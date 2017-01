„Schafft Schulen da, wo Kinder sind!“ Das fordern Eltern aus dem Nordend, dem Ostend und Bornheim. In ihren Stadtteilen und nicht am anderen Ende der Stadt müssten Gymnasialplätze geschaffen werden.

Die Stadtverordneten im Ausschuss für Bildung und Integration sehen derzeit nicht viel Redebedarf für ihre Fachgebiete. Gerade mal eine Dreiviertelstunde dauerte ihre gestrige Sitzung, über keinen einzigen Antrag der Parteien oder Bericht des Magistrats entstand auch nur ein Gespräch.

Dabei reden sich in der Stadt Eltern die Köpfe heiß, ist so mancher um den Schlaf gebracht. Etwa am Frankfurter Berg, wo es so gut wie keine Hortplätze gibt, wie eine Mutter dem Ausschuss schilderte. Und ganz besonders in den Familien, deren Kinder bald in die fünfte Klasse kommen. „Wir Eltern finden: Es reicht“ heißt es denn auch in einem offenen Brief, den Elternvertreter aus insgesamt zehn Grundschulen gestern verbreitet haben.

Lieber in der Nähe

Sie haben sich zur „Initiative Übergang 5. Klasse 2017“ zusammengeschlossen. Die Schulen, die sie vertreten, liegen im Nordend, im Ostend und in Bornheim. Jenen Stadtteilen also, in denen besonders viele Kinder leben – die bislang aber nicht als Standorte für neue weiterführende Schulen, insbesondere ein neues Gymnasium im Gespräch sind. Genau das aber halten die Eltern für falsch. Die aus den aktuellen Schulgründungen „resultierenden Schulwege mögen zwar juristisch haltbar sein, sinnvoll und zweckmäßig ist es aber nicht, wenn Kinder durch die halbe oder gar ganze Stadt geschickt werden müssen“, meinen die Elternvertreter.

Sie haben im Herbst in ihren Schulen die Mütter und Väter von Viertklässlern nach ihren Wünschen und Sorgen befragt. Mehrere hundert Eltern hätten die Fragebögen ausgefüllt, zwei Botschaften seien daraus klar abzulesen: Die überwiegende Zahl, sogar 72 Prozent der Befragten, wollen ihr Kind auf einem gymnasialen Bildungsgang, also auf dem Gymnasium oder in einer Integrierten Gesamtschule, unterbringen. Und so gut wie alle Eltern wollen eine Schule im Stadtteil. Die Wohnortnähe sei für viele noch entscheidender als die Frage, ob das Gymnasium einen musischen oder naturwissenschaftlichen Schwerpunkt hat.

Kurzfristige Lösungen

Auf diesen Bedarf müsse die Stadt dringend reagieren. Nicht in ein paar Jahren, sondern schon zum kommenden Schuljahr. „Wir sehen natürlich die Schwierigkeiten, aber wir Eltern sind ja auch bereit, Unbill in Kauf zu nehmen“, sagt Stefanie Lotz, Elternvertreterin an der Schwarzburgschule und eine der Sprecherinnen der Initiative. Dass Klassenräume vorübergehend in provisorischen Containerbauten untergebracht würden, sei ein weitaus kleineres Übel als ein Schulweg vom Ostend nach Nied.

Etliche Container würden gebraucht, wollte die Stadt einige der Eltern-Vorschläge umsetzen. Sie fordern zum Beispiel, die Zügigkeit der Helmholtzschule zu erhöhen. Dazu sollte die Containeranlage, die noch auf dem Schulhof der Dahlmannschule steht, als kleine Außenstelle genutzt werden. Das provisorische Gebäude an der Elisabethenschule sollte auch nach Abschluss der Sanierung dort in Betrieb bleiben und böte nach Meinung der Eltern Raum, um mehr Fünftklässler aufzunehmen.

Das wären sozusagen „Keimzellen“ für das mittelfristige Ziel, das nach Meinung der Initiative unumgänglich ist: In den Stadtteilen Bornheim, Nordend, Ostend müssten zwei neue Gymnasien gegründet werden. Zusätzlich zum Gymnasium Nied, das dem Brief zufolge so schnell wie möglich ins Westend umziehen müsse.

Noch eine langfristige Forderung stellen die Eltern: Wenn in den Stadtteilen Neubaugebiete wie etwa das Innovationsquartier konzipiert werden, müssten neue Schulen von Anfang an mitgeplant werden.

Im Schuldezernat ist das Schreiben bereits angekommen, demnächst will sich Stadträtin Sylvia Weber mit den Elternvertretern zusammensetzen.