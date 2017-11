Träger wechselt: Eltern kämpfen für Schülerhort an der Frauenhofschule

An der Frauenhofschule in Niederrad gibt es einen Schülerhort, in dem 56 Grundschulkinder nachmittags betreut werden. Doch dessen Träger, der städtische Eigenbetrieb Kita Frankfurt, muss zum Ende des laufenden Schuljahres raus. Die Grundschule braucht die Räume selbst, um eine „Erweiterte schulische Betreuung“ (ESB) anbieten zu können. Neuer Träger dieses Angebots wird der Verein Internationales Familienzentrum (IFZ). „Wir starten mit 80 Betreuungsplätzen, können aber je nach Bedarf noch weiter aufstocken“, sagt IFZ-Geschäftsführer Karsten Althaus.

„Familiär und liebevoll“

Doch den betroffenen Eltern gefällt der Trägerwechsel nicht. Sie befürchten, dass die Betreuung schlechter werde, und kämpfen für den Erhalt ihres Horts. „Es ist der beliebteste Schülerhort in Niederrad“, sagt Isabel Meyer Dos Santos, Mitglied des Elternbeirats. „Das Team ist toll, die Atmosphäre sehr familiär und liebevoll. Wir befürchten, dass das verloren geht.“

Gemeinsam mit anderen Eltern setzt sich Meyer Dos Santos dafür ein, dass der Hort erhalten bleibt. Wenn es am bisherigen Standort nicht geht, dann durch den Umzug an einen neuen. Dafür wollen sie Unterschriften sammeln. Starten soll die Kampagne auf dem Niederräder Weihnachtsmarkt am kommenden Freitag und Samstag, 1. und 2. Dezember, auf dem Hof der Salzmannschule, Schwanheimer Straße 23. Zwei Mütter waren bereits beim Ortsbeirat und haben versucht, die Stadtteilvertreter für ihr Anliegen zu gewinnen. Außerdem seien sie selbst auf Immobiliensuche und halten nach geeigneten Räumlichkeiten Ausschau.

„Der Bedarf an Hortplätzen ist riesig. Denn viele Eltern müssen ganztags arbeiten, um sich die Wohnungsmiete leisten zu können“, sagt Meyer Dos Santos. Deshalb wäre es sinnvoller, wenn der bestehende Hort umzieht und als Ergänzung zur neuen schulischen Nachmittagsbetreuung erhalten bleibt. „So würden 80 neue Plätze geschaffen“, gibt die Mutter zu bedenken. „Jetzt wären es nur rund 20, und die auch noch in schlechterer Qualität.“

Bei Kita Frankfurt, dem bisherigen Träger des Horts an der Frauenhofschule, äußert man sich allerdings weniger zuversichtlich: „Es ist nicht so einfach, in Frankfurt Standorte für Kinderbetreuungseinrichtungen zu finden“, sagt Betriebsleiterin Gabriele Bischoff. Das Stadtschulamt habe Kita Frankfurt gefragt, ob sie die neue Nachmittagsbetreuung an der Frauenhofschule übernehmen würden. „Wir haben uns in diesem Fall dagegen entschieden“, sagt Gabriele Bischoff. Die genauen Gründe für diese Entscheidung will sie aber nicht nennen.

Stattdessen erhielt das IFZ den Zuschlag. Dessen Geschäftsführer Karsten Althaus betont, dass die Eltern der bisherigen Hortkinder keine Angst vor einer schlechteren Betreuung haben müssten. Eingesetzt würden nur pädagogische Fachkräfte, also Erzieher oder Sozialpädagogen. Auf 20 Kinder kämen mindestens zwei Betreuer, so Althaus.

Bisher in Eschersheim

Das IFZ ist bereits an zwei Frankfurter Schulen für die „Erweiterte schulische Betreuung“ zuständig. 2009 übernahm das IFZ die bisherige individuelle, durch den Förderverein organisierte Kinderbetreuung an der IGS Eschersheim. 2013 folgte eine weitere ESB an der Ludwig-Richter-Schule, ebenfalls im Stadtteil Eschersheim.

In Niederrad soll es nach den Sommerferien am 1. August 2018 losgehen.