Peter* steckt seit vielen Jahren im Frankfurter Drogensumpf: Ein Crackraucher packt aus

Peters* Augen sind glasig, als er mit dem Rauchen fertig ist. Seine Crackpfeife, die er liebevoll „Irina“ nennt, hält er noch in den Händen. Ganz zierlich sieht das Röhrchen mit dem metallischen Aufsatz im Vergleich zu den riesigen, etwas schmutzigen Fingern des ehemaligen Möbelpackers aus. Wie es ihm jetzt gehe? „Der Kick ist schon vorbei, ich fühle mich aber glasklar, frei und gechillt“, sagt der 37-Jährige ruhig. Dass der Wunsch nach der nächsten Dosis Crack bereits erwacht ist, verheimlicht er nicht: „Ich könnte schon wieder nachladen.“

Peter gehört schon seit Jahren zur Frankfurter Drogenszene. Früher habe er sich Heroin gespritzt. Eines Tages habe er dann aber seine ebenfalls süchtige Frau im Bad gefunden – tot und mit Schaum vor dem Mund. „Da wusste ich: Entweder du endest ebenso oder du änderst was.“ Seitdem rühre er keine Nadel mehr an, sagt Peter. Das Heroin habe er aber durch andere Drogen ersetzt: „Koks, LSD, Ecstasy, Amphetamine, Alkohol und seit neuestem auch verstärkt Crack.“

Das Crack, das die Dealer im und am Hauptbahnhof verkaufen, hat Peter zwar schon probiert, er bezeichnet es aber als „Dreck“: „Der Kick stimmt einfach nicht, außerdem schmeckt es nach Seife.“ Peter sagt, dass er seine Cracksteine grundsätzlich nicht bei Fremden kaufe: „Es kann passieren, dass die einem Kieselsteine andrehen.“ Auch Rauschgifthändler, die mit Sprüchen wie „Ey, ich hab eine Bombe für dich!“ ankämen, schicke er immer sofort weiter.

10 Euro für ein Plömbchen

Peter kauft bei einem Dealer, den er schon länger kennt und der ebenfalls im Bahnhofsviertel unterwegs ist: „Für ein Plömbchen Crack (etwa ein Zehntel Gramm) zahle ich 10 Euro.“ Diese Dosis rauche er in der Regel „in drei, vier Sekunden“ weg. „Manche halten sich an so einem Plömbchen eine halbe Stunde lang fest, aber bei mir muss es ballern“, betont er. Für seinen täglichen Rauschgift-Cocktail braucht Peter, der seit anderthalb Jahren nicht mehr arbeitet, nach eigenen Angaben etwa 200 Euro. Woher kommt das Geld? „Ich verweigere die Aussage“, sagt Peter feierlich. Beschaffungskriminalität? Peter bleibt eisern: „Kein Kommentar.“

Beim Sprechen über seine Versuche, aus dem Drogensumpf herauszuklettern, wird er wieder redseliger: Am Ende seiner Heroin-Phase habe er sich im Keller eines Freundes auf „kalten Entzug“ gesetzt. Die zwei Wochen ohne Rauschgift beschreibt er als Hölle auf Erden. „Ich habe mir vier Zähne ausgebissen“, sagt Peter und zeigt auf die Lücken in seinem Gebiss. Später habe er sich drei Mal im Bürgerhospital entgiften lassen. Zuvor sei er jeweils in einem entsetzlichen Zustand gewesen. „Einmal bin ich nachts auf einem Gehweg in der Nordweststadt aufgewacht, ich lag mit dem Gesicht an einem Metalltor.“ Da sei ihm klar geworden, dass er „zum Aufpäppeln“ muss.

Bei seinem nächsten Anlauf, sagt Peter, werde er die Sache „richtig angehen“. Nach der Entgiftung will er zunächst in eine Übergangseinrichtung für Suchtkranke und dann in eine Therapie gehen. Den Traum vom Ausstieg aus der Drogenszene – auch Peter träumt ihn.

Grund, den Traum zu verwirklichen, hätte er allemal: Mit seiner zweiten Frau, die ebenfalls suchtkrank ist, hat er einen sechs Jahre alten Sohn. In der gemeinsamen Sozialwohnung werde nicht geraucht, „höchstens Zigaretten auf dem Balkon“, beteuert Peter. Harte Drogen würden nur abends konsumiert, „wenn der Kleine schläft“. Peter wünscht sich, dass sein Sohn später einmal ein anderes Leben führt. Der Vater weiß aber, dass es schwierig werden dürfte, ihn bei solchen Eltern von Rauschgift fernzuhalten. „Ihn nicht gerade mit der Nase draufstupsen“, so lautet sein vorläufiges Erziehungskonzept.

Mit Kiffen ging’s los

Peter siedelte 1989 von Polen nach Deutschland über. Sein Vater habe viel getrunken, seine Mutter später auch. Peter selbst sagt, dass er mit 16 Jahren aus Neugier zu kiffen begonnen habe. Den ersten Heroinschuss habe er sich aus Angst vor der Spritze von einem Bekannten setzen lassen. „Ich fühlte mich danach wie in einem Embryo, geborgen und erlöst.“ Und heute, im Drogenhamsterrad? „Fühle ich mich wie ein Mülleimer.“

* Name von der Redaktion geändert