Rauschgifthandel im Bahnhofsviertel: Eine Polizistin gegen 150 Dealer

Im Kampf gegen die Dealerszene im Frankfurter Bahnhofsviertel ist Claudia Rogalski so etwas wie die Speerspitze. Sie leitet die „Besondere Aufbauorganisation“, die die Frankfurter Polizei zur Eindämmung des Handels mit Crack, Cannabis und Co. gebildet hat.

Auf Claudia Rogalskis Schultern ruhen die Hoffnungen vieler Frankfurter: Die Polizeioberrätin leitet die „Besondere Aufbauorganisation Bahnhofsgebiet“ (BAO), die das Frankfurter Polizeipräsidium vor gut drei Wochen im Kampf gegen den Rauschgifthandel im und am Hauptbahnhof gebildet hat. In der BAO arbeiten gut 100 Polizisten aus verschiedenen Abteilungen daran, die Dealerei mit Crack in der B-Ebene und mit Cannabis in der Düsseldorfer Straße einzudämmen. Für die 47 Jahre alte Landespolizistin ist die Koordination der komplexen Polizeimaßnahmen die bisher größte berufliche Herausforderung.

Als Tochter eines Frankfurter Polizisten erwachte in Claudia Rogalski schon in Kindertagen der Wunsch, einmal dem Vorbild ihres Vaters zu folgen. Ihre Karriere bei der Frankfurter Polizei führte sie im Laufe von etwa 30 Jahren in die Leitung der Polizeidirektion Mitte, zu der fünf Reviere – darunter auch diejenigen für die Innenstadt und das Bahnhofsviertel – gehören. Als stellvertretende Direktionsleiterin ist Rogalski seit etwa zwei Jahren für die regionale Kriminalitätsbekämpfung verantwortlich. Das qualifizeirte sie nach den heftigen Beschwerden über den verstärkten Rauschgifthandel im Bahnhofsgebiet auch für die Vorbereitung und Leitung der BAO.

Bild-Zoom Foto: Boris Roessler (dpa) Maßnahmen wie zum Beispiel die Kontrollen in der B-Ebene werden in Lagebesprechungen am Morgen vorbereitet.

„Die Kräfte bündeln“

„Wir wollten die Kräfte bündeln und Schnittstellen minimieren“, erläutert die Polizeioberrätin. Die BAO besteht aus vier Säulen oder „Einsatzabschnitten“, wie es bei der Polizei heißt: Ermittlungen, Operative Maßnahmen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Prävention. Jeden Morgen um 9 Uhr machen Claudia Rogalski und ihre Kollegen eine Lagebesprechung, bei der sie die aktuelle Situation analysieren und Maßnahmen beschließen. Für die Bevölkerung am sichtbarsten sind die Razzien. Vergangene Woche gab es jeden Tag eine Großkontrolle. Die BAO-Leiterin betont aber, dass auch sehr viel „verdeckt“ laufe: Das betrifft vor allem die täterorientierten Ermittlungen, zu denen etwa Observationen gehören.

367 Strafanzeigen

Auf Nachfrage kann Claudia Rogalski sofort aktuelle Zahlen zur BAO nennen: Seit deren Gründung am 14. Dezember hätten Frankfurter Polizisten 10 000 Einsatzstunden geleistet, hinzu kämen 3 750 Stunden hessischer Bereitschaftspolizisten – das entspricht insgesamt mehr als 570 Einsatztagen. Rogalski berichtet, dass die Beamten 3 500 Personen durchsuchten, 70 festnahmen und 167 zur Personalienfeststellungen in eine Dienststelle brachten. Gegen 400 Personen seien Platzverweise ausgesprochen, gegen 15 Aufenthaltsverbote für drei Monate verhängt worden. Die Polizeimaßnahmen hätten bislang zu 367 Strafanzeigen geführt; bei 224 ging es um Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, bei allen anderen um aufenthaltsrechtliche Verstöße.

Polizeipräsident Gerhard Bereswill hatte die Zahl der Crackdealer im Umfeld der B-Ebene jüngst auf 40 bis 80 beziffert, die Zahl der Cannabisdealer in der Düsseldorfer Straße auf 50 bis 70 – die BAO-Leiterin und ihre Kollegen müssen sich folglich mit bis zu 150 verdächtigen Personen auseinandersetzen. Claudia Rogalski sagt, dass die Polizeiaktionen zu einer „Verunsicherung“ der Drogenhändler geführt hätten. Die Szene agiere nun dezentraler, größere Gruppen in der B-Ebene und an der Ecke Düsseldorfer Straße/Niddastraße seien seltener anzutreffen.

„Wir haben schon positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen“, sagt die Polizeioberrätin über den erhöhten Kontrolldruck. Drogenkonsumenten hätten außerdem berichtet, dass es „schwieriger“ geworden sei, an „Stoff“ zu kommen. Claudia Rogalski weiß, dass die Strafverfolgung nur in Zusammenarbeit mit der Justiz gelingen kann: Dass die Behörden Strafverfahren wegen Besitzes geringer Rauschgiftmengen gegen Dealer nicht mehr einstellen wollen, begrüßt sie; das gilt auch für die Unterstützung der Polizei mit Beschlüssen für längerfristige Observationen und Telefonüberwachungen.

Claudia Rogalski wehrt sich gegen die Behauptung, die Polizei habe dem Rauschgifthandel monatelang tatenlos zugesehen. Die Dealeraktivitäten in der Düsseldorfer Straße seien schon im Herbst 2015 erkannt worden. Die ersten Kontrollen habe es Anfang 2016 gegeben, bis heute seien es etwa 220 gewesen. Als klar geworden sei, dass die üblichen Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung im Bahnhofsgebiet nicht ausreichen, habe man sich für die Bildung der BAO entschieden.

Als Leiterin pflegt Rogalski auch den Kontakt zur Stadt, den anderen Sicherheitsbehörden und der Deutschen Bahn zu pflegen. Wie oft es da Gespräche gibt? „Ständig“, sagt Claudia Rogalski. Und woher nimmt sie im Kampf gegen die Windmühlen der Dealerszene ihre Motivation? „Die Arbeit macht mir Spaß. Es ist das, was ich immer machen wollte.“