Uni-Standort Westend: Endspurt am neuen Campus: Dritter Bauabschnitt startet

Die Ruhe am Uni-Campus Westend hat bald ein Ende, dann geht es wieder los mit dem Baulärm. Nachdem das Land in den vergangenen zwei Jahrzehnten mehr als eine Milliarde Euro für die neue Universität ausgegeben hat, beginnen in diesem Jahr die Arbeiten für den dritten Bauabschnitt. Frühestens 2021 wird alles beendet sein. Erst dann kann auch der Campus Bockenheim endgültig geräumt werden. Ursprünglich sollte dies bereits 2014 geschehen sein.

Info: Der Kulturvertrag Die Verlagerung der Goethe-Universität von Bockenheim an die neuen Standorte Westend und Riedberg geht auf den „Kulturvertrag“ zwischen Stadt und Land aus dem Jahr 1999 zurück. clearing

In Geduld üben muss sich deshalb die städtische ABG Holding, die das Bockenheimer Uni-Areal vom Land gekauft hat. Sie würden gerne mit dem Wohnungsbau beginnen, sie kann es aber nicht. „Als wir den Campus 2011 gekauft haben, hieß es, 2014 sei die Uni weg, dann wurden 2016, 2018 genannt und jetzt 2022. Das ist der letzte Stand“, sagt ABG-Geschäftsführer Frank Junker. Er zeigt Verständnis dafür, dass die Universität nicht früher ausziehen kann. Die neuen Gebäude sind noch nicht fertig, die alten Räume werden wegen der hohen Studentenzahlen noch gebraucht. Immerhin entsteht der ABG durch die Verzögerung kein Verlust. Sie muss die Grundstücke erst bezahlen, wenn sie verfügbar sind.

Zahlen und Termine

Aber wie geht es jetzt weiter mit den Uni-Gebäuden? Uni-Sprecher Olaf Kaltenborn nennt Zahlen und Termine. Den ersten Schritt im dritten Bauabschnitt macht demnach das neue Studierendenhaus auf dem Campus Westend. Der Bauantrag ist eingereicht, der Beginn der Bauarbeiten ist im Sommer möglich.

Noch ist jedoch nach Aussage von Valentin Fuchs vom Allgemeinen Studierendenausschuss (Asta) keine Einigung mit dem Land erzielt. In dem Streit geht es um die Gestaltung der Fassade des Gebäudes – die Studenten wollen graue Farbe, das Land besteht auf hellen Travertinstein, wie bei allen anderen Gebäuden auf dem Campus. Auf den Baubeginn hat dieser Streit, wie das Land versichert, keinen Einfluss. Das von hjp Architekten aus Würzburg geplante Haus hat eine Bruttogeschossfläche von 4800 Quadratmetern und kostet rund 16,5 Millionen Euro. In Kürze erfolgen die Ausschreibungen. Bezogen wird das Haus an der Siolistraße voraussichtlich im Herbst 2019.

Auf dem alten Campus Bockenheim ist das größte verbliebene Universitätsgebäude das Juridicum an der Senckenberg-Anlage. Dort soll später ein Neubau der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst entstehen. Baubeginn ist keinesfalls vor 2021, denn bis dahin haben im Juridicum kleinere Fachbereiche ihre Räume.

Geld noch nicht freigegeben

Die kleinen Fächer sollen auf dem Campus Westend im Neubau der Sprach- und Kulturwissenschaften unterkommen. Für die erwarteten Kosten von 100 Millionen Euro gibt es noch keine Freigabe des Finanzministeriums. Sobald diese vorliegt, beginnt die Baugenehmigungsplanung. Das Gebäude umfasst 28 000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche, die Nutzfläche wird bei 15 000 Quadratmetern liegen. Erfolgt die Freigabe der Baukosten noch rechtzeitig, kann zur Jahresmitte mit dem Bau begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Mitte 2021 geplant (siehe Text unten).

Bild-Zoom Foto: Bernd Kammerer (.) Ein Bagger zerkleinert die Überreste des US-Gebäudes, im Hintergrund der Neubau des DIPF.

Auf dem Campus Bockenheim sind auch noch Studenten der Mathematik und Informatik in verschiedenen Gebäuden untergebracht. Dieser letzte noch ausstehende Umzug einer Naturwissenschaft auf den Campus Riedberg in Niederursel wird jedoch nicht vor Ende 2021 erfolgen, der Umzug also in den Semesterferien ab Februar 2022. Zunächst muss über die Architektur des Neubaus entschieden werden. Noch in diesem Jahr soll es einen Wettbewerb geben. Die Bruttogeschossfläche umfasst 14 500 Quadratmeter, die geschätzten Kosten liegen bei 50,6 Millionen Euro. Der Baubeginn ist frühestens im Frühjahr 2019.

Ob und wann es je eine neue Zentralbibliothek am Campus Westend gibt, ist derzeit noch nicht abzusehen. Ursprünglich war dafür ein Grundstück an der Hansaallee vorgesehen. Das aber hat das Land der Stadt zur Verfügung gestellt, die dort ein Gymnasium bauen will. Die Bibliothek könnte deshalb auf dem Areal der Philip-Holzmann-Schule an der Miquelallee entstehen. In unmittelbarer Nachbarschaft baut das Deutsche Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) derzeit ein Hochhaus. Die Universität plant, daran einen Anbau mit zusätzlichen Wissenschaftlerarbeitsplätzen zu errichten. Hierfür gibt es noch keinen verbindlichen Kosten- und Terminrahmen.

Eine weitere Baumaßnahme ist auf dem Campus Riedberg, nordwestlich des Biozentrums, ein Anbau am Zentrum für Biomolekulare magnetische Resonanzspektroskopie. Dort wird bis Ende 2018 eine 700 Quadratmeter große Halle unterirdisch erstellt, in der ein Forschungsgerät steht. Die Kosten betragen rund 24,2 Millionen Euro, davon entfallen allein 17,6 Millionen Euro auf das Gerät.

Ein großer Schritt wird auch der Neubau der Chemie. Für den ersten Bauabschnitt und die Technikzentrale werden die Architekten derzeit in einem Wettbewerb ermittelt. Die Bruttogeschossfläche beträgt 10 500 Quadratmeter, die Gesamtkosten liegen bei 52,6 Millionen Euro. Im April noch soll der Sieger gekürt werden. Der Baubeginn wird frühestens Mitte 2019 sein, die Fertigstellung nicht vor Jahresende 2021.