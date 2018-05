An elf Grundschulen und der Integrierten Gesamtschule Herder bietet Eintracht Frankfurt die Pausenliga an. Sie soll für Bewegung sorgen und den Teamgeist und das Fairplay fördern.

Rollball, das klingt simpel. Aber so einfach ist es nicht. Denn bei dem Spiel, bei dem zwei Teams mit jeweils zehn Spielern gegeneinander antreten, acht Bälle auf dem Feld. „Es geht darum, den Ball gegen die Hallenwand des gegnerischen Teams zu rollen. Dazu muss sich die Klasse absprechen, eine Taktik überlegen und klären, wer in der Abwehr und im Angriff spielt“, erklärt Sebastian Wettlaufer. Er ist Sport- und Klassenlehrer an der Theobald-Ziegler-Schule. Immer montags in der zweiten großen Pause treten in der Turnhalle zwei Teams aus den dritten und vierten Klassen gegeneinander an.

„Pausenliga“ nennt sich das Projekt von Eintracht Frankfurt, das es seit zehn Jahren gibt. Zwölf Schulen nehmen daran teil, die „Theo“ stieß als letzte jüngst dazu. „Wir sind froh, dass wir mitmachen dürfen“, freut sich Wettlaufer. Denn schon nach kurzer Zeit habe sich der Zusammenhalt in der Klasse deutlich verbessert.

Sport fördert Kreativität

Außerdem fördere der Sport die Flexibilität und Kreativität, sagt „Theo“-Leiterin Anita Weber. „Wir stellen immer wieder fest, dass Kinder sich nicht so gut bewegen können. Und mehr Schüler als früher sind übergewichtig.“ Das Problem, dass sie zu wenig Bewegung hätten, fange schon beim Schulweg an. „Viele werden heute gebracht statt zu Fuß zu gehen“, weiß Weber.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Celine Mögle und Jannis Braun

Genau dies habe ihn vor zehn Jahren bewogen, mit Verein „Business for Sports“ die Pausenliga zu unterstützen, sagt Philip Holzer, der Aufsichtsratmitglied der Eintracht Frankfurt Fußball AG ist. Ihn sprach Eintracht-Präsidiumsmitglied Dieter Burkert an. „Er erzählte, viele Kinder könnten nicht einmal mehr sicher rückwärts laufen. Ich wollte das erst nicht glauben.“ Zum zehnjährigen Bestehen bekommt das Projekt jetzt von „Business for Sports“ einen finanziellen Zuschuss in Höhe von 10 000 Euro.

Das Ziel der Pausenliga, die die Eintracht gemeinsam mit der Allgemeinen Orts-Krankenkasse (AOK) ins Leben rief, sei es gewesen, „Spielspaß mit gesunder Bewegungsförderung zu verbinden“, sagt Gudrun Backhaus, die das Projekt seit acht Jahren koordiniert. Ihr Vorgänger war ehemalige Eintracht-Profi und heutige U-19-Trainer Alexander Schur, der noch immer Schirmherr der Pausenliga ist. Bewegung soll kein Zwang sein, die Kinder sollten Spaß dabei haben, sagt Backhaus und betont: „Sie freuen sich total darauf, wenn wir einmal pro Woche in die Schule kommen.“ Neben ihr arbeiten drei feste Eintracht-Angestellte sowie zwei junge Erwachsene, die bei dem Verein ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolvierten und lizensierte Trainer an der Pausenliga.

Dass die Kinder dem nächsten Einsatz entgegenfiebern, bestätigen Minh Tâm, Annika, Emilia und Emela, die die Uhlandschule besuchen. „In unserer Klasse hängt eine Liste“, sagt Emela. „Darauf schauen wir immer nach, wann wir als nächstes dran sind“, ergänzt Emilia. „Und ist eine Klasse mal nicht da, darf eine andere für sie einspringen“, sagt Minh Tâm. Schön sei es, wenn mit Beginn des neuen Schulhalbjahrs ein neues Spiel eingeführt werde, sagt Annika. „Dann führen zwei vierte Klassen den Drittklässlern das neue Spiel vor.“

Fair gewinnen und verlieren

An der Uhlmannschule gehört die Pausenliga längst zum Schulalltag dazu, sagt Lehrerin Karolin Kuhlenkampff. „Und die Siegerehrung am Ende des Halbjahrs, bei der die Gewinner ihre Pokale und alle Kinder eine Urkunde bekommen, ist immer eine große Veranstaltung.“ Einige Mädchen und Jungen durften sogar schon mit Eintracht-Profis ins Stadion einlaufen, erzählt Schulleiterin Ursula Böttcher-Sagebiel. Die Pausenliga fördere Teamgeist und Fairplay. „Und sie lernen, fair zu gewinnen und zu verlieren.“ Vor jedem Spiel werde ein Kreis gebildet. Nach dem Spiel zollen sich Gewinner und Verlieren per Handschlag und den Worten „gut gespielt“ Respekt.

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler "Gut gespielt!" Jannis Braun, FSL-ler im Dienst der Eintracht Pausenliga

Respekt und Teamgeist zu fördern, sei eines der wichtigsten Ziele, wenn sie die Spiele für die nächste Saison der Pausenliga aussuche, erklärt Gudrun Backhaus. „Ich erfinde die Spiele ja nicht neu. Aber ich achte darauf, dass jeder mitmachen kann, egal wie fit er ist. Jeder muss seine Rolle finden können und Erfolgserlebnisse haben.“ Spiele, die nur funktionieren, wenn die Klasse zusammenhält. „Das Miteinander ist wichtig. Wer unfair spielt, bekommt einen Punktabzug.“

An der Dahlmannschule hilft die Pausenliga überdies, die Integration zu fördern, wie Lehrerin Clyvia Philipsen erzählt. „Wir versuchen, die Kinder unserer Intensivklasse möglichst viel mit jenen der Regelklassen zusammen zu bringen. Unter anderem gelingt das durch die Pausenliga.“ Und noch einen Effekt hatte die enge Kooperation mit der Eintracht: Während des Neubaus der Schule konnte die Dahlmannschule die Halle der Eintracht im Riederwald nutzen, dort auch den Abschied der Viertklässler feiern. „Den Kontakt hatte wir durch die enge Zusammenarbeit bei der Pausenliga.“