Museumsuferfest in Frankfurt: Ein Tag am Museumsufer

Die Terrasse des Museums für Kommunikation (MfK) bietet einen wundervollen Ausblick auf die Frankfurter Skyline – und das Museumsuferfest. Die Funkamateure haben sich mit der Funkstation des Hauses dort aufgestellt, ein Pavillon schützt ein wenig vor der Sonne. Das Haus hat, neben Kurzführungen in den beiden Sonderausstellungen, ein umfangreiches Begleitprogramm für die Besucher organisiert. Bei den Funkamateuren kann man sein Morsediplom machen. Das klingt gut und ich probiere es aus. Karl-Heinz Wolf (60) stellt mir einen Impulsgeber auf den Tisch und legt das Morsealphabet dazu. Hiermit soll ich meinen Vornamen morsen, ganz so, wie es früher in den Telegrafenstationen üblich war. Schnell habe ich den Kniff raus. Meine Signale und damit auch mein Vorname werden von den Herren akustisch entschlüsselt – das Diplom habe ich in der Tasche.Am Sachsenhäuser Ufer, nicht weit vom Deutschen Architekturmuseum entfernt, hat sich eine rund 20 Meter lange Schlange gebildet. Die Wartenden möchten nicht ins Museum, sondern ein Autogramm vom Bielefelder Comiczeichner Ralph Ruthe (rechts). Vanessa Kunze (26) verrät, dass sie ein großer Fan seines bissigen Humors ist. „Er traut sich in seinen Zeichnungen Dinge anzusprechen, die nicht Mainstream sind. Das ist großartig“, sagt die Gelsenkirchnerin, die zu Besuch in Frankfurt am Main ist. Ruthe freut sich über so viele Fans und verrät, dass er Anfang Dezember mit seiner Show wieder nach Frankfurt kommen wird.Evelyn Schreiner (41) hat dank der Hitze viel zu tun – sie bietet Kokosnüsse aus Thailand an. Das Kokosnusswasser, das nach dem Öffnen der tropischen Frucht sichtbar wird, ist bei den gefühlten 40 Grad eine leckere Alternative zum klassischen Sprudel. Für 5,50 Euro nehme ich eine Nuss und genieße das exotische Getränk – natürlich mit Strohhalm. Schreiner erzählt, dass sie mehrere hundert Kokosnüsse am Tag verkauft. „Wenn es heiß ist, dann greifen viele darauf zurück. Je nach Größe der Frucht sind bis zu 450 Milliliter enthalten“, sagt sie. Mir schmeckt es. Als die Kokosnuss leer ist, zerteilt sie die Frucht. Mit einem Stäbchen aus Holz kann ich jetzt noch das leckere Fruchtfleisch aus den Schalen herausholen und essen.Fotograf Christian Christes, der mich begleitet und für den bildlichen Teil meiner Erlebnisse auf dem Museumsuferfest sorgt, bekommt Hunger. Eine Rinds-Curry-Wurst möchte er sich einverleiben. Noch ist nicht viel los auf der Festmeile, nur wenige Besucher laufen umher, viele von ihnen suchen nach einem schattigen Plätzchen. Lange anstehen für ein Essen muss man also noch nicht. Ob es an den beiden gutaussehenden, blonden jungen Frauen Merle und Alina (beide 19 Jahre) liegt, die sichtlich Spaß an ihrem Job haben, oder an den brutzelnden Würsten auf dem Grill – unser Fotograf bleibt an ihrem Imbissstand stehen und kauft sich für 4 Euro seine Wurst. Die weitere Pause tut gut, denn die Temperaturen bringen jedenzum Schwitzen – auch uns.Die Musiker der Alternative-Band „Saturn X“ aus Sulzbach rocken mit viel Elan am frühen Nachmittag die „Feinstaub“-Bühne auf der Sachsenhäuser Seite. Sie trotzen in ihren orangefarbenen Overalls den tropischen Temperaturen ebenso wie das Publikum. Die um diese Uhrzeit noch übersichtliche Zuhörerschar hält sich überwiegend im Schatten auf, denn in der Sonne ist die Hitze kaum auszuhalten.Mittlerweile bin ich seit knapp drei Stunden unterwegs undbrauche ein wenig Abkühlung und Ruhe. Da bietet sich ein erneuter Museumsbesuch an. Nur einen kurzen Fußmarsch entfernt und doch weg vom Lärm der Festmeile liegt das Ikonen-Museum, das in den Räumen des Deutschordenshauses in der Brückenstraße beheimatet ist. Als ich dort ankomme, bin ich alleine und kann die dort ausgestellten sakralen Kunstwerke des orthodoxen Christentums in aller Ruhe betrachten.Najib Boukarracha (34) undseine Kollegen haben sehr viel zu tun. Sie arbeiten an einem Stand mit marokkanischen Spezialitäten. Ihre Falafel-Sandwiches und Vorspeisenteller sind an diesem frühen Abend ein Renner auf der Sachsenhäuser Seite. Gut 80 Menschen stehen in der Schlange und warten geduldig, denn die Speisen sehen wirklich sehr lecker aus. Nachdem mir mein Bauch bereits signalisiert hat, dass es Zeit zum Essen ist, nehme ich das Warten in Kauf. An Pause ist für die Imbiss-Mitarbeiter nicht zu denken, sie erbringen Höchstleistung, die Falafel-Kugeln werden frisch gebacken. Auf den Vorspeisenteller kommt Hommus, also Kichererbsenmus, außerdem Couscous, Bohnen, ein Reisgericht und Salat. Alles ist vegetarisch und kostet 7 Euro. Im Minutentakt gehen Vorspeisenteller und Sandwiches über die Theke. Schnell bin ich an der Reihe, entscheide mich für einen Vorspeisenteller. Fünf Stände weiter am Weinstand hole ich mir noch eine Weißweinschorle, suche einen Sitzplatz und genieße beides. Während ich dort sitze, höre ich die vielen unterschiedlichen Musikstile, welche die Live-Bands auf den Bühnen am Ufer spielen. Später möchte ich noch zur Batschkapp-Bühne auf die andere Mainseite gehen.Die Ausstellung „Kunst für alle“ in der Schirn, welche die druckgrafische Technik des Farbholzschnitts in der Zeit um 1900 in Wien thematisiert, klingt spannend. In den Räumen ist es angenehm kühl, die ausgestellten Werke von Künstlern wie Emil Orlik (1870–1932) sind farbintensiv und wirken dennoch zart und zurückhaltend. Fast andächtig laufen die Besucher durch die Präsentation und auch ich genieße den Blick auf die Kunstwerke.Vor der Batschkapp-Bühne, die auf der Innenstadtseite des Mains aufgebaut ist,drängen sich die Zuschauer. Es ist dunkel geworden. Die Temperaturen sind angenehm geworden, mediterranes Flair macht sich breit. Seit 40 Jahren gibt es die Batschkapp bereits. Grund genug, diesen runden Geburtstag des kultigen Musik-Lokals groß auf dem Museumsuferfest mit Bands und Zuschauern zu feiern. Zu den Haupt-Acts gehören die berühmten Musiker der US-amerikanischen Rockband „Tito & Tarantula“ und DJ Shantel. Sehr viele Menschen möchten sich das Konzert-Programm der Batschkapp nicht entgehen lassen. Und was gibt es schöneres zum Ausklang eines langen Tages, als ein gutes Konzert mit einem kühlen Getränk in der Hand zu genießen?