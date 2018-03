Einsatztraining: Elite-Polizisten üben im Bunker

Was genau sich hinter den zwei Meter dicken Betonwänden abgespielt hat, bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Der ehemaliger Zivilschutzbunker in Höchst diente der Frankfurter Polizei zu Ausbildungszwecken. Spezialeinheiten hätten dort „Zugriffstechniken trainiert und spezielle Einsatzmittel erprobt“, antwortete eine Sprecherin auf unsere Anfrage. „Leider können wir zu Thematiken, die die Spezialeinheiten betreffen, aus Geheimhaltungserfordernissen nur sehr oberflächlich Auskunft erteilen.“

Das massive Bauwerk an der Palleskestraße stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft ABG hat den Bunker von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft und will ihn abreißen lassen, um Platz für Neubauten zu erhalten. Für die Elite-Einsatzkräfte der Frankfurter Polizei eine günstige Gelegenheit: Türen aufsprengen, schießen, abseilen – alles war ihnen in dem Gebäude erlaubt. „Das machen wir immer so“, sagt ABG-Chef Frank Junker. „Abbruchgebäude stellen wir der Polizei für Einsatzübungen kostenlos zur Verfügung. Aber das ist schon ein besonderes Objekt. Wann hat man schon die Gelegenheit, in einem Weltkriegsbunker zu trainieren?“

Der frühere Eigentümer hatte wohl andere Nutzungsmöglichkeiten im Sinn. „Die hohe Anzahl vorhandener Räume sowie ihre großzügige Dimensionierung lässt hinsichtlich der Art ihrer künftigen Nutzung – die Genehmigung des Stadtplanungsamtes vorausgesetzt – eine breite Palette an Gestaltungsideen offen“, pries die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben das Bauwerk im Verkaufsexposé an. „Der Bunker hat ein Walmdach mit Schiefereindeckung und integrierten Gauben. Dabei erfährt das Dachgeschoss durch die architektonisch imposante Ausführung der Rundbögen eine ansprechende baustilistische Form.“

ABG-Chef Junker ist weniger an der Architektur des Bunkers interessiert, ihm bereitet die unverwüstliche Bauweise Sorgen. „Der Abbruch wird eine technische Herausforderung“, sagt er.