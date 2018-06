Kritik: Endet Frankfurt an der A5?

Entlang der Grenzen des möglichen neuen Stadtteils an der A5 ging es bei der diesjährigen „Tour de Praunheim“ vom CDU-Bezirksverband. Begeistert von der Idee war am Samstag keiner. Aus verschiedenen Gründen.

Gemarkungsgrenzen hin oder her. Wer jenseits der Autobahn 5 lebe, der werde sich nicht als Frankfurter fühlen, schätzt Georg Eckinger. „Damit sich eine lokale Identität ausbildet, braucht es einen Bezug zur Stadt, etwa durch Vereine. Wer aber hier wohnt, der wird sich eher nach Weißkirchen orientieren.“ Der hochgewachsene CDU-Mann des Weißkirchener Ortsbeirats sagt das dort mitten auf dem Feldweg, da wo das Zentrum des neuen Stadtteils liegen würde, den zu bauen Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD) vorgeschlagen hatte. Frankfurt scheint hier tatsächlich weit weg zu sein. Selbst die Skyline mit ihren Hochhäusern verschwindet hinter dem rauschenden Autobahnwall.

25 Kritiker und ihre Räder

Doch auch ohne diesen unmittelbaren Eindruck hätte am Samstag keiner der 25 Radfahrer Eckinger widersprochen. Sie hatten alle an der „Tour de Praunheim“ teilgenommen. Eine Fahrradtour des CDU-Stadtbezirksverbands Praunheim/Westhausen. In diesem Jahr fuhr man einen Teil der möglichen Grenzen des neuen Stadtteils ab. Wie Eckinger ist hier jeder gegen den Vorschlag aus dem Planungsdezernat. Aus verschiedenen Gründen.

Eine ältere Frau aus Niederursel hat vor allem zwei Sorgen. Zum einen fürchtet sie, die Felder und den weiten Blick hier zu verlieren, „wenn hier alles zugebaut ist.“ Ihr Arm zeichnet einen Halbkreis vor dem freien Land. Dafür ist sie vor 28 Jahren hierhergezogen. Zum anderen geht es ihr um die Infrastruktur. „Schon jetzt sind die Busse bei uns rappelvoll“, sagt sie. „Wie soll das erst werden, wenn hier 30 000 zusätzliche Menschen wohnen?“

Das sei auch der Haupteinwand des CDU-Arbeitskreises „Baugebiet an der A5“, sagt ihr Vorsitzender Thomas Rätzke. Man glaube nicht, dass die Stadt aus dem Bau der Riedbergsiedlung oder dem Europaviertel gelernt haben könnte; dass Bus- und Bahnanbindungen fertig wären, wenn hier in 10 bis 15 Jahren die ersten Menschen ihre neue Wohnung beziehen.

Veljko Vuksanovic, CDU-Mitglied des Ortsbeirats 7 (Hausen, Industriehof, Praunheim, Rödelheim, Westhausen) findet, dass die ganze Planung raschen Wohnungsbau eher behindere. Zwischen der Autobahn und dem Gerhart-Hauptmann-Ring sei bereits geplant gewesen, Wohnungen zu bauen. Ein entsprechender Bebauungsplan wurde schon 2013 begonnen. Auf 10,2 Hektar sollten Wohnungen für 1000 Menschen in unterschiedlichen Wohnformen geschaffen werden. „Nun liegen die Pläne auf Eis, weil das Planungsdezernat die Voruntersuchung zum neuen Stadtteil abwarten will“, sagte Vuksanovic.

Grenzen der Integration

Und dann ist da eben noch Eckingers Einwand aus Weißkirchen. Das soziale Leben könne dort einfach keine 30 000 Menschen integrieren. „Dann haben sie im neuen Stadtteil nur die Autobahn. Keine angenehmen Bedingungen“, sagte Eckinger.