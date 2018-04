Swimrun: Ein Leck stoppt die Triathleten im Brentanobad

Das Becken im Brentanobad verliert Wasser. Irgendwo in der Folie des 220 mal 50 Meter großen Beckens ist ein Loch. Wo genau, das wissen die Bäderbetriebe Frankfurt (BBF) trotz langer Suche immer noch nicht. „Wir haben jetzt noch mal drei Schwachstellen repariert und hoffen, dass das Wasser nun im Becken bleibt“, sagt BBF-Prokuristin Brigitte Tilly. Mehr als zehn Millionen Liter Wasser, das entspricht rund 60 000 vollen Badewannen, passen in das größte Schwimmbecken Deutschlands. Damit das Wasser regelmäßig gereinigt werden kann und damit sauber bleibt, muss der Wasserstand jedoch die Überlaufrinne erreichen. Und das tut er momentan eben nicht. „Der Wasserabfluss ist erheblich, bevor das Loch nicht gefunden ist, können wir das Becken nicht zur Gänze füllen“, ist Tilly trotzdem zuversichtlich, bald Erfolg melden zu können.

Info: Swimrun Die Trendsportart Swimrun kommt aus Schweden und hält mit dem Event am Wochenende auch Einzug in Frankfurt. Dabei handelt es sich um Freiwasser-Schwimmen und Querfeldein-Laufen im mehrfachen

Auch wenn die Saison im Brentanobad nicht gefährdet sei – Mitte Mai könnte es frühestens so weit sein –, gibt es trotzdem Menschen, die von dem Leck in der Folie betroffen sind. Das sind die Teilnehmer der Veranstaltung „Triathlon Swimrun Kick-off“ (siehe Kasten), die ursprünglich an diesem Sonntag, 22. April, um 9 Uhr an der Ludwig-Landmann-Straße starten sollte. Doch die Veranstalter und Sportler mussten kurzfristig umplanen und umziehen: ins Freibad Eschersheim.

Ausweichkonzept

„Als wir von dem technischen Defekt erfahren haben, waren wir wie vor den Kopf gestoßen. Schließlich waren monatelange Planungen plötzlich nichtig, weil die Gegebenheiten in Eschersheim natürlich völlig andere sind“, bezeichnet Veranstalter Henning Müller deswegen das, was in den vergangenen zehn Tagen passierte, auch als Hau-Ruck-Aktion. Gemeinsam mit den Frankfurter Behörden, den Bäderbetrieben und Partnern der Veranstaltung habe man sofort die Planungen für ein Ausweichkonzept aufgenommen. „Es ist uns tatsächlich gelungen, aus einer schlechten Situation eine gute zu machen“, sagt Müller.

Laufen auf dem Radweg

Das Freibad Eschersheim wurde kurzfristig aus dem Winterschlaf geholt und ist nun zum Wochenende betriebsbereit. Zwar beträgt die Wassertemperatur in dem nicht beheizten Bad nur rund 15 Grad, das macht den Sportlern jedoch nichts aus. Denn sie schwimmen im Neopren-Anzug. Weil bei einem Swimrun-Triathlon jedoch nicht nur geschwommen, sondern im Wechsel auch gelaufen wird, musste auch hier völlig neu gedacht werden. Jetzt wird der Niddaradweg zur Laufstrecke, die entsprechenden Umleitungen werden eingerichtet. Über Parkplatznot, schließlich sind Stellplätze am Freibad in Eschersheim Mangelware, macht sich Henning Müller allerdings keine Sorgen. „Wir wissen von anderen Veranstaltungen, dass 50 Prozent der Teilnehmer mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad kommen.

Nach der Veranstaltung wird das Bad übrigens wieder geschlossen und erst dann geöffnet, wenn das Wasser auch für Badegäste angenehm ist, die keinen Neopren tragen. „Es wird bis in den Mai hinein dauern, dass die Wassertemperatur in einem unbeheizten Freibad angenehm ist. Das kommt natürlich immer auf die Witterung an, so wurde das Brentanobad auch schon mal Anfang Juni eröffnet“, erinnert sich Brigitte Tilly.