslage ist kalt, leer und dunkel.

Viele Spekulationen

In den sozialen Netzwerken wird spekuliert. „Der Marktleiter meinte kürzlich, es stimmt nicht“, heißt es da, Zulieferer hätten das kommende Aus für den Supermarkt aber bestätigt. „Oh Mann, das Gerücht ging schon für den 1.12. rum. Und? Nichts war.“ Andere äußern sich mit: „Es wäre zu wünschen, dass für die ansässigen, älteren Menschen ein gut geführter Lebensmittelladen hineinkommt.“

Die Mitarbeiter des „Edeka Farhad“, wie sich der Supermarkt im Telefon- und Branchenbuch nennt, dürfen sich selbst nicht äußern. Sie sind freundlich, verweisen aber auf den Filialleiter, der selbst den ganzen Nachmittag über nicht im Hause ist. Am Telefon reagiert dieser empört: „Seit wann glaubt man schon Facebook?“, fragt er aufgebracht und fügt hinzu, dass sich nur Edeka selbst dazu äußern würde. In der zuständigen Region Südwest gibt man keine Stellungnahme zur Schließung ab, dementiert sie aber nicht, und gibt auch keine Auskunft darüber, ob ein neuer Markt in der Melibocusstraße oder in der Nähe geplant ist. Die nächsten Supermärkte sind zwischen 600 und 900 Meter entfernt in der Goldstein- und Bruchfeldstraße zu finden.

Längst herumgesprochen

In den umliegenden Geschäften hat sich das Aus längst herumgesprochen. Im Kiosk ist niemand traurig. „Gut für uns“, so der Mann im Verkaufsraum, der namentlich nicht genannt werden möchte. „Es ist alles da: Penny, Aldi und Rewe.“ Eine Wirtin findet es „schade, dass geschlossen wird. Für die Mitarbeiter tut es mir besonders leid“. Kunden bestätigen, dass das Warenangebot immer weniger wird.

„Als ich erfahren habe, dass der Laden zumacht, war ich total entsetzt“, sagt Eva-Maria Imach. „Ich wohne in der Nähe und gehe seit Jahren regelmäßig erst dort einkaufen, danach in der Bäckerei Kaffee trinken. Das Sortiment bei Edeka ist leider schon lange nicht mehr vollständig“, berichtet sie und zeigt auf eine Tüte mit grünen Trauben. „Ich habe auch heute nicht bekommen, was ich haben wollte. Schon vor Monaten wurde die Metzgerei aufgelöst und jetzt wird es ständig weniger Ware. Für mich ist es lange Zeit der beste Laden gewesen, die Mitarbeiter sind nett geblieben und es gab immer mal wieder gute Sonderangebote. In der Nähe ist ein Neubau geplant und ich hoffe, dass dort dann ein neuer Edeka reinkommen wird. Da werde ich wieder Kundin sein“, betont Eva-Maria Imach.

Nicht überraschend

Eine Nachbarin zuckt die Schulter. Für sie kommt die Schließung nicht überraschend. „Es war klar, dass der zumacht. Jetzt muss ich wohl auf die umliegenden Märkte ausweichen. Schade, es ist praktisch, mal kurz runter zu flitzen, wenn ich mal die Butter vergessen habe. Für die Firma Edeka ist es sicherlich keine Option, wieder einen neuen Mieter als Franchise-Unternehmer zu finden. Ich hoffe aber sehr, dass hier wieder ein Markt reinkommt, der bezahlbar ist.“