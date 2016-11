Kindertagesstätte im Quartier Universität eröffnet: Ein neues Zuhause für die Kita „Königsblick“

Auf dem Riedberg ist im Quartier „Universität“ eine weitere Kindertagesstätte eröffnet worden. Das Gebäude an der Straße „Zum Margarethenzehnten“ erfüllt den Passivhausstandard und bietet Platz für 90 Kinder. Es gibt zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren sowie drei Gruppen für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Derzeit besuchen 63 Mädchen und Jungen die Einrichtung.

Die Kita wurde nach eineinhalbjähriger Bauzeit fertiggestellt. Bezogen wurde sie von der Kita „Königsblick“, die bislang in einem Provisorium untergebracht war. „Das Wachstum Frankfurts beruht nicht nur auf dem Zuzug von außen, sondern auch auf einem Geburtenüberschuss. Deshalb brauchen wir nicht nur zusätzlichen Wohnraum, sondern zwingend auch zusätzliche Kinderbetreuungsangebote“, sagt Planungsdezernent Mike Josef (SPD).

Das Büro „1100 Architekten“ aus Frankfurt entwarf für das rund 2325 Quadratmeter große Grundstück einen u-förmigen, modern anmutenden Baukörper, der eine geschützte Hofsituation für die Kinder schafft. Im nordwestlichen Bereich läuft das zweigeschossige Gebäude eingeschossig aus und schafft so eine gute Belichtung für den Innenhof. Hier entsteht auch ein überdachter Außenbereich mit bespielbaren Fassadenflächen. Im Eingangsbereich sorgt ein zweigeschossiges Atrium für Großzügigkeit und Orientierung im Gebäude. Mit einer freitragenden Treppe mit Sitzmöglichkeiten an der Hoffassade entsteht eine direkte Blickbeziehung in den Innenhof.

Die neue Kita ist Bestandteil der sozialen Infrastrukturplanung für den Riedberg. „Mit der neuen Einrichtung sichern wir weiterhin ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot vor Ort“, sagt Friedhelm Flug, Geschäftsführer der HA Stadtentwicklungsgesellschaft. „Es ist die zehnte Kita, die im Rahmen der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme errichtet wurde, eine weitere Kita im Quartier Westflügel wurde ebenfalls kürzlich fertiggestellt. Zusätzlich befindet sich eine weitere Kindertagesstätte am Westflügel in Planung.“

