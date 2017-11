Ein Streik und die Folgen

Der deutsche Rugbysport befindet sich seit der 17:46-Niederlage vom vergangenen Samstag in Wiesbaden gegen die USA in turbulenten Zeiten. Mäzen und Milliardär Hans-Peter Wild, der die nach ihm benannte Wild Rugby Academy (WRA) und die Gesellschaft zur Förderung des Rugbysports (GFR) mit Millionenbeträgen finanziert, trägt den seit einigen Monaten schwelenden Konflikt mit dem Deutschen Rugby-Verband (DRV) nun offen aus.

Die von ihm finanzierten Spieler und Trainer – insgesamt sollen es etwa 30 sein – instrumentalisierte der Unternehmer (Capri-Sonne) aus Eppelheim und leierte einen Streik an, der den Machtkampf mit dem DRV neu entfacht. Im Juli bei der Wahl des Verbandspräsidenten hatte Wild eine Niederlage erlitten, als zu wenige Delegierte für seinen Kandidaten Ian Rawcliffe aus Rödermark votierten. Die Spieler begründen den Streik in einem offenen Brief. Sie beklagen mangelnde Kommunikation zwischen der 15er-Nationalmannschaft und dem DRV, einen fehlenden Plan zur Zukunft des deutschen Rugbys sowie eine unzureichende Vorbereitung, „hauptsächlich aufgrund der Tatsache, dass sich der Verband bis unmittelbar vor dem Start der November Testserie nicht ausreichend um die Zusammenstellung des Kaders und des Betreuerstabes gekümmert hat“, heißt es in dem Brief von Kapitän Sean Armstrong.

Wie der Interessenkonflikt ausgeht, ist offen. Der Druck auf den DRV mit Präsident Klaus Blank an der Spitze ist gewaltig. Ohne die Gelder von Wild droht der Absturz in die sportliche Bedeutungslosigkeit. Das letzte Weltranglistenspiel am heutigen Samstag um 15 Uhr auf dem Bieberer Berg in Offenbach gegen Chile hat an Bedeutung verloren. Es stehen Spieler im Aufgebot, die das Niveau der Profispieler nicht erreichen können oder ansonsten für die Siebener-Nationalmannschaft im Einsatz sind – der Rugby-Variante, die bei den Olympischen Spielen ausgeschrieben ist. Die Siebener-Auswahl des DRV befindet sich gerade in Vorbereitung auf das Turnier „Dubai 7s“ vom 30. November bis 2. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dafür ist Leon Hees vom Bundesligisten RK Heusenstamm nominiert. Sein Teamkollege Gino Gennaro kommt wegen des Konflikts zu seinem Debüt in der 15er-Nationalmannschaft. Im Kader steht auch der Frankfurter Marcel Becker. Seinen Teamkollegen Senzo Ngubane, vom Bundesligisten SC 80 nominierte der DRV fürs Länderspiel heute ebenso neu wie Gennaro. Für beide Teams ist der etatmäßige Siebener-Nationaltrainer Vuyo Zanqua verantwortlich. Am Donnerstag und gestern absolvierte der Südafrikaner in Offenbach Trainingseinheiten mit dem „Improvisationsteam“. „Vonseiten des Verbands genießen diese jungen Männer unsere höchste Wertschätzung, dass sie in dieser schwierigen Lage für das deutsche Rugby so kurzfristig bereit waren einzuspringen“, sagt DRV-Sportdirektor Manuel Wilhelm.

(fri)