Bahnhofsviertelnacht in Frankfurt: Ein Stadtteil öffnet seine Türen: Alles Wissenswerte zur 9. Bahnhofsviertelnacht

Kaum am Hauptbahnhof angekommen, sind es für Reisende nur wenige Schritte, bis sie im lebendigsten Viertel der Stadt stehen - dem Bahnhofsviertel. Zwischen Bordellen, Kneipen und Hipster-Läden grüßen die Pakistanis in den Gebraucht-Handy-Shops die joggenden Finanzberater aus den Apartments obendrüber. Nirgendwo sonst treffen so viele verschiedene Eindrücke aufeinander. Wir verraten Ihnen, was es auf der diesjährigen Bahnhofsviertelnacht zu entdecken gibt.



Wann startet die Bahnhofsviertelnacht?



Los geht’s um 18:30 Uhr. Eingeleitet wird die Nacht von Oberbürgermeister Peter Feldmann. Er gibt den offiziellen Startschuss mit einer Rede auf der Bühne im Hof der Weißfrauen-Diakoniekirche.



Was gibt es bei der Anreise zu beachten?



Die Anreise muss gut geplant werden. Von 17 bis 24 Uhr werden alle Zufahrtsstraßen im Viertel gesperrt sein. Das bedeutet, es ist weder eine Ein- noch Ausfahrt mit dem eigenen Pkw möglich. Am einfachsten gestaltet sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Haltestellen in der Münchener Straße wegen Gleisbauarbeiten nicht angefahren werden. Des Weiteren werden die Bushaltestellen "Taunusanlage", "Karlstraße" und "Weserstraße" auf Ersatzhaltestellen in der Nähe verlegt. Genauere Informationen gibt es unter www.vgf-ffm.de.



Was ist neu?



Der ursprüngliche Charakter des Fests soll erhalten bleiben. Es gibt ein neues Konzept. Thomas Feda, Geschäftsführer der städtischen Tourismus+Congress GmbH, kritisierte, dass das letztjährige Fest von zu viel Party im Vergleich zu Kultur geprägt war. Die Veranstaltung glich viel mehr einem Open-Air-Stadtteilfest. Daher findet sie dieses Jahr zum Großteil in Innenräumen statt. Zwischen 19 und 24 Uhr gibt es nur noch zwei Open-Air-Bühnen und keine Stände mehr.

Wie sieht das Programm aus?



Führungen. Spezielle Themenführungen bringen die unterschiedlichsten Facetten zum Vorschein. Die Bahnhofsviertel-Inside-Tour verspricht Einblicke in das verruchte Rotlichtmilieu. Besonders interessant könnte dies für Frauen sein, da sie im Normalfall keinen Zutritt du den Etablissements haben. Die Architektur & Städtebau-Tour hingegen beleuchtet den gestalterischen Wandel des Viertels über die letzten Jahrzehnte. Darüber hinaus werden noch viele weitere Touren angeboten. Tickets kosten 13 Euro pro Person, eine vorherige Anmeldung unter www.frankfurter-stadtevents.de ist erforderlich. Gemeinsamer Treffpunkt ist der Hof der Weißfrauenschule in der Moselstraße 9-11.



Karitative Einrichtungen & Initiativen. Viele Menschen brauchen Hilfe. Sie leiden unter Drogenabhängigkeit, Perspektivlosigkeit oder haben seelische Probleme. Die Anlaufstellen für Hilfsbedürftige im Bahnhofsviertel gewähren am Donnerstag Einblicke in ihre nächtliche Arbeit. Unter anderem können Sie die „Fegerflotte“ der medizinischen Ambulanz in der Moselstraße 47 auf ihrem Rundgang durch das Viertel begleiten. Oder Sie besuchen die Bahnhofsmission an der Südseite des Hauptbahnhofs.



Kunst & Kultur. Es warten Galerien mit junger, anspruchsvoller Gegenwartskunst auf interessierte Besucher. Wer den Künstler dabei hautnah erleben will, kommt in der Galerie Rundgaenger auf seine Kosten. In der Niddastraße 63 wird der Süd-Koreaner Hanuk Jung Rede und Antwort zu seinen Werken stehen.



Hier spielt die Musik. Obwohl das Bahnhofsviertel am Donnerstag nicht zur Partymeile mutieren soll, ist dennoch für genügend musikalische Unterhaltung gesorgt. Live Musik von Soul bis Jazz mit 50er-Jahre Flair bietet der Cabaret-Club Pik Dame in der Elbestraße 31. In der St. Tropez Bar legt das Chocolat-DJ-Team ausgesuchte Vinyl-Perlen aus den Bereichen Funk, Disco, Boogie sowie weitere musikalische Überraschungen auf. Wer den Sonnenuntergang über den Dächern der Stadt erleben will, ist auf dem Rooftop des 25 Hotel By Levi´s perfekt aufgehoben. Die offizielle Aftershowparty startet ab 23 Uhr im Club Orange Peel auf der Kaiserstraße. Dort wird mit den DJs Tio Tio, Dario Scenario, Jackmode und anderen bis spät in die Nacht gefeiert.



Wo finde ich das vollständige Programm?



Genauere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und Führungen, sowie das vollständige Programm gibt es online unter: www.bahnhofsviertel-ffm.de.





Feiern mit Rücksicht auf die Anwohner. Das Presse- und Informationsamt der Stadt und die Tourismus+Congress GmbH bittet alle Gäste darum, Müll in die vorgesehenen Behältnisse zu entsorgen und Flaschen an den entsprechenden Stellen abzugeben. ZUdem müsse das Veranstaltungsende um 24 Uhr beachtet werden.



(red)