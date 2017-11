Stadtteile verlieren Läden: Einzelhandel: Nur die Großen bleiben übrig

Wo sind sie hin, die traditionellen, alteingesessenen Geschäfte in den Frankfurter Stadtteilzentren? Der Bäcker ist längst weg, stattdessen werden nun an gleicher Stelle vorgefertigte Brötchen einer Bäckereikette fertig gebacken. Wo es früher Schuhe oder Elektrogeräte gab, lockt nun ein Handy-Laden oder ist eine Ramsch-Filiale eingezogen. Andererseits entstehen auch neue Geschäftsstraßen, heterogen und ungeplant, die Brückenstraße in Sachsenhausen ist ein Beispiel. Auch im Nordend oder im Westend eröffnen Geschäfte an Adressen, die schon als unrentabel abgeschrieben waren.

Am großen Trend ändert das nichts: Laut einer Studie der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA), ist der Marktanteil von kleinen und mittleren Fachgeschäften in Deutschland zwischen 1980 und 2010 von 55 Prozent auf 25 Prozent gefallen. Der Marktanteil der Discount- und Fachmärkte legte in diesem Zeitraum von zwei auf 21 Prozent zu. „Konzentration“ nennen Branchenexperten den großen Trend im Einzelhandel. Sie gehen davon aus, dass der Marktanteil von Unternehmen, deren Umsatz über zwei Milliarden Euro liegt, auf 85 Prozent anwachsen wird. Noch sind wir nicht am Ende dieser Entwicklung angekommen.

Weniger, aber größere Läden

In Frankfurt sieht die Geschäftswelt nicht anders aus. „In allen Stadtteilen zeigt sich ein zumeist deutlicher Rückgang der Zahl an erfassten Einzelhandelsbetrieben“, sagt Mark Gellert, Sprecher des Planungsdezernates. Betrachtet man die Angebotsvielfalt, gibt es einige wenige Stadtteile, in denen sie sich hält, beziehungsweise sogar zunimmt: unter anderem in Bornheim, Gallus, Nieder-Erlenbach und Kalbach-Riedberg. Grundsätzlich sei aber vor allem in den „kleineren D-Zentren“ ein deutlicher Rückgang bei der Anzahl der Einzelhandelsbetriebe festzustellen, so Gellert. D-Zentren sind Stadtteilzentren, in denen vorwiegend Geschäfte zur Grundversorgung, also Bäckereien, Metzgereien oder Supermärkte vorhanden sind.

Auch die Verkaufsfläche im Ganzen ist kleiner geworden: Sechs Prozent, rund 43 000 Quadratmeter, haben die Stadtteilzentren seit der letzten vollständigen Erhebung 2009 eingebüßt. Aufgelistet kann man das im Bericht „Fortschreibung Einzelhandels- und Zentrenstruktur Frankfurt am Main“ finden, der alle fünf bis zehn Jahre aktualisiert wird. Demnach haben das Nordend rund 22 Prozent, Höchst etwa 60 Prozent, Niederrad 29 Prozent, oder Zeilsheim 32 Prozent der einst vorhandenen Ladenflächen verloren.

Die Ursachen für dieses Ladensterben sind vielfältig. Ein großer Einflussfaktor ist die Mobilität. Viele fahren zum Einkaufen in die großen Laden-Zentren mit üppigem Angebot, langen Öffnungszeiten und ausreichend Parkplätzen. Brot, Fleisch, Getränke, Schulhefte, Schuhe, alles gibt es an einem Fleck. Die Läden zu Hause um die Ecke dienen dann oft nur noch dem „Vergesslichkeitsbedarf“ – und können davon nicht leben.

Die Kunden erwarten zudem Angebotsvielfalt, vom Internethandel sind sie einiges gewöhnt. Das bedeutet für die Händler, dass sie größere Ladenfläche und Lagerflächen brauchen. Die Verkaufsflächen steigen seit Jahren kontinuierlich, während die Anzahl der Betriebe abnimmt. Die durchschnittliche Größe eines Ladengeschäftes in Frankfurt liegt nach Angaben der Industrie- und Handelskammer (IHK) bei 236 Quadratmetern, 19 Prozent mehr als noch 2009. Oft sind Ladenschließungen aber auch darin begründet, dass es den Geschäftsinhabern ganz profan an willigen Nachfolgern fehlt. Das betrifft, so Gellert, sehr häufig Metzgereien oder Bäckereien.

Hinter Zahlen und Trends stecken immer individuelle Geschichten. In Höchst hat der Wandel besonders hart zugeschlagen. Bis 2009 hatte der Stadtteil nahezu 60 Prozent der Verkaufsfläche eingebüßt, dabei können die Königsteiner Straße und die Fachwerkaltstadt mit einer durchaus pittoresken Kulisse fürs schöne Einkaufserlebnis aufwarten. Doch das nahe gelegene Main-Taunus-Zentrum belastet die Einkaufswelt in Höchst. Das Shopping-Paradies auf der grünen Wiese zieht die Kunden ab. „In Höchst haben wir im Einzelhandel eine gut funktionierende Nahversorgung“, sagt Thomas Reichert, Eigentümer der Metzgerei Haxen-Reichert. „Die übrigen Einzelhändler haben hier nicht aufgegeben, sondern sie haben ihr Geschäft dorthin verlagert, wo der Kunde ist.“ Einige seien ins Main-Taunus-Zentrum (MTZ) abgewandert.

„Handel bedeutet Wandel und ist immer als ein Spiegelbild der demografischen Entwicklung zu sehen“, sagt der leidenschaftliche Höchster. Und in Höchst und Umgebung habe sich die Kundschaft mit dem MTZ für eine Center-Struktur entschieden. „Wenn man stattdessen Einzelhandel in seinem Stadtteil möchte, muss man ihn auch nutzen,“ sagt Reichert.

Krise auf der Berger

Die Stadt hat weit weniger Einfluss als die Käufer, das räumt auch Gellert ein. Die negative Entwicklung in Höchst habe sich mittlerweile aber wieder gefangen.

In Bornheim führte 2013 der Weggang des Elektronik-Kaufhauses Saturn von der Berger Straße zu einem ziemlichen Kahlschlag und zu Umsatzeinbußen bis zu 25 Prozent bei den Nachbargeschäften. „Das war ein schwerer Einschnitt“, sagt Stefan Diefenbach, Geschäftsführer im nahen „Weltladen“. Ein Jeansladen, ein Schuhgeschäft und Friseur haben bereits aufgegeben.

Franz Steul, Chef des Bornheimer Gewerbevereins und Vorsitzender des Dachverbandes der Frankfurter Gewerbevereine, beobachtet den Niedergang der kleinen Geschäfte und der Angebotsvielfalt in den Stadtteilen seit langem. Mit Aktionen und Umtriebigkeit versuchten die Gewerbevereine gegenzusteuern. Der seit zehn Jahren einmal jährlich stattfindende Stadtteilsonntag sei sehr wichtig gewesen, um Bewohner und Geschäfte zusammenzubringen. In diesem Jahr allerdings haben Kirchen und Gewerkschaften mit ihrem Protest gegen verkaufsoffene Sonntage auch diese Veranstaltung zu Fall gebracht.