Wenn es in Frankfurt um das Thema Schulen geht, ist ihre Meinung gefragt: Alix Puhl, Vorsitzende des Stadtelternbeirates. Jetzt macht sie Schluss. Nach sechs Jahren ehrenamtlicher Arbeit im Vorstand der stadtweiten Elternvertretung gibt sie ihren Posten als Vorsitzende ab und tritt im Januar nicht mehr zur Wiederwahl an. Im Interview mit FNP-Redakteurin Inga Janovic spricht sie über ihre Beweggründe und plädiert dafür, die Arbeit an den Schulen den Lehrern nicht allein zu überlassen.

Sie waren vier Jahre lang Vorsitzende des Stadtelternbeirates. Haben Sie überschlagen, wie viele Stunden Sie in dieses Ehrenamt investiert haben?

ALIX PUHL: Nein, aber es dürfte eine Zahl mit vielen Nullen sein. Wenn ich das genauer ausrechne, würde das Amt wohl keiner mehr machen wollen.

Aber Ihr Einsatz hat sich gelohnt, der Stadtelternbeirat ist zu einem vielerorts bekannten und gefragten Gesprächspartner geworden.

PUHL: Als ich vor sechs Jahren als Stellvertreterin dazukam, wusste tatsächlich kaum jemand, dass dieses Gremium existiert. Inzwischen hat die Stimme der Eltern an Gewicht gewonnen, wir werden gehört und manchmal sogar gefragt. Mittlerweile waren wir beispielsweise an fünf Arbeitsgruppen zur Gründung neuer Schulen beteiligt.

Die Situation an den Schulen ist in Frankfurt ein schier endloses Thema . . .

PUHL: Es ist alles auf einmal: Die Probleme mit den maroden Schulgebäuden, die steigenden Schülerzahlen, Lehrermangel, die Flüchtlingskinder, Integration, die fehlenden Betreuungsplätze, die Inklusion . . . Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich in den Themen und zwischen den vielen Zuständigen zurechtzufinden.

Stehen die Schulen besser da als vor sechs Jahren?

PUHL: Zumindest werden die Probleme inzwischen benannt. Als Schüler, Eltern und Lehrer der Elisabethenschule damals wegen ihres maroden Gebäudes auf die Straße gingen, wollte kein Mensch hören, wie viele Schulen in diesem Zustand sind.

Damals übernahm die Grüne Sarah das Bildungsdezernat von Jutta Ebeling.

PUHL: In sechs Jahren habe ich drei Kultusminister, fünf Leiter des Staatlichen Schulamtes und drei Bildungsdezernentinnen erlebt.

Sind solche personellen Wechsel denn in der Sache spürbar?

PUHL: Am Ende des Tages hilft es, wenn es einen persönlichen Kontakt gibt, um zumindest ins Ministerium einen Zugang zu haben, um nicht schon am Sekretariat zu scheitern. Das hat mit Nicola Beer und jetzt Alexander Lorz zumeist gut geklappt.

Wie war es mit den Stadträtinnen?

PUHL: Der Wechsel von Sarah Sorge zu Sylvia Weber hat viel verändert, Frau Weber ist ansprechbarer. Aber auch Frau Sorge hat nicht alles falsch gemacht. Der Prozess zur Erarbeitung des Schulentwicklungsplans war für uns ein Geschenk. Er hat alle an Schule Beteiligte an einen Ort geholt, Zeit für Austausch und Gespräche gegeben. Das müsste man regelmäßiger machen.

Seit Ihrer Amtszeit hört man aus dem Kultusministerium oft, die Frankfurter Eltern seien besonders kritisch und beklagten sich mehr als andere.

PUHL: Das verstehe ich als Kompliment. Es wird wegen uns gestöhnt, aber es passiert auch etwas. Wir Eltern müssen drängeln, jedes Kind hat nur eine Schulzeit. Wir haben keine Zeit zu warten, bis die Herrschaften sich organisiert haben.

Selbstverständlich können Eltern gute Schulen und fundierte Bildung erwarten. Aber die Anspruchshaltung sprengt dieses Maß nicht selten.

PUHL: Uns Eltern wird immer gesagt: „Ihr müsst das Beste für Eure Kinder tun, sonst ist alles schon verloren.“ Wir haben alle Sorge, eine Chance verstreichen zu lassen. Das ist eine Bürde für die Eltern, die geben wir auch ein Stück weiter.

Sie haben vier Kinder, lassen Sie sich auch von dieser Bürde steuern?

PUHL: Vier Kinder sind Luxus, auch dahingehend, dass es gar nicht mehr geht, jeder Kleinigkeit mit einer solchen Energie nachzulaufen. Man muss entspannter sein.

Oft kämpfen die Eltern am erfolgreichsten um die Ressourcen, die ihren Kindern ohnehin viel bieten können. An anderen Familien gehen die Diskussionen völlig vorbei.

PUHL: Das muss ein Thema für den nächsten Stadtelternbeirat sein: Ein Viertel der Frankfurter Kinder muss den Schulranzen gesponsert bekommen, weil ihn die Eltern nicht bezahlen können. Für diese Kinder muss es mehr Teilhabe geben. Auch mit mehr Unterstützung der Eltern. Viele Mütter und Väter sind sehr beschäftigt, mit ihren Jobs, mit Beziehungen, Trennungen, dem Kampf um das viele, das man heute haben muss. Deshalb müssen auch andere den Kindern helfen, und deshalb ist es so wichtig, dass an den Schulen jemand arbeitet, der Zeit für sie hat.

