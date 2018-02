Mobilität: Er fährt Frankfurts erstes Elektro-Taxi

Shenzen in Südchina schlägt Frankfurt bei der Elektromobilität um Längen: Auf den Straßen der Zwölf-Millionen-Stadt in Südchina waren Ende vergangenen Jahres 16 359 Elektro-Busse und 12 518 Elektro-Taxis unterwegs – laut der Zeitung Shenