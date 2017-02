50 Jahre im Dienst der Familien: Eltern- und Jugendberatung Nordweststadt feiert Jubiläum

Die Herausforderungen an Familien sind heute andere als noch vor 50 Jahren. Damals eröffnete die Caritas Frankfurt in dem noch neuen Stadtteil Nordweststadt ihre Eltern- und Jugendberatung. Heute wird dort Jubiläum gefeiert.

Das Büro von Michael Kraus ist lichtdurchflutet, im Regal stehen zahlreiche Bücher und zwei Kisten mit Spielsachen. Kraus ist Diplom-Psychologe und leitet seit 1993 die Eltern- und Jugendberatung in der Ernst-Kahn-Straße 49a. Er berät Familien in diesem Raum bei Fragen rund um das Thema Erziehung.

„Wir haben zwei Schwerpunkte in unserer Arbeit“, schildert Kraus. „Einerseits kommen Familien zu uns, um sich Rat bei Fragen zu holen, wenn es um das Thema ,Aufwachsen’ ihrer Kinder geht.“ Erziehungsberatung heißt der Fachbegriff, der auch im Sozialgesetzbuch VIII verankert ist. „Der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit ist, dass wir mit anderen Einrichtungen kooperieren. Wir gehen in die Kindertagesstätten, beraten die Fachkräfte vor Ort und organisieren Veranstaltungen für Eltern.“

Kostenlose Beratung

Mit ihrer Arbeit startete die Eltern- und Jugendberatung Nordweststadt, deren Träger die Caritas Frankfurt ist, vor 50 Jahren. Zu einer Zeit, als der Stadtteil fast fertiggebaut war und die ersten Familien dort ein neues Zuhause gefunden hatten. Das Jubiläum wird heute mit einem Festakt im Pfarrsaal der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian in der Ernst-Kahn-Straße 45 gefeiert.

„Bei Fragen zur Erziehung sprechen Eltern erfahrungsgemäß erst einmal mit Menschen aus ihrem Umfeld, dem Freundes- und Bekanntenkreis, bevor sie zu uns kommen“, erklärt der Einrichtungsleiter. Die Gründe für die Beratung sind vielfältig. Als Beispiel nennt Kraus etwa, dass der Nachwuchs in der Grundschule plötzlich schlechte Noten in einem Fach bekommt und sich zurückzieht oder sich ein Kind im Vorschulalter noch einnässt. Das Beratungsangebot ist kostenlos und wird vertraulich geführt. Im Team sind ein Psychologe, eine Pädagogin und zwei bis drei Sozialpädagogen beziehungsweise Sozialarbeiter. Eine Beratung kann direkt mit der Einrichtung vereinbart werden.

Eltern fordern sich selbst

Aus seinen eigenen Erfahrungen der vergangenen mehr als zwei Jahrzehnte weiß Kraus, dass die Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder große Ansprüche an sich selbst stellen. „Sie möchten möglichst keine Fehler machen“, sagt er. „Und ihr größter Wunsch ist, ihren Kindern die bestmöglichen Voraussetzungen mitzugeben, damit diese in der Gesellschaft bestehen können.“

Info: Was Familien bewegt Die Eltern- und Jugendberatung Nordweststadt unterstützt in verschiedenen Bereichen – bei Fragen zur Erziehung, bei Scheidungen und sonstigen Schwierigkeiten in der Familie. clearing

In der Beratung werde gemeinsam darauf geschaut, was gut für das Kind sei. „In der heutigen Zeit sind die Bedingungen nicht einfacher geworden“, sagt der Experte. „Oftmals müssen beide Eltern Geld verdienen, müssen neben dem Beruf noch Erziehung und Haushalt unter einen Hut bringen“, beschreibt er die Situation.

„Ein Thema, das seit den 1990er Jahren zugenommen hat, ist das von Trennung und Scheidung“, sagt Kraus. Eltern ließen sich dabei beraten, wie sie in diesem Prozess die alltäglichen Herausforderungen praktisch lösen können. Angefangen von der Frage, wie dem Nachwuchs die Trennung der Eltern vermittelt werden kann bis zu Umgangsregelungen. „In der Erziehung geht es um Gefühle“, sagt Kraus. Es sei daher auch wichtig, manchmal auf die Biografie der Eltern zu blicken, zu schauen, was sie selbst geprägt hat.

Was die Anfänge der Arbeit der Eltern- und Jugendberatung betrifft, verweist der Einrichtungsleiter auf eine schriftliche Zusammenfassung, die Themen aus den vergangenen fünf Jahrzehnten betrachtet. Aus dieser geht hervor, dass Ende der 60er Jahre noch 97 Prozent der Kinder im Stadtteil bei ihren leiblichen Eltern lebten und von Vater und Mutter erzogen wurden. Damals seien die meisten Frauen nicht erwerbstätig gewesen und hätten sich um den Haushalt und die Kinder gekümmert.

Bereits 1967 wurden 164 Familien von der Eltern- und Jugendberatung begleitet, Mitte der 70er Jahre gab es bereits Kontakt zu 240 Familien. Mit Beginn der 80er Jahre erweiterte die Einrichtung ihr Angebot, denn auch Jugendliche und junge Erwachsene nutzten dieses verstärkt.

Anfang der 90er Jahre leben nur noch 43 Prozent der Kinder bei ihren leiblichen Eltern. „Als ich in den 90er Jahren anfing, hatten wir pro Jahr durchschnittlich 200 Neuanmeldungen“, schildert Kraus. Diese Zahl sei auf 370 Familien (Stand: 2012) gestiegen. Aktuell sei wieder ein leichter Rückgang zu vermerken. So begleitete die Einrichtung in 2015 insgesamt 353 Familien, im vergangenen Jahr 328.