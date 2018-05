Stadtteil-Treffpunkte: Ein Überblick über die Wochenmärkte in Frankfurt

Es werden immer mehr. In den vergangenen fünf Jahren wurden sechs neue Märkte eröffnet. Der jüngste ist noch keinen Monat alt. Vor genau drei Wochen eröffnete der Markt an der historischen Friedberger Warte, von dem viele glauben, dass er das Zeug dazu hat, einer der schönsten zu werden.

Noch sei es aber zu früh, ein Fazit zu ziehen, sagt Michael Lorenz von den städtischen Marktbetrieben: Das sei erst nach drei Monaten, wenn nicht gar erst nach einem halben Jahr zu erkennen. Die Händler jedoch sind optimistisch: Zum Auftakt war der Platz gut gefüllt, schon um 16 Uhr hatte etwa das „Kartoffel-Eck“ sämtliche Bratwürste verkauft.

Das sind Frankfurts Wochenmärkte

Viele Faktoren würden geprüft, wenn der Wunsch nach einem Wochenmarkt aufkomme, so wie zurzeit in Nied. Dort wünscht sich der Ortsbeirat einen solchen auf dem Kerbeplatz an der Nidda. Der Standort sei gut erreichbar und befestigt, das sei eine gute Voraussetzung, sagt Lorenz. Die „Frequenzwirkung“, also die zu erwartende Besucherzahl, sei hingegen „begrenzt“. Zurzeit prüfe die Stadt, ob es sich lohnt, dem Wunsch des Ortsbeirats nachzukommen. Ergebnis offen.

Nur zwei, drei Stände

Nicht immer klappt es, einen Wochenmarkt dauerhaft zu etablieren: In Sossenheim hatte es die Stadt versucht. Auch dort schien es in den ersten Wochen gut zu laufen, erzählt ein Händler, der dabei war. Doch schnell nahm die Zahl der Besucher ab. So wie der Umsatz. Ein Standbetreiber nach dem anderen gab auf – bis niemand mehr übrig war.

Zwar gab es Vorschläge für Alternativstandorte, sagt Lorenz. Doch keiner war erfolgs- versprechend. Was den Neuanfang erschwerte, so Lorenz: „Ist ein Markt einmal gescheitert, ist der Standort quasi ,verbrannt’.“ Deshalb sei es so wichtig, eine Markteröffnung sehr gut vorzubereiten. Probleme gibt es auch in Seckbach, wo donnerstags nur zwei oder drei Stände stehen, oder auf dem Paul-Arnsberg-Platz im Ostend, wo es ähnlich aussieht. Beide begannen einst mit zwölf Ständen.

In Bonames, wo meist nur ein Weinstand und gelegentlich einer mit Spezialitäten aus dem Mittelmeerraum stehen, wird es wenigstens im Sommer gelegentlich voll: Dann wird der Platz Am Wendelsgarten zum Stadtteiltreff mit bis zu 200 Besuchern. Eine lange Tradition haben nur wenige der heute bestehenden Wochenmärkte: Viele entstanden in den 1980er oder 1990er Jahren, mehr als die Hälfte gar erst nach der Jahrtausendwende.

Strenge Vorgaben

Nur jener in Höchst blickt auf eine lange Tradition zurück: Er besteht bereits seit 1356, worauf die Menschen im Stadtteil sehr stolz sind. Er ist auch der einzige, der nicht nur unter freiem Himmel stattfindet: Von den 30 Ständen sind zehn, vor allem solche mit leicht verderblicher Ware, in einer kleinen Markthalle untergebracht.

Dabei mache die Gewerbeordnung strenge Vorgaben, zumindest was den Verkauf alkoholischer Getränke betreffe: Bier, Wein oder Ebbelwei darf nur anbieten, wer die Getränke auch selbst produziert – oder zumindest mit einem regionalen Erzeuger eng zusammenarbeitet.

Ein gutes Beispiel hierfür sind der Bauernmarkt auf der Konstablerwache oder der Schillerstraßenmarkt. Andere Märkte wie am Dornbusch, in Preungesheim oder der im April eröffnete an der S-Bahn-Station Rödelheim hingegen dienen vor allem der Nahversorgung.

Die Stadt versuche, hierfür vor allem die Anbieter regionaler Produkte zu gewinnen, die meist aus einem Umkreis von höchstens 100 Kilometern rund um Frankfurt kommen, sagt Lorenz. „Regionale Produkte sind auf Wochenmärkten sogar besser nachgefragt als Bioprodukte.“ Das reiche vom Apfelwein bis zum Zwiebelmus.