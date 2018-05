Shorts at Moonlight Kurzfilmfestival in Höchst fällt in diesem Jahr aus

Höchst. Erst hat die „Sommernacht am Schloss“ ihre Veranstaltungen in Hallen verlegt. Jetzt hat das Kurzfilmfestival „Shorts at Moonlight“ die Segel gestrichen: in diesem Jahr gibt es keine Filmabende auf der Schlossterrasse. mehr