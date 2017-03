Neckermann steht nicht leer: Ein guter Ort für Logistik

300 000 Quadratmeter Mietfläche gibt es auf dem ehemaligen Neckermann-Areal in der Hanauer Landstraße. „260 000 Quadratmeter sind gut vermietbar und davon rund 180 000 Quadratmeter bereits vermietet“ – damit ist René Otto zufrieden. Der Leiter der Vermarktung auf dem früheren Neckermann-Gelände lässt sich auch keine Angst davon machen, dass der Mietvertrag mit dem Land ausläuft. „Wir haben einen Auslastungsgrad von 65 Prozent, das ist gut.“

Wie berichtet, hat das Land angekündigt, die Flüchtlings-Erstaufnahmeeinrichtung im Neckermann-Areal aufzulösen. Bislang hat das Land zweieinhalb Etagen im denkmalgeschützten Hauptgebäude, entworfen vom Architekten Egon Eiermann, angemietet. Das sind etwa zehn Prozent der Neckermann-Gesamtfläche. Wenn die Mietverträge enden, „dann haben wir eben etwas mehr zu tun“, sagt der 37-jährige Asset-Manager.

Info: Maßstab für die Logistik Die Neckermann-Zentrale an der Hanauer Landstraße in Fechenheim wurde 1960 von dem expandierenden Versandhaus Neckermann bezogen. Das Hauptgebäude von Egon Eiermann ist 256 Meter lang und steht

Ende 2014 hat die Oswe Real Estate Neckermann übernommen. Als Kaufpreis wurde damals in der Presse „50 Millionen Euro“ genannt, ein Schnäppchen. Otto schätzt, dass das Areal inzwischen seine Kosten deckt.

Oswe ist eine Tochter der internationalen Immobiliengesellschaft Sinpas Holding mit Sitz in der Türkei. Diese baut und vermietet in der Türkei Shopping-Center, Büros sowie Lager- und Logistikzentren. Mit Neckermann wagte Sinpas den Schritt aus der Türkei heraus. In der Hanauer Landstraße will sie ein Zentrum für Logistik schaffen.

Dies gelingt, schleppend zwar, aber mit klarer Richtung. „Pro Jahr vermieten wir bis zu 30 000 Quadratmeter“, sagt Otto. Allein im ersten Quartal 2017 waren es 5000 Quadratmeter. Die Mieter? Höchst unterschiedlich.

Guter Ort für Logistik

„Unser Ankermieter ist die BLG Logistics Group mit bislang 65 000 Quadratmetern.“ BLG ist in verschiedenen Gebäuden des ehemaligen Neckermann untergekommen. „Für die Logistik ist es ein toller Standort in der Nähe der Autobahn“, so Otto. Deswegen bereitet es ihm die geringste Mühe, die Lagerflächen zu vermieten.

„Es melden sich viele Interessenten“, berichtet er. Darunter sind viele ganz kleine Firmen, die lediglich 100 Quadratmeter benötigten, dazu vielleicht ein kleines Büro. „Das ist kein Problem, und weil wir immer noch Flächen frei haben, sind wir auch flexibel und können die Mietfläche bei Bedarf vergrößern.“ Ebenso sei Oswe flexibel, was die Dauer der Mietverträge angehe. So gebe es nicht nur Fünf-Jahres-Verträge, sondern auch solche über nur ein Jahr. „Die Lagerflächen sind wirklich begehrt zurzeit. Ständig kommen Unternehmen, oft junge Startups, viele aus dem Online-Handel, die ab hier ihre Waren versenden“, berichtet Otto. „Wir haben rund 120 Mieter, darunter viele asiatische Mieter, auch solche aus dem europäischen Ausland und deutsche. Hier gibt es alle Sprachen und Religionen, aber alle kommen gut miteinander aus.“ Nicht zu vergessen, es gibt Fotoateliers bei Neckermann, auch Künstler mieten sich hier ein, und manche Innenaufnahme des Tatort ist in Neckermanns altem Firmensitz gedreht.

Parkplätze sind kein Problem. Neckermann musste rund 3000 Parkplätze schaffen. Derzeit arbeiten Ottos Schätzung zufolge rund 2500 Mitarbeiter bei den Unternehmen, und einen Parkplatz bekommt wirklich jeder.

Wenig Miete für Büros

Schwieriger als die Vermarktung der Lagerflächen stellt sich die der Büros dar. Besonders das Eiermann-Haus ist, weil denkmalgeschützt, problematisch. „Hingegen haben wir ein 2001 errichtetes Bürohochhaus, das bislang völlig leer stand, bei dem aber in den kommenden Wochen hoffentlich ein Mietvertrag unterschrieben werden kann.“ Und wenn erst einmal ein Mieter in einem Gebäude sei, ließen sich auch andere leichter gewinnen.

Die Mietpreise sind „angemessen“, wie Otto sagt. Oswe hat nichts zu verschenken. Ein Quadratmeter Lagerfläche kostet je nach Gebäude und nach Größe der Mietfläche von 3,75 bis 5,50 Euro, Büros sind ab 6,50 Euro zu haben und erreichen in der Spitze 9,50 Euro.