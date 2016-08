Trainings- und Spielfächen: Entlastung für den Holzhausenpark

Spielplätze sind für Veronica Fabricius’ Söhne schon lange nicht mehr interessant: Mit zehn und 13 Jahren sind die beiden aus dem „Spielplatzalter“ schon herausgewachsen. „Sie spielen lieber zu Hause im Hof Basketball“, sagt die Stellvertretende Ortsvorsteherin des Ortsbeirats 3 (Nordend). In den Holzhausenpark hat sie dafür ihre Tochter Selina mitgebracht.

Die CDU im Nordend hat viele Ideen, um die Grünflächen im Nordend in Zukunft auch für Jugendliche nutzbar zu machen. „Das Thema begleiten wir im Ortsbeirat schon lange“, sagt Claudia Ehrhardt, ebenfalls Mitglied im Ortsbeirat 3. „Wenn wir erreichen wollen, dass Jugendliche vor die Tür gehen, müssen wir auch geeignete Räume dafür schaffen.“ Im dicht besiedelten Nordend, wo viele Familien ohne Balkon oder Terrasse auskommen müssten, sei das besonders wichtig. Eines der Anliegen der CDU ist es, den häufig überfüllten Holzhausenpark zu entlasten.

Sicherheit ein Thema

„Wir finden, dass wir auch auf kleinen Flächen attraktive Angebote für größere Kinder und Jugendliche schaffen können,“ sagt Ehrhardt. Bei Jugendlichen über zwölf Jahren seien schließlich geringere Anforderungen an die Sicherheit zu erfüllen als beispielsweise bei Kleinkindern.

„Kinder verschiedener Altersgruppen haben unterschiedliche Bedürfnisse“, sagt die CDU-Landtagsabgeordnete aus dem Nordend Bettina Wiesmann. Diese Bedürfnisse will die Nordend-CDU etwa auf der Grünfläche in der Eysseneckstraße unweit des Holzhausenparks bedienen. „Wir stellen uns hier zum Beispiel ein großes Schachfeld vor“, führt Ehrhardt aus. Auch Tischtennisplatten und Fitnessgeräte sind im Gespräch. Wiesmann fügt hinzu: „Es geht nicht darum, das gesamte Areal umzugestalten, sondern eine sinnvolle Mischung aus Angeboten zu schaffen.“

Auch fehlende Bolzplätze im Stadtteil sind der CDU ein Dorn im Auge: „Im Holzhausenpark dürfen die Kinder nicht mehr Fußball spielen, weil der Boden dadurch beschädigt wird“, weiß Fabricius. Der Bedarf an geeigneten Flächen zum Fußball spielen ist laut Ehrhardt jedoch groß: „Die Friedberger Anlage würde sich dafür anbieten.“ Der vorhandene Fußballplatz soll saniert und umgestaltet werden. Mit dem angrenzenden Kinderspielplatz sieht sie dort die Möglichkeit, ein generationenübergreifendes Angebot für Familien zu schaffen.

Training im Freien

Auch der Klettenbergpark, ebenfalls nur wenige Meter vom Holzhausenpark entfernt, könnte nach Meinung der CDU besser genutzt werden. „Die Straße ist ruhig und es gibt jede Menge Schatten“, zählt Wiesmann die Vorteile auf. „Trotzdem ist hier nie viel los“, bedauert Fabricius. Um das zu ändern, stellt sich Wiesmann Spiel- und Trainingsgeräte für Jugendliche und Erwachsene vor. „Der Platz wäre ideal für ein Training im Freien.“

Ulrike Kleinschmidt, die mit ihren drei Kindern direkt am Klettenbergpark wohnt, würde sich über mehr Spielmöglichkeiten freuen: „Eine Tischtennisplatte und Sportgeräte wären toll. Es gibt so viele Kinder in der Straße, alle Altersgruppen sind vertreten. Ich denke, dass so ein Angebot hier gut ankommen würde.“

Probleme wegen etwaiger Lärmbelästigungen sieht Ehrhardt nicht. „Auch um den Günthersburgpark herum treffen Anwohner und spielende Kinder aufeinander. Dort gibt es keine Probleme. Wir sollten keine Konflikte scheuen, die noch gar nicht vorhanden sind.“