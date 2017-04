Sabbatical für Lehrer wird rege in Anspruch genommen Ein Jahr ohne Schule

Frankfurt. In einem Freijahr können sich Lehrer eine Auszeit von Schule und Unterricht nehmen. Das Angebot kommt bei vielen Beamten gut an. Die Frankfurter Lehrerin Brigitte Vock nimmt es bereits zum zweiten Mal in Anspruch. mehr