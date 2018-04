Die Woche im Römer: Entlarvend ist, was nicht gesagt wird

Politik wird gerne daran gemessen, was gesagt wird. Das ist ein großes Missverständnis. Viel interessanter ist nämlich, was nicht gesagt wird. In dieser Woche zum Beispiel hat die schwarz-rot-grüne Koalition im Römer immer noch nicht gesagt, wie sie die nötigen Einsparungen im Haushalt hinkriegen will. Dabei soll das Budget nächste Woche im Stadtparlament beschlossen werden. Das Konsolidierungskonzept wird erst am Montag vorgestellt. Die überrumpelte Opposition hat dann kaum noch Zeit, darauf zu reagieren. Das ist praktisch für die Koalition, bleiben ihr dadurch doch lästige Diskussionen erspart.

Ohnehin dürfte bei den Koalitionären in dieser Woche der Spardruck gesunken sein. Denn der Jahresabschluss 2017 fiel besser aus als erwartet. Statt wie befürchtet bei 300 Millionen Euro liegt das Defizit nur bei 200 Millionen Euro. In den Augen vieler Kommunalpolitiker sind weniger Miese ein Gewinn, der für zusätzliche Ausgaben zur Verfügung steht . . . Durch diese Denkweise standen die Finanzen der Stadt mit den höchsten Steuereinnahmen Deutschlands schon mehrmals am Rande des Abgrunds.

Egal, wie hoch das für dieses Jahr eingeplante Defizit sein wird: Der Haushalt 2018 ist schon jetzt ein Beispiel für Politikversagen. Er soll normalerweise vor Beginn des Jahres, für das er gilt, beschlossen werden. Das ist knapp genug, denn gültig ist das Zahlenwerk erst nach der Genehmigung durch den Innenminister, der sich für die Prüfung der Milliardenausgaben mehrere Monate Zeit nimmt. Jetzt ist das Jahr 2018 bald vier Monate alt, und bis der Haushalt genehmigt ist, wird es fast vorbei sein. So lange gilt für die Stadtverwaltung die vorläufige Haushaltsführung, es dürfen zum Beispiel keine neuen Investitionen in Angriff genommen werden. Problematisch ist das auch für die Einrichtungen, die auf Zuschüsse der Stadt angewiesen sind. Ihnen könnte gegen Jahresende das Geld ausgehen, weil die Summen nicht komplett ausgezahlt werden dürfen. Aber es ist ja noch immer irgendwie gut gegangen . . .

Entlarvend ist auch, was in dieser Woche alles zur jüngsten Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Sachen Rennbahn nicht gesagt wurde. Nach den für die Stadt ungünstigen Urteilen des Oberlandesgerichts im vergangenen Jahr empörten sich etliche Oppositionspolitiker über die „herbe Klatsche für den Magistrat“ (FDP-Fraktionschefin Annette Rinn) und darüber, dass die Richter das Vorgehen der Stadt als „sittenwidrig“ bezeichnet hatten (Volker Stein, unabhängiger OB-Kandidat). Als in dieser Woche die Stadt auf ganzer Linie Recht bekam und die Karlsruher Richter auch den Vorwurf der Sittenwidrigkeit kassierten, hätten die damaligen Kritiker ihre Einschätzung korrigieren können. Haben sie nicht. Ihr Schweigen zeigt, dass es ihnen nicht um die Sache gegangen ist, sondern sie nur einen Vorwand für politische Vorwürfe suchten.

Geäußert haben sich CDU-Politiker zu den Städtischen Bühnen. Doch wie sie sich die Zukunft konkret vorstellen, haben Nils Kößler und Thomas Dürbeck nach ihrem Besuch der Ausstellung im Architekturmuseum über Theaterbauten in anderen Städten nicht gesagt. Man muss schon zwischen den Zeilen lesen: Eine Sanierung werde „kein leichtes Unterfangen“, und die ausgestellten spektakulären Neubauten hätten einen „städtebaulichen Akzent gesetzt“, heißt es. Klarheit soll es bis zum Jahresende geben. Bis dahin hat Frankfurt vielleicht auch einen genehmigten Haushalt . . .