Viktor-Frankl-Schule: Eltern protestieren gegen Lehrer- und Erziehermangel

Ein großes schwarzes Plakat prangt seit Kurzem an der Eschersheimer Landstraße. „Gebt uns mehr Lehrer – auch behinderte Kinder brauchen Bildung“ steht darauf. Aufgehängt haben es Eltern von Schülern an der Viktor-Frankl-Schule (VFS) im Dornbusch. 163 Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, hauptsächlich im körperlichen und motorischen Bereich, werden hier unterrichtet. Das Problem: Seit Anfang des Schuljahres gibt es keinen Nachmittagsunterricht mehr – weil es an Personal fehlt.

Dabei gilt die VFS laut Schulprofil als Ganztagsschule. Jedenfalls ab der Mittelstufe. Aber das, sagt Janet Sabri, Vorsitzende des Schulelternbeirates, „ist schon länger nicht mehr so“. In den vergangenen Jahren hätten die Mittelstufenschüler im ersten Jahr einmal Nachmittagsunterricht erhalten, ab dem zweiten Jahr zweimal. Selbst das ist jetzt weggefallen, damit vormittags mehr Lehrer und Erzieher zur Verfügung stehen.

Struktur änderte sich

Ein Auslöser für diese Umstrukturierung sei ein dramatischer Notfall in der ersten Woche nach den Sommerferien gewesen, so Sabri: „Ein Kind hörte plötzlich auf zu atmen. Zwei Krankenschwestern unserer Schule haben es am Leben gehalten, bis der Notarzt kam.“ Tief getroffen hat viele auch die Nachricht vom Tod zweier Mitschüler in den Sommerferien. Niedergeschlagen sind Lehrer, Schüler und Eltern seitdem, und sie haben Angst vor weiteren Notfällen. Mit gutem Grund, denn die Schülerstruktur hat sich in den vergangenen fünf Jahren stark gewandelt. Immer mehr Kinder mit Behinderungen wandern an Regelschulen mit Inklusionsansatz ab. Schüler mit mehrfachen Behinderungen werden dort allerdings nicht aufgenommen, sondern bleiben an Fördereinrichtungen wie der VFS.

„Seit es die Inklusion gibt, hat sich unsere Schülerschaft sehr verändert“, erklärt Schulleiterin Monika Bollhorst-Mühl. Gleich geblieben ist jedoch die Zahl der Lehrer und Erzieher: Rund 40 sind es an der VFS, hinzu kommen 19 sozialpädagogische Mitarbeiter. Auch die sogenannte Teilungsquote hat sich nicht verändert: Sie legt eine Klassenstärke bis zu acht Schülern fest.

Zwar gäben sich alle Mitarbeiter größte Mühe, „alle sind sehr engagiert“, lobt Janet Sabri. Doch eine Klasse mit acht Schülern, die allesamt nicht sprechen, nicht laufen, nicht sehen oder nicht hören, nicht alleine essen können, die immer wieder Krampfanfälle haben – das sei ein Unding. Deshalb fordert der Schulelternbeirat, die Klassenstärke auf höchstens sechs Schüler zu beschränken. Notwendig sei außerdem eine Doppelbesetzung mit je einem Lehrer und einem Erzieher pro Klasse. „„Unsere Kinder können lernen“, betont Sabri.

Um die Sicherheit der Kinder am Vormittag zu gewährleisten, hätten die Eltern der Abschaffung des Nachmittagsunterrichts „schweren Herzens“ zugestimmt. Doch das sei keine Dauerlösung. Bereits im Mai 2016 hatte sich der Elternbeirat ans hessische Kultusministerium gewandt und auf den Personalmangel hingewiesen. Man habe nur eine Eingangsbestätigung für das Schreiben, aber nie eine Antwort erhalten, sagt Sabri: „Wir haben Angst, dass sich keiner kümmert.“

Schulamt beschwichtigt

Beim Staatlichen Schulamt Frankfurt bemüht man sich, diese Befürchtung zu zerstreuen. Rein rechnerisch sei die VFS in Sachen Personal „auskömmlich versorgt“, sagt Christine Desbuleux von der Amtsleitung. Aufgrund mehrerer Erkrankungen sowie Mutterschutz- und Elternzeiten gebe es einen Mangel. Und da überall Förderschullehrer fehlen, könne man diese Lücken nicht einfach mit Vertretungen füllen. Jetzt will das Schulamt einen Runden Tisch mit Eltern, Schulleitung, Personalrat und Schulaufsicht organisieren. Desbuleux: „Ich bin sicher, dass wir eine Lösung so bald wie möglich herbeiführen.“