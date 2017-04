Ganz einfach selbst backen: Ein süßes Osterlamm für jedermann

Gestresste Eltern, die das eigene Heim nach guten Verstecken für Süßigkeiten absuchen und strahlende Kinder, die durch Wohnung oder Garten rennen, um die verborgenen Schätze zu finden: In knapp einer Woche beginnt das Osterfest und soll an die Leiden und Auferstehung Jesu erinnern. Das christliche Fest wird in Deutschland traditionell mit der Eiersuche oder dem gemeinsamen Osterfrühstück gefeiert. Neben den typischen Schoko-Hasen darf eines natürlich nicht fehlen: das Osterlamm.

Regina Graff beim Zubereiten des Teiges. Die Lamm-Formen auf dem Tisch sind noch von ihrem Uropa.

In der Backstube der Confiserie Graff in Rödelheim wird schon am frühen Morgen eifrig gearbeitet: Es duftet nach frischem Brot und Kuchenteig. Die Chefin der Confiserie, Regina Graff, bestäubt gerade drei fertige Osterlämmer mit Puderzucker. Vor 13 Jahren eröffnete sie den Laden – das süße Ostergebäck gibt es dort schon seit Beginn. Vor einer Woche hat die Backstube mit den Osterkreationen angefangen. „Noch verkaufen wir etwa fünf Lämmer am Tag“, sagt sie, während der Puderzucker langsam auf die braunen Lämmer rieselt. „Kurz vor Ostern werden es natürlich mehr, am Ostersamstag sind es dann um die 70 Stück.“

Gebäck ersetzt Fleisch

Wer es bis dahin nicht nach Rödelheim schafft, kann das Osterlamm auch einfach in weniger als 45 Minuten selbst backen. Ursprünglich kam es noch als geschlachtetes Lamm auf den Ostertisch und läutete so auch das Ende der Fastenzeit ein. In Deutschland wird es mittlerweile durch das süße Gebäck ersetzt und traditionell am Gründonnerstag gebacken. So erfreut es nicht nur Vegetarier, sondern auch die Kinder. Der Brauch stammt allerdings aus dem Judentum: Dort wird das Opferlamm beim Passahfest verspeist und soll an die Befreiung der Israeliten aus der Versklavung der Ägypter erinnern. Die Christen übernahmen das Opferlamm schließlich als Symbol für Jesus, der sich laut Christentum für die Sündenvergebung der Menschen opferte.

Temperaturen angleichen

In der Backstube geht das Backen wieder von vorne los: Alle Zutaten verrühren und mit ein paar Gewürzen verfeinern. „Am besten stellt man Eier und Butter am Abend vorher aus dem Kühlschrank, damit sie die gleiche Temperatur haben“, erklärt Graff. Wenn eine der Komponenten zu kalt sei, würde sich die Masse wieder trennen. Kennt die Chefin denn auch einen Tipp, damit beim Aufschlagen der Eier keine Schale hineinkommt? „Leider nicht, das passiert uns auch manchmal“, sagt sie lachend. Dafür hat sie Tipps für eine Ergänzung des Rezepts: „Man kann gerne noch einen Esslöffel Rum oder etwas geriebene Zitronenschale hinzufügen, es sollte aber eine Bio-Zitrone sein.“ Langsam füllt sie alle Zutaten in das große Rührgerät und lässt die Maschine arbeiten. „Am besten immer abwechselnd Eier und Mehl, dann muss man nicht so lange rühren und der Teig vermischt sich besser“, erklärt sie.

Während die Maschine rührt, nimmt Graff einen roten Pinsel zur Hand und fettet die Metallformen ein. Danach tunkt sie die Formen in eine Schüssel mit Mehl, damit sich das fertige Lamm danach besser ablöst. „Diese Formen sind noch von meinem Uropa“, erzählt die preisgekrönte Chefin. Bei beschichteten Formen oder welchen aus Silikon könne man sich das Einfetten sparen.

„Das Rezept ist übrigens genauso alt wie die Formen und geht auch für Marmorkuchen oder den Teigboden beim Obstkuchen“, erzählt Graff, während sie den Teig mithilfe eines Spritzbeutels in die Form füllt. „Die Form sollte etwa zu Dreiviertel voll sein, denn die Masse geht ja noch auf.“ Und selbst wenn etwas vom Teig überläuft, könne man es ja trotzdem vernaschen – genau wie die Teigreste aus der Schüssel. Ob die Kinder der Chefin in der Backstube schon mal Teigreste genascht haben? „Noch nicht“, sagt sie lachend. „Aber sie probieren alles, wenn es fertig ist.“ Nachdem die Osterlämmer etwa 35 Minuten im Ofen gebacken wurden, sollten sie noch kurz abkühlen, bevor man sie aus der Form nimmt und mit Puderzucker bestäubt. Und dann steht einem friedlichen – und leckeren – Osterfest nichts mehr im Weg.