An dieser Stelle würden Lehrer sagen, dass sie davon keine mehr haben . . .

PUHL: Das ist schlimm. Für die Schulen heißt es immer nur: „Macht, macht, macht!“ Egal, ob es um Nachmittagsbetreuung, Inklusion oder Ähnliches geht. Es gibt viele Aufgaben in den Schulen, für die es gar kein dafür ausgebildetes Personal gibt.

Sind Lehrer nicht das richtige Personal für Schulen?

PUHL: Doch, aber nicht nur. Entweder ich bereite die Lehrer anders vor oder ich stecke mehr Professionen in die Schule. Ein gutes Beispiel ist der Pakt für den Nachmittag: Lehrer sind Lehrer, sie können und wollen unterrichten, aber nicht betreuen. Was machen sie mit den Kindern, wenn nachmittags die Hausaufgaben gemacht sind? Lernspiele. Da haben viele Kinder dann aber keine Lust mehr.

Also müssten auch Erzieher und Sozialarbeiter fest zum Kollegium einer Schule gehören?

PUHL: Genau. Am besten auch noch eine Schulkrankenschwester. Die Kinder sind von sieben bis fünf in der Schule, aber keiner kümmert sich darum, wenn sie mit dunklen Augenringen oder Infekten herumlaufen.

Das klingt nach einer umfassenden Schulreform?

PUHL: Man muss ganz neu auf die Aufgaben der Schule gucken. Bislang stopft man immer mehr davon hinein, aber die passende Ressource, um diese Aufgaben tatsächlich zu lösen, die fehlt. Das macht es für die Schulleiter und Lehrer erdrückend, aber es macht Schule auch teuer, wenn etwa der Oberstudienrat auch noch Klassenkonten führt oder IT-Aufgaben löst.

Man bräuchte auch größere Schulsekretariate?

PUHL: Das geht über das klassische Sekretariat weit hinaus. Privatschulen haben einen pädagogischen Leiter und einen Verwaltungsleiter. Das tun sie nicht, weil sie so viel Geld haben, sondern weil es sinnvoll ist.

Damit, dass man den Lehrermangel beseitigt und vielleicht einige Unterrichtsstunden mehr zuweist, sind die Schwierigkeiten nicht aufzulösen?

PUHL: Jeder von uns hatte hoffentlich einen Lehrer, der ihn so gefördert hat, dass es ihn bis heute prägt. Von diesen sollten die Kinder möglichst viele haben und dafür sollen die Lehrer ihre Kapazitäten auch nutzen können und sich nicht mit ungeputzten Toiletten beschäftigen müssen.

Das sehen Lehrer sicher auch so.

PUHL: Aber bislang sind Lehrer gar nicht darauf vorbereitet, in einem Team zu arbeiten. In der Grundschule bestreitet ein Lehrer oft 80 Prozent des Unterrichts einer Klasse. Das ist eine riesige Verantwortung, die könnte man auch teilen. Aber darauf ist das ganze System nicht vorbereitet, in den Schulen gibt es weder die Räume noch die Zeiten für Teamarbeit.

Ist diese Idee, dass man die Arbeit an den Schulen neu auf verschiedene Fachleute verteilen müsste, in der Politik auch schon angekommen?

PUHL: Mir scheint im Gegenteil, dass das Bewusstsein für die aktuelle Überlastung nicht da ist. Sinnvoll wäre es, wenn Stadt und Land gemeinsam schauen würden, wer kann was tun? Aber gibt es keinen, der sich für das Gesamte verantwortlich fühlt. Den Satz: „Da bin ich nicht zuständig“, den kann ich nicht mehr hören!

Weiß eigentlich irgendjemand, wie gute Schule funktioniert?

PUHL: Wir müssen die Kinder auf eine Welt vorbereiten, von der wir nicht wissen, wie sie sein wird. Wie man das am besten macht, da gibt es keinen roten Faden. Es ist total unklar, welche Art von Bildung die beste Basis für ein glückliches Leben ist und wie ein Lernen dafür am besten funktioniert. Die Ergebnisse von Studien variieren je nach Auftraggeber. . .

Sie sind zur Schul-Expertin geworden. Warum hören Sie gerade jetzt auf?

PUHL: Ich habe es meiner Familie versprochen, ganz leicht fällt mir der Ausstieg aber nicht, denn es gibt noch so viele Themen, die angestoßen werden müssen. Persönlich habe ich aber viel gelernt und mit vielen spannenden Menschen zusammenarbeiten dürfen.

Und was machen Sie ab 2018?

PUHL: Ich fange bei der IHK eine Ausbildung zur Mediatorin an.

Was haben Sie damit vor?

PUHL: Das weiß ich noch nicht. Das könnte man wohl auch in Schulen brauchen, aber davon brauche ich erstmal Abstand. Mein Mann hat Recht, wenn er sagt, ich sehe nur noch die Probleme und erkenne die Chancen nicht mehr.

Wie groß ist der Andrang möglicher Nachfolger?

PUHL: Es wird insgesamt einen großen Umbruch im Stadtelternbeirat geben. Aber der Wechsel ist gut. Es ist wichtig, dass sich neue Leute daran abarbeiten, mit neuen Ideen und bestimmt auch anderen Themen.