Tradition: Einfach Kult: Der Ebbelwei-Express dreht seit 40 Jahren seine Runden

Es hat sich viel getan im Frankfurter Nahverkehr in den vergangenen vier Jahrzehnten: Im Jahr 1978 wurde in der Mainmetropole das S-Bahn-Netz eingeweiht. Ende der 1980er stand die Stadt vor der Stilllegung der Straßenbahnen, entschied sich aber nach heftigen Diskussionen doch dagegen. Ein weiterer Meilenstein war die Verlängerung der Straßenbahnlinie 17 nach Neu-Isenburg Ende 2014.

Ein öffentliches Frankfurter Verkehrsmittel drehte in all jenen Jahrzehnten unbeirrt seine Runden durch die Stadt und macht dies nach wie vor: Der „Ebbelwei-Express“.

Die Inbetriebnahme des „Ebbelwei-Express“ vor 40 Jahren feiert die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) nun heute gebührend. Das Unternehmen lädt daher von 13 Uhr bis 21 Uhr in seinen Betriebshof im Gutleutviertel ein. Besucher erreichen das Areal über die Heilbronner Straße.

Die vier Motoren- und sechs Beiwagen, aus denen die Ebbelwei-Flotte der VGF besteht, sind jedoch nicht erst seit Ende der Siebziger im Einsatz, sondern zählen zu den ältesten Fortbewegungsmitteln auf Frankfurts Gleisen. Denn bevor sie im Jahr 1977 ihren feuchtfröhlichen Rentnerjob antraten, hatten die Wagen bereits 25 Jahre Dienst als gewöhnliche Straßenbahnen auf dem Buckel.

Idee aus den 1930er Jahren

Die Stadtwerke suchten damals nach Wegen, wie sie Frankfurt und seine Sehenswürdigkeiten Touristen näher bringen konnte. Die Wahl fiel auf eine fahrende Apfelweinkneipe. Als Inspiration diente die sogenannte Linie 0, eine Tram, die in den 1930er-Jahren Fahrgäste zu einem Glas Apfelwein durch Frankfurt fuhr. Für die Unterhaltung sorgte ein Schaffner, der auf einem Grammophon volkstümliche hessische Lieder spielte.

Mit der Neugestaltung der Straßenbahn-Oldtimer wurde im Januar 1977 das Künstlerpaar CM und Estine Estenfelder beauftragt. Einen Monat lang arbeiteten die beiden Tag und Nacht an Entwürfen. Gemeinsam mit der Schildermalerei Rückert wurden die maßstabsgetreuen Pausen für die Übertragung der Motive auf die Bahn angefertigt und Farbtöne festgelegt. Bemalt wurde die Straßenbahnflotte schließlich im damaligen Depot Bornheim.

Als der Ebbelwei-Express am 7. Februar 1977 seine Jungfernfahrt antrat, präsentierte er sich in einer zeitlosen Aufmachung, die ihn fortan selbst zu einer Sehenswürdigkeit der Mainmetropole machte: Das Wagendach wurde als leicht bewölkter blauer Himmel gestaltet. Auf der Außenverkleidung prangte mit Johann Wolfgang von Goethe Frankfurts berühmtester Sohn inmitten von Bembeln und Fassaden Frankfurter Wahrzeichen wie dem Römer.

„Damals war gar nicht geplant, dass der Ebbelwei-Express so viele Jahre unterwegs sein würde“, sagt Karola Brack von der VGF. Und ein Ende der Fahrten, ein Schwinden der Anziehungskraft des Vehikels ist auch heute nicht in Sicht. Rund 1,5 Millionen Fahrgäste, schätzt man bei der VGF, hat der Express in vier Jahrzehnten durch Hessens größte Stadt transportiert und vielen Touristen zu Stöffchen und Brezeln verleitet und damit gleich das Frankfurter Lebensgefühl vermittelt. Doch auch für alteingesessene Frankfurter hat die Bahn in vier Jahrzehnten nichts von seinem Charme eingebüßt und stellt nicht selten eine Alternative zu den Straußenwirtschaften in der Stadt dar.

Notfall-Einsatz

Doch die Kult-Tram darf nicht immer nur ihr Altenteil genießen. Im Jahr 2013 bewies sie, dass sie es noch immer locker mit der modernen Straßenbahn-Flotte aufnehmen kann: Eisregen hatte das Frankfurter Straßenbahnnetz lahmgelegt. Die VGF setzte daraufhin die robusten Oldtimer aus den 1950er Jahren ein, um die Eispanzer der Oberleitungen abzukratzen und liegengebliebene neuere Modelle abzuschleppen.

Ansonsten aber verkehrt der Ebbelwei-Express nur an Wochenenden. Start- und Ziel ist die Wendeschleife am Frankfurter Zoo. Von dort geht es an Samstagen und Sonntagen durch die Altstadt, die Innenstadt, das Bahnhofsviertel, vorbei am Messegelände durch das Ebbelwei-Viertel in Alt-Sachsenhausen und wieder zurück.

Erwachsene zahlen für eine Fahrt 8 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre zahlen 3,50 Euro. Im Fahrpreis enthalten ist wahlweise eine Flasche Apfelwein, Apfelsaft oder Mineralwasser und eine Tüte Brezeln. Gespräche mit dem Fahrer sind zwar tabu, dafür bietet die VGF einen Ebbelwei-Express-Podcast an, womit die Tour den Charakter einer Stadtrundfahrt erhält.

