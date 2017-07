Jugendhaft für Raub im Nachtschnellzug: Ein Selfie überführt den Täter

Ein schwerer Raubüberfall in einem Nachtschnellzug hat einem jungen Mann eine Jugendstrafe von einem Jahr und neun Monaten eingebracht.

Von Wien nach Mainz sollte für einen jungen Mann aus der Türkei im November vergangenen Jahres die Reise im „Euronight“ gehen. Eine Reise, die der Mann wahrscheinlich so schnell nicht vergessen wird. Auf der Fahrt setzte sich nämlich ein anderer junger Mann zu ihm ins Abteil. Mühsam kam ein spärliches Gespräch in Gang – der Türke konnte nämlich nur schlecht Deutsch. Als der Zug am Flughafen-Fernbahnhof ankam, zeigte der Mann sein wahres Gesicht. Blitzschnell holte er eine Dose Pfefferspray aus der Tasche und sprühte dem Reisenden ins Gesicht. Während sich dieser die schmerzenden Augen rieb, büßte er seinen Brustbeutel mit 800 Euro Bargeld, sämtlichen Scheck- und Kreditkarten, einem Smartphone und den Ausweispapieren ein. Bis er wieder klar sehen konnte, war der Räuber natürlich verschwunden.

Zwei Wochen später fiel der Täter im Bahnhofsviertel mit dem geraubten Smartphone auf, das die Polizei beschlagnahmte und an den rechtmäßigen Besitzer zurückgab. Der Räuber behauptete, das Gerät von einem Bekannten für 200 Euro übernommen zu haben. Als der wahre Eigentümer jedoch den Bildspeicher kontrollierte, traute er seinen Augen nicht: Der Räuber hatte mit dem Smartphone Fotos von sich selbst geschossen. In der Hand hielt er in Siegerpose sechs der geraubten Hundert-Euro-Scheine aus dem Brustbeutel.

Gleichwohl stritt er gestern vor dem Landgericht den Anklagevorwurf des besonders schweren Raubes und der gefährlichen Körperverletzung entschieden ab. Das Gerät habe er ja nur gekauft und die Geldscheine stammten aus einem Gewinn in einer Spielhalle. So musste das Raubopfer in den Zeugenstand. Und siehe da, er erkannte den Angeklagten als Täter wieder, auch wenn er sich an eine auffallende Tätowierung am Hals nicht erinnern konnte.

Die Jugendstrafkammer verurteilte den Angeklagten schließlich zu einem Jahr und neun Monaten Jugendstrafe. Das Alter des Mannes, dessen genaues Geburtsdatum wahrscheinlich nur er selber kennt, wurde nämlich laut Gutachten zum Tatzeitpunkt auf unter 21 Jahren bestimmt. „Wären Sie nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden, wären fünf Jahre plus x herausgekommen“, sagte die Richterin.

(ge)