Forscher sind unversehrt: Entführte Archäologen aus Frankfurt wieder frei

Die Frankfurter Archäologen, die bei Forschungsarbeiten in Nigeria von bewaffneten Männern entführt wurden, sind am Samstagabend freigelassen worden. Ob ein Lösegeld floss, ist unklar.

Die Frau des Frankfurter Archäologen Peter Breunig will nicht viel sagen. Die Erleichterung über die Freilassung ihres Mannes, der am Mittwoch in Nigeria entführt wurde, klingt aber deutlich aus ihrer Stimme. Es gelte jetzt, „die Freude auszukosten“, sagt sie auf telefonische Nachfrage – und gibt offen zu, dass „die Aufregung noch nicht ganz abgeklungen“ sei.

„Aufregung“ ist wohl ein schwaches Wort für das, was die Angehörigen von Peter Breunig (64) in den vergangenen Tagen durchstanden. Am Mittwochmorgen waren Breunig, Archäologe der Frankfurter Goethe-Uni, und sein Mitarbeiter Johannes Behringer nahe dem nigerianischen Dorf Jenjela von bewaffneten Männern entführt worden. Zwei Dorfbewohner wurden erschossen. Das Bangen um das Leben der Forscher dauerte dreieinhalb Tage.

Wie Usman Aliyu, Polizeisprecher des nigerianischen Bundesstaats Kaduna, gestern mitteilte, wurden die Archäologen am Samstagabend im Ort Katari freigelassen, der an der Schnellstraße nördlich der Hauptstadt Abuja liegt. Die beiden Wissenschaftler seien körperlich unversehrt. Ob ein Lösegeld bezahlt wurde, ist unklar. In ausländischen Medien war nach der Entführung von einer Forderung in Höhe von 60 Millionen Naira (etwa 185 000 Euro) die Rede gewesen. Diese Summe soll dem Aufseher der Ausgrabungsstätte, auf der Breunig und Behringer arbeiteten, telefonisch genannt worden sein. Lokalpolitiker Shehu Musa Tafa wurde mit den Worten zitiert, dass die Entführer für den Fall, dass sich die Polizei nähere, mit dem Tod der deutschen Archäologen gedroht hätten. Spezialeinheiten und -ermittler suchten die Umgebung von Jenjela trotzdem nach den Entführten ab. Die Archäologen waren nach Nigeria gereist, um dort zur antiken Nok-Kultur zu forschen. Entführungen sind in dem westafrikanischen Land keine Seltenheit. Organisierte Banden verschleppen immer wieder Menschen, um Geld zu erpressen. Nach der Zahlung werden die Entführten oft wieder freigelassen.

Offiziell zahlt der deutsche Staat kein Lösegeld. Es soll aber immer wieder „Deals“ geben, nach denen doch Geld fließt, zum Beispiel als Entwicklungshilfe getarnt.