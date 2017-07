Der klügste Bauer hat die dickste Ernte: Entwicklungshilfe aus Eschborn hilft Farmern, sich von Armut zu befreien

Die Bundesregierung hat das Schicksal des afrikanischen Kontinents auf die Agenda des morgen beginnenden G20-Gipfels in Hamburg gesetzt. Deutschland will Impulse liefern, um das Wirtschaftswachstum in den Ländern anzukurbeln und so Probleme wie Hunger und Armut zu überwinden.

Diese Präsentation hat George Amokko nun schon Dutzende Male gehalten. Nacheinander hebt der 36-Jährige Grünzeug in die Luft und erklärt in einfachen Formeln, warum er diese oder jene Pflanze in das Futter für seine Kuh Sharon und ihr Kalb Melo mischt: Das Kraut der Süßkartoffeln liefere Proteine, das Elefantengras Kohlenhydrate, eine dritte Pflanze mache die Tiere durstig – „Dann säuft die Kuh viel, und Du hast mehr Milch.“ So unterhaltsam der Kleinbauer dieses Wissen vorträgt, so neu war es ihm selbst noch vor wenigen Jahren. Damals führte er seine gerade mal ein Hektar kleine Farm wie die meisten Kleinbauern in der Provinz Kakamega unweit des Victoriasees: Er beackerte mit der Hacke sein Feld, baute Mais, Bohnen und ein bisschen Grün für die Kuh an. Die graste derweil irgendwo am Feldrand und gab einen, vielleicht zwei Liter Milch am Tag. Das reichte nicht mal für die eigenen zwei Kinder, die alten Eltern, die Nichten und Neffen . . . Und es war viel zu wenig, um davon etwas zu kaufen oder das Schulgeld für Samuel (7) und Benka (6) zu bezahlen.

Ernte reicht selten aus

So ergeht es den meisten Kleinbauern in Kenia, sie bilden die große Masse der Bitterarmen im Land: Etwa 70 Prozent der 47 Millionen Kenianer leben von der Landwirtschaft, ein Drittel tragen sie gemeinsam zum Bruttosozialprodukt bei. Für die große Mehrheit deckt die Ernte den Eigenbedarf und reicht nur selten aus, um ein ausreichendes Einkommen für die Familien zu sichern.

Das ist inzwischen noch schwieriger, denn auch in Kenia ist der Klimawandel spürbar geworden: Die stets so verlässlichen Regenzeiten verspäten sich neuerdings häufig, sie fallen kürzer oder sogar ganz aus. Im kargen Norden des Landes bahnt sich deshalb ebenso wie in den Nachbarländern Sudan, Somalia und Äthiopien eine Hungerkatastrophe an. Und selbst in den tropischen Gebieten gibt es Mangelernährung. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind landesweit explodiert. Mehr als ein Drittel der Kenianer lebt von weniger als 200 Kenianischen Schilling am Tag (1,80 Euro). Damit gehört Kenia zu den 50 ärmsten Ländern der Welt.

Dabei ist die Wirtschaftslage gut. Kenia gilt als Motor und Stabilisator Ostafrikas. Die Wirtschaft wächst jährlich um rund 6 Prozent, internationale Konzerne haben das politisch recht stabile Land in den Fokus genommen. Die Armutsrate aber bleibt unverändert hoch, was stark mit dem rasanten Bevölkerungswachstum und der grassierenden Korruption verbunden ist.

Traum vom Reichtum

George Amokko und seine Frau ackern sich nun raus aus dieser Armut. Sie tun es nach wie vor mit reiner Muskelkraft, ihr Haus ist ein einfacher Bau aus Lehmwänden und Strohdach und jeden Liter Wasser für Menschen und Kühe schleppen sie aus dem 300 Meter entfernten Bach heran. Doch neuerdings lohnt sich die Plackerei, ihrer Früchte Arbeit reicht für ein einfaches, aber auskömmliches Leben. Und für Träume: „Eines Tages werde ich der reichste Bauer in dieser Gegend sein“, sagt George.

Der Grundstein für diesen Aufstieg wurde im landwirtschaftlichen Schulungszentrum Bukura in Kakamega gelegt, dessen Programm von der in Eschborn ansässigen deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) unterstützt wird. Dort lernen Bauern, wie ihre Minifarmen mehr als nur das Lebensnotwendige abwerfen können. Nahezu wie eine Erleuchtung war für George etwa ein Kurs zur Milchviehhaltung. Zuvor wäre der Bauer nicht auf die Idee gekommen, für Sharon und Mela einen Stall zu bauen und Silage-Futter für die Trockenzeiten zu mischen. Weil es ihm nie jemand erklärt hat.

Ähnlich ahnungslos war auch Charles Ogolla zum Bauern geworden. Mehr schlecht als recht hatte sich der 40-Jährige zehn Jahre lang in der Hauptstadt Nairobi als Wachmann durchgeschlagen, dann kehrte er mit seiner Frau zurück in sein Heimatdorf in Kakamega. Inzwischen hat er zwei Kühe, ein neues Haus, ein Solarpanel auf dem Dach und kann sich sogar einen Helfer für die Feldarbeit leisten.

Noch so eine kenianische Erfolgsgeschichte, in der deutsche Entwicklungshilfe echte Wirkung zeigt, erzählt Selina Atako. Auch sie ist „Schülerin“ am Bukara-Schulungszentrum. Die 64-Jährige hatte als Lehrerin gearbeitet, als sie in den Ruhestand ging, wurde das Einkommen der Familie knapp. Eine Rente gibt es in Kenia nicht. Also arbeitet Selina mit auf der kleinen Farm ihres Mannes. Mit zwei Kühen und einem Ertrag von sechs Litern Milch am Tag hat ihre zweite Karriere als Bäuerin angefangen. Inzwischen besitzen sie und ihr Mann vier Kühe und zwei Kälber. Den Milchertrag haben sie dank der veränderten Futterzusammensetzung auf 14 Liter am Tag steigern können – pro Tier. „Und wir brauchen kein Geld mehr für Futterzusätze, zudem werden die Tiere seltener krank“, erzählt Selina.

Handy als Lehrer

Teil ihrer Ausbildung in Bukara ist übrigens auch die Anleitung zur richtigen Nutzung von Wetter-Informationen, die der kenianische Wetterdienst per SMS verschickt. In Kenia, wo weitaus mehr Menschen über ein Mobiltelefon als über einen Stromanschluss verfügen, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Wissen per App oder SMS verteilt wird. Das wirkt allerdings nur, wenn die Bauern auch verstehen, was es mit Hochs und Tiefs auf sich hat und wie sie die Pflanzzeiten an das Wetter anpassen müssen, um Ernteausfälle zu verhindern.

Das Wissen der Kursbesucher nutzt vielen: Alles, was sie lernt, gibt Selina Atako beispielsweise an die Frauen in ihrer Kooperative weiter. Und sie verkauft fertig gemischtes Milchvieh-Futter – angesichts der produktionssteigernden Wirkung ist die Nachfrage groß. „Inzwischen verdiene ich auf dem Land mehr Geld als meine Söhne, die zum Arbeiten nach Nairobi gegangen sind“, erzählt die vielfache Mutter und Großmutter.

Bei George Amokko waren inzwischen schon 600 Farmer, um seiner Präsentation für den richtigen Milch-Mix zu folgen oder sich zeigen zu lassen, wie man einen Kuhstall baut. Auch dieser Wissenstransfer ist eine Einkommensquelle für den Kleinbauern. Jeder seiner Besucher zahlt umgerechnet einen Euro für das Training.

Mit seiner „Bauernschule“ ist George Amokko Teil des „Grünen Innovationszentrums“, das die GIZ im Westen Kenias aufgebaut hat. In enger Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen sind unter diesem Titel verschiedene Maßnahmen zusammengefasst, die zur Erhöhung der Produktivität der Landwirtschaft beitragen. Ziel ist es, die Einkommen zu steigern und damit die Lebensmittelversorgung zu stabilisieren. Dafür arbeitet die GIZ mit dem Bukura Agricultural Training Centre und verschiedenen Forschungsinstituten zusammen. Neben landwirtschaftlichem und technischem Wissen werden auch verbesserte Kulturpflanzen, etwa ertragreichere Süßkartoffel-Varianten verbreitet, die auch der zunehmenden Trockenheit trotzen können.

Insgesamt wurden nach Angaben der GIZ in der Region seit 2015 mehr als 19 500 Kleinbauern trainiert. Etwa 10 000 Haushalte hätten einer Erhebung zufolge ihr Einkommen seitdem um bis zu 30 Prozent steigern können.