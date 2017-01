Frankfurter Amtsgericht: Ehemaliger NPD-Stadtverordneter wegen Waffenbesitzes zu Geldstrafe verurteilt

Bild-Zoom Jörg Krebs

„Gau-Dreieck“ abgebildet

Wegen fahrlässigen Besitzes einer Schreckschusswaffe wurde der frühere NPD-Stadtverordnete Jörg Krebs (41) gestern vom Amtsgericht zu 360 Euro Geldstrafe (45 Tagessätze) verurteilt. Vom Vorwurf der Verbreitung von NS-Symbolen wurde der ehemalige NPD-Funktionär freigesprochen.

In seinem Facebook-Account war über einen längeren Zeitraum eine Uniform abgebildet, die das auf dem Index verbotener verfassungsfeindlicher Symbole stehende „Gau-Dreieck“ zeigte, mit dem Angehörige der Hitler-Jugend ihre Herkunft markierten. Frankfurt gehörte in diesem Zusammenhang zu „West-Hessen-Nassau“, so konnte man es auf Krebs’ Facebook-Account erkennen.

Zwar hatte er das Bild im Februar 2015 wieder von der Seite genommen, trotzdem bekam er im Juli in seiner Nieder-Eschbacher Wohnung Besuch von der Staatsschutzabteilung der Polizei. Die Beamten durchsuchten die Räume und fanden eine Schreckschusswaffe, für die Krebs keine Besitzkarte vorweisen konnte. Die von der Staatsanwaltschaft erstellte Anklageschrift umfasste zwei Teile: Verstoß gegen das Waffengesetz sowie Verbreitung verbotener verfassungswidriger Vereinigungen.

Vor Gericht räumte Krebs den Waffenbesitz ein. Die Waffe habe aber seiner Mutter gehört, die damit an Silvester Leuchtraketen abgeschossen habe. Er habe an der Pistole, die sein Vater vor mehr als 30 Jahren bei einer Haushaltsauflösung bekommen habe, kein Interesse gehabt. Er frage sich aber, warum ihr Besitz nun strafbar sein solle. Denn bei einer sechs Jahre zurückliegenden Durchsuchung sei die Waffe von Polizeibeamten zwar gefunden, trotz fehlender Erlaubniskennung aber in seinem Besitz verblieben. Warum also sollte ihr Besitz nun strafbar sein? Zu dem „Gau-Dreieck“ äußerte sich Krebs nicht.

Der Staatsanwalt rügte die „verwurzelte rechte Gesinnung“ und den Umgang mit den Nazi-Symbolen „aus Überzeugung“. Der Verteidiger („Dieses Verfahren ist eine Unverschämtheit und Steuerverschwendung“) plädierte für Freispruch in jeder Hinsicht.

Amtsrichter Paul Dienstbach beließ es schließlich bei 360 Euro Geldstrafe (45 Tagessätze) wegen fahrlässigen Waffenbesitzes. Auch nach der ersten Durchsuchung hätte sich Krebs nach einer eventuellen Erfordernis eines Waffenscheines („Kleiner“) erkundigen müssen, alles andere sei eine Sorgfaltspflichtverletzung und damit fahrlässig. Nicht strafbar war laut Urteil das „Gau-Dreieck“ auf Facebook. Es stehe längst nicht fest, an welchem Ort das verbotene Zeichen heruntergeladen und auf die Facebook-Seite gestellt worden sei. Laut Gesetz aber müsse dies innerhalb von Deutschland geschehen sein. Dies sei zwar wahrscheinlich, ein Aufenthalt von Krebs zu diesem Zweck im Ausland sei jedoch nicht völlig auszuschließen. Deshalb müsse „im Zweifel für den Angeklagten“ entschieden und er freigesprochen werden.

Berufung angekündigt

Möglicherweise ist das Ende der juristischen Auseinandersetzung noch nicht erreicht. Der Verteidiger kündigte schon Berufung an. Die Staatsanwaltschaft, die 1080 Euro Geldstrafe wegen beider Delikte (135 Tagessätze) forderte, könnte auch Rechtsmittel einlegen.

(ge)