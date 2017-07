Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) engagiert sich seit Jahrzehnten in der schwulen Emanzipationsbewegung. Der 59-Jährige, der evangelische Theologie studiert hat, lebt seit 16 Jahren mit einem Mann zusammen, aber völlig formlos. „Ich fand es schwierig, dass es nur das Angebot einer zweitklassigen Lösung gab. Man bot nur den Nebeneingang“, sagte er. „Das fand ich unerträglich, auch wenn die eingetragene Lebenspartnerschaft ein großer Fortschritt war.“ Hochzeitsvorbereitungen trifft Majer bislang keine: „Ich möchte heiraten können. Ob ich es tue, ist eine andere Geschichte.“

Der Fraktionschef der Grünen im Römer, Manuel Stock, lebt seit dem 15. Juni 2013 mit Tim Heinemann in einer Lebenspartnerschaft. Da Ja-Wort hatten sich die beiden im Standesamt im Römer gegeben, danach gab’s den Segen in der Kirche am Riedberg, wo das Paar auch wohnt. Seit eineinhalb Jahren haben die beiden ein Pflegekind in ihrer Obhut. Dass homosexuelle Paare keine Kinder adoptieren dürfen, war der gravierendste Unterschied zur traditionellen Ehe.

Zweites Datum im Ring

Stock saß gestern ab 8 Uhr vor dem Fernseher und verfolgte die Debatte in Berlin. „Ich bin sehr froh und glücklich, dass der lange Kampf ein Ende gefunden hat“, sagte der 35-Jährige. „Alles andere als die volle Gleichstellung ist Diskriminierung.“ Eine zweite Hochzeitsfeier werde es nicht geben, zum Standesamt werde das Paar aber wohl noch einmal gehen. Die Hochzeit werde dann aber ein rein formaler Akt. „Mal schauen, wann ein zweites Datum in den Ring eingraviert werden muss“, sagte er.

Thomas Bäppler-Wolf, Unterhaltungskünstler und Stadtverordneter für die SPD, hatte ordentlich gefeiert, als er mit seinem Mann Carsten eine offizielle Lebensgemeinschaft schloss. Seitdem trägt er einen Doppelnamen. „Wir sind ja schon verpartnert, nun diskutieren wir noch, ob wir heiraten.“ Grundsätzlich aber meint er: „Ich finde es schön, dass Deutschland endlich im Jahr 2017 angekommen ist!“

Auch der HR-Moderator Holger Weinert weiß noch nicht, ob er seinen Mann Roland nun ganz offiziell heiraten wird: „Die eingetragene Lebenspartnerschaft war im Prinzip dasselbe. Aber der Begriff klang so diskriminierend bürokratisch.“ Die Gesetzesänderung sei überfällig, ,.selbst in Frankreich gibt es die Ehe für alle“.

Endlich Respekt

Weinerts Kollege Mathias Münch ist grundsätzlich überzeugt von der gestrigen Entscheidung: „Ich finde es toll, dass endlich respektiert wird, dass auch zwei Menschen gleichen Geschlechts sich lieben können und füreinander einstehen wollen.“ Die Diskussion darüber fand er teilweise aberwitzig: „Wenn die Ehe vor allem dem Zweck diente, Kinder zu zeugen, hätte unsere Kanzlerin ja auch nicht heiraten dürfen.“ Persönlich bleibt der Moderator, der auch als Comedian auftritt, vorsichtig: „Mein Mann und ich sind ja schon seit 16 Jahren verpartnert. Jetzt warten wir ab, was das Verfassungsgericht sagt, bis wir uns das ,Upgrade’ holen.“