Beihilfe zum Massenmord: Ehemaliger KZ-Wachmann aus Frankfurt angeklagt

Johanniter bewähren sich Deutsche Retter überzeugen bei einer EU-Großübung

Frankfurt/Liverpool. Ob bei Erdbeben in Nepal, Waldbränden in Portugal oder Wirbelstürmen in der Karibik: Wo internationale Hilfe gefordert wird, koordiniert die EU die Aktivität der Europäer. Das muss trainiert werden. Die Übung „EU-ModEX“ in Liverpool diente dazu, Schwachstellen zu ... mehr