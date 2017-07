Eintracht Frankfurt: Eintracht-Legende und Stadtverordneter Gert Trinklein gestorben

Eintracht-Pokal-Held von 1974 und 1975 Gert Trinklein: Libero, Liberaler, Kämpfer Am Tag des Pokalfinales fiebert Gert Trinklein nicht in Berlin, sondern in Frankfurt mit. Für den Ur-Frankfurter geht es mittlerweile mehr um die Gesundheit als um Fußball. clearing

Bilderstrecke Vor 40 Jahren: Eintracht holt den DFB-Pokal

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

In der Nacht von 11. Und 12. Juli ist der Frankfurter FDP-Politiker und Eintracht-Pokalheld Gert Trinklein nach langer schwerer Krankheit gestorben. Das teilte heute die Frankfurter FDP Fraktion mit. Er wurde 68 Jahre alt. Bereits vor sechs Jahren wurde bei ihm Leukämie diagnostiziert. An den Folgen dieser Krebserkrankung ist er nun auch gestorben.„Wir haben einen wahren Freund verloren. Charakterlich war er für mich einer der großartigsten Menschen, die ich kennengelernt habe. Er hinterlässt eine große Lücke. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und insbesondere seiner Frau Anja Trinklein.“ Man habe um Trinkleins angespannten Gesundheitszustand gewusst, trotzdem sei sein Tod für seine Parteikollegen ein Schock, heißt es in der Mitteilung.Gert Trinklein engagierte sich seit 2006 für die Kommunalpolitik, seit 2007 als Mitglied der Frankfurter Stadtverordnetenversammlung und des Ausschusses für Umwelt und Sport. „Sowohl Trinkleins sachorientierte und von großer Fachkenntnis geprägte sport- und umweltpolitische Arbeit als auch seine humorvolle und ausgleichende Art werden uns sehr fehlen“, sagte Rinn weiter.Gert Trinklein wurde am 19. Juni 1949 in Frankfurt geboren. 1966 erlangte er die Mittlere Reife am Liebig-Gymnasium. Von 1969 bis 1978 war er Profi bei Eintracht Frankfurt. Er bestritt in diesen Jahren insgesamt 230 Bundesligaspiele (zehn Tore) für die Eintracht. Mit ihm als Libero verlor die Eintracht in der Saison 1976/1977 über 21 Spieltage keine einzige Bundesligapartie.Seit 1985 arbeitete Trinklein als selbstständiger Kaufmann, vermarktete Sportveranstaltungen, darunter das traditionsreiche Frankfurter Hallen-Fußballturnier.(ag/rich)