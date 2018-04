Bahnhofsviertel: Ein Nachtcafé für Drogenabhängige

Am 2. Mai eröffnet in der Moselstraße 47 das Nachtcafé. Ab 22.30 Uhr sollen Drogenabhängige dort Zuflucht finden. Schlafen dürfen sie in dem Raum aber nicht – denn die Stadt hofft, sie mittelfristig aus dem Bahnhofsviertel hinaus locken zu können.

Etwa 40 Suchtkranke haben dauerhaft ihren Lebensmittelpunkt im Bahnhofsviertel. Sie verlassen die Gegend um Moselstraße und Niddastraße nur selten, so die Einschätzung der Frankfurter Drogenhilfe. Insgesamt hocken bis zu 90 Drogenabhängige auch nachts auf Gehwegen oder in Hauseingängen. Sie lärmen, hinterlassen Müll und stören die Anwohner. Ein neues Nachtcafé soll sie jetzt von der Straße holen. In Frankfurt ist es das erste seiner Art.

Am 2. Mai nimmt das siebenköpfige Team des Nachtcafés in der Moselstraße 27 seine Arbeit auf, wenige Meter entfernt vom Druckraum und dem Haus, in dem die Polizei zuletzt eine Drogenbande ausgehoben hatte. Täglich von 22.30 bis 6 Uhr können sich bis zu 60 Drogensüchtige in den Aufenthaltsraum zurückziehen. Dort gibt es eine Theke, Stühle, Tische, Toiletten und einen Fernseher. Pro Schicht kümmern sich je zwei Sozialarbeiter um die Süchtigen, versuchen, mit ihnen zu sprechen und schenken Getränke aus.

Kein Schlafplatz

Trotz der Öffnungszeiten ist Schlafen im Nachtcafé nicht erlaubt, wie Christine Heinrichs gestern bei dessen offizieller Vorstellung erklärte: „Es soll ein Cafe sein und wir erwarten, dass sich auch alle so verhalten“, erklärt die Bereichsleiterin des „Frankfurter Vereins“, dem Träger der Einrichtung. In den Räumen gibt es weder Betten noch Duschen. Auch Drogen und Alkohol seien selbstverständlich tabu, so Heinrichs.

„Wir wollen Normalität reproduzieren und den Suchtkranken einen Ort der Ruhe geben, an dem sie sich sicher fühlen“, erklärt Heinrichs. „Wir hoffen Zugang zu ihnen zu bekommen, um zu schauen, was nächste Schritte sein könnten.“

Gemeinsam haben Stadt, Polizei und Drogenhilfseinrichtungen das Pilotprojekt im Januar initiiert – auch, um Abhängige von der Straße hin zu den Frankfurter Hilfssystemen zu bewegen. „Man kann es sich vorstellen, wie ein Wartezimmer früher am Bahnhof“, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne). „Das Café soll kein Wohn- oder Schlafzimmer sein, eine Alternative zum öffentlichen Raum.“

Wer ein Bett für die Nacht suche, den könnten die Sozialarbeiter beispielsweise zu den Schlafräumen des „Eastside“ in der Schielestraße (Ostend) verweisen. Seit Mitte 2017 fährt ein Shuttlebus der Drogenhilfe die Betroffenen zu Hilfseinrichtungen außerhalb des Bahnhofsviertels – dorthin, wo die Menschen nicht ständig mit ihrer Rauschgiftsucht konfrontiert werden.

„Wenn es gelingt, die Zeit der Suchtkranken außerhalb des Bahnhofsviertels zu erhöhen, können wir sie vielleicht auch für andere Angebote zugänglich machen“, so die Hoffnung, wie Gabi Becker, die Geschäftsführerin der Integrativen Drogenhilfe erklärte. „Das ist aber ein langsamer, mühsamer, manchmal frustrierender Prozess.“

Zwei Sozialarbeiter touren mit einem Hilfsbus durch die einschlägigen Straßen, sobald die Druckräume geschlossen haben und die Abhängigen nicht mehr wissen, wohin mit sich. Laut Drogenhilfe haben sie bislang knapp 35 Menschen dazu gebracht, ihre Nächte regelmäßig in Einrichtungen außerhalb des Bahnhofsviertels zu verbringen. Fünf von ihnen nähmen dort auch an Beschäftigungen teil, berichtet Becker. „Ob die das dauerhaft machen, weiß ich aber nicht“, räumte sie ein. Es sei aber ein Fortschritt. Der Aufenthaltsraum in der Moselstraße soll dieses niedrigschwellige Angebot passend ergänzen.

„Das Nachtcafé ist ein ergebnisoffenes Experiment“, bremst Heinrichs die Erwartungen. „Wie die Betroffenen das Angebot annehmen, können wir nicht sagen.“ Rund 480 000 Euro kostet das Projekt bis Ende des Jahres, dann wollen die Verantwortlichen gegebenenfalls nachjustieren, eine Erfolgsgarantie wollte gestern niemand geben.

Anwohner entlasten

Stefan Majer ist aber guter Dinge: „Wir entwickeln den Frankfurter Weg weiter“, sagt er. „Wir hoffen, suchtkranke Menschen zumindest eine Weile aus dem Hamsterrad von Konsum und Beschaffung zu holen.“ Letztlich sollen so auch die Anwohner entlastet werden.

Einen nächtlichen Rückzugsort für Suchtkranke zu schaffen, war auch der ausdrückliche Wunsch der Frankfurter Polizei, wie deren Vizepräsident Walter Seubert sagte. „Das Nachtcafé wird uns helfen, das Bahnhofsviertel zu befrieden und Konflikte zu vermeiden.“ Abteilungsdirektor Michael Hallstein ergänzte, endlich hätten die Polizisten einen Ort, an den sie die Drogenabhängigen verweisen könnten.

Die Polizisten haben mit der Stadt ein Umfeldkonzept erarbeitet, mit dem verhindert werden soll, dass vor den Räumen Drogen konsumiert oder verkauft werden. Ziel ist auch, dass die Sozialarbeiter in Ruhe arbeiten können. Mit Schichtbeginn werden auch zwei private Sicherheitskräfte vor Ort sein. Die Tür des Nachtcafés bleibt verschlossen, bis jemand um Einlass bittet.