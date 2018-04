Kreative Szene: Ein Spaziergang zum Entdecken in Höchst

Frühling in Höchst! Da heißt es, frische Luft hineinlassen: Designer und Künstler öffnen ihre Ateliers und Werkstätten zum bereits dritten „Frühlingsspaziergang“, stellen ihre Werke aus oder präsentieren Ausstellungen von anderen. Viele Mitmachangebote, bei denen man selbst künstlerisch aktiv werden kann, runden das Angebot ab. Auf dem Rundgang können Besucher wie Einheimische die Vielfalt des kreativen Stadtteils kennenlernen und Höchst vielleicht ganz neu entdecken.

Los geht es mit der Übersicht in der Bolongarostraße 112: Der Verein Westkunst Nied organisiert dort die Gruppenausstellung „Portrait“. Dazu gibt es an beiden Tagen von 16 bis 17 Uhr zwei kostenlose Malkurse mit dem Titel „Molly’s Portrait painting Event“. Auch nebenan beim „Bunten Tisch Höchst“ kann man sich portraitieren lassen, dazu gibt es Kaffee und Kuchen – das aber nur am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

Mode und Schmuck

Modedesign und Kunst gibt es in der Bolongarostraße 133 bei Heike Merkle vom Label „Death by Dress“ und Miss Tula Trash zu sehen, die über den Designparcours in Höchst heimisch geworden sind. Dort stellen auch weitere Künstler und Designer wie die Schmuckdesignerin Kerstin Morland mit ihrem Label „Karfunkelstein“, Sandra Elm von „re-cover“ oder die Künstlerin Kerstin Lichtblau (Siebdrucke) aus. Am Samstag von 14 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 15 bis 17 Uhr kann man zudem für einen Unkostenbeitrag von 8 Euro mitgebrachte Shirts oder Stoffe selbst im Siebdruck bedrucken.

Ein paar Schritte weiter in der Hausnummer 154 präsentiert der Maler Frank Mayer seine neuesten Werke, während man im neu eröffneten „Himmelreich“ schräg gegenüber in der Bolongarostraße 171 kleine Geschenke und Dekoratives findet.

Zentral am Höchster Schlossplatz 3 zeigen im „Atelier für textile Verbindungen“ Birgit Zimmer und Nicole Lindau Kostbarkeiten aus Gold und Edelsteinen, Seiden- und feinsten Wollfasern. Von dort ist es nicht weit zu „MR Lifecoaching“: Marion Richter stellt am Höchster Schlossplatz 11 H „Die Kunst, sich selbst zu lieben“ vor.

Modernes und Antikes

Mehr Modedesign präsentieren die Labels „Trendgeschick“ und „Cocon“ mit ihren Kollektionen in den Räumen der Bürgervereinigung Höchster Altstadt in der Wed 13. Historisches und Kostbares kann man in der Galerie Christ der Albanusstraße 9 bewundern. Am Höchster Markt 5 gibt es gleich zwei Ausstellungen: „höchst*schön“ entführt mit der Foto-Ausstellung „68°20’N“ in den Hohen Norden Schwedens, während „ffj – Büro für Typografie und Gestaltung“ typografische Arbeiten zeigt. Hinter beidem stecken Tanja Huckenbeck und Markus Bonszkowski, die zu den kreativen Köpfen hinter dem „Frühlingsspaziergang“ gehören. „höchst*schön“ bietet außerdem in der Leunastraße 34 „Drucken wie zu Gutenbergs Zeiten“ an. Bei „MUSA – Kunstvermittlung & Kulturpädagogik für Kinder“ in der Emmerich-Josef-Straße 33 dürfen Frühlingsgrüße gemalt werden.

Die Ateliers und Werkstätten sind an beiden Tagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 22. April, findet ein weiterer Spaziergang statt, den man mit der Kreativ-Tour verbinden kann: Silke Wustmann und Mario Gesiarz führen als „Schlossgeist Gudula“ und „Bären-Schorsch“ unter dem Motto „Höchst theatralisch“ das alte Höchst. Treffpunkt ist um 11 Uhr der Brunnen am Schlossplatz; die Teilnahme ist kostenlos, und es ist keine Anmeldung nötig.

Wer sich stärken möchte, hat in der lokalen Gastronomie die Möglichkeiten dazu: das Café „Wunderbar“ an der Antoniterstraße und die „Alte Schiffsmeldestelle“ am Mainufer nehmen am Frühlingsspaziergang teil.

(red)