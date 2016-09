Löwen Frankfurt: Eishockey bei 30 Grad: Das passiert beim Summergame

So groß war Eishockey in Hessen noch nie: Am Samstag eröffnen die Frankfurt Löwen gegen die Kassel Huskies die DEL2-Saison in der Commerzbank-Arena. Bis zu 50.000 Menschen könnten das Hessenderby live sehen. Hier steht, was Sie zum Summergame in Frankfurt wissen müssen.

Wie ist der Stellenwert des Spiels?



Das Derby zwischen den Löwen Frankfurt und den Kassel Huskies ist ein reguläres Spiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 zur Saisoneröffnung. Es geht also ganz normal um Punkte – nur eben in einem anderen Ambiente.



Warum überhaupt so ein Event?



Die Antwort ist nicht schwer zu erraten: Die Macher im Eishockey-Unterhaus erhoffen sich mehr Aufmerksamkeit für den Kufensport. „Nach dem Vorschlag aus Frankfurt wurden wir uns schnell einig. Eine Woche vor dem Saisonstart der DEL und DEL2 ist ideal“, meinte Liga-Geschäftsführer René Rudorisch.



Gibt es im Eishockey vergleichbare Events?



In der US-amerikanischen Profiliga NHL wird seit 2008 in der Regel am Neujahrstag ein Freiluft-Eishockeyspiel ausgetragen, bekannt unter dem Namen "NHL Winter Classic". Die Partie Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings lockte im Jahr 2014 stattliche 105.491 Zuschauer in Michigan Stadium.

Aber auch hierzulande hat man bereits erste gute Erfahrungen mit dem Winter Game Anfang Januar gemacht: Mehr als 30 000 Zuschauer waren bei der Partie der Dresdner Eislöwen gegen die Lausitzer Füchse im Stadion. Allerdings handelt es sich bei dem „Summer Game“ nach Angaben des Veranstalters um das erste Freiluftspiel im Sommer – zumindest in Deutschland.



Gab es in der Commerzbank-Arena bereits ähnliche Spiele?



Ein vergleichbares Event in dem Stadion stieg vor fast genau zwei Jahren: Der „Tag des Handballs“ im September 2014 lockte über 44 000 Zuschauer ins Stadion. Nach Jugendturnieren und einem Promispiel sahen die Besucher den Bundesliga-Sieg der Rhein-Neckar Löwen. Der damalige Vize-Meister gewann gegen den HSV Hamburg 28:26 (17:8).



Was passiert sonst noch an dem Tag in der Commerzbank-Arena?



Um das Event herum gibt es viele weitere Höhepunkte: Unzählige Vereine aus Frankfurt und Umgebung stellen sich vor. Es gibt zahlreiche Mitmachaktionen. Für den Musik-Act sorgt unter anderem Stefanie Heinzmann. Zudem werden frühere Eintracht-Spieler um Legende Charly Körbel vor dem Hessen-Derby in einem Match ihr Können beim Eisfußball unter Beweis stellen (17.20 Uhr). Zugesagt haben bisher Thomas Sobotzik, Norbert Nachtweih und Ervin Skela. Sie spielen unter anderem gegen die ehemaligen Frauenfußballerinnen Renate Lingor, Sandra Smisek und Celia Sasic sowie Ex-Eishockey-Profi Michael Bresagk und Ringer Alexander Leipold. Das komplette Programm gibt es auf der Webseite des Veranstalters.



Wann beginnt die Veranstaltung?



Der „Tag des Frankfurter Sports“ beginnt um 12 Uhr auf dem Vorfeld der Arena. Die Stadiontribünen werden ab 16.30 Uhr zugänglich sein. Das Eishockeyderby beginnt um 19 Uhr.



Ist der Eis-Spaß in der Commerzbank-Arena bereits am Samstag vorbei?



Nein, am Sonntag öffnet die „FFH Eislauf-Arena“ für die Freunde des Schlittschuhlaufens. Der Eislaufspaß mit Party beginnt um 11 Uhr.



Wo gibt es Karten?



Karten können online gekauft werden, die günstigsten gibt es für 15 Euro. Weitere Informationen zu den Tickets, etwa zu Gruppentickets, gibt es hier.



Wie viele Karten wurden bereits verkauft?



Für das Spiel sind bereits über 28000 Karten verkauft worden. In der Arena können an diesem Tag bis zu 50000 Zuschauer Platz nehmen.



Was ist bei der Anreise zu beachten?



Das Ticket berechtigt zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Es gilt als Fahrkarte für Hin- und Rückfahrt mit den Verkehrsmitteln des RMV im gesamten Verbundgebiet der 2. Klasse. Wer mit dem Auto anreisen muss, kann am Gleisdreieck, an der Isenburger Schneise oder auf dem Waldparkplatz sein Fahrzeug abstellen. Die Parkgebühren pro Pkw betragen sechs Euro. Weitere Informationen gibt es hier.

(lg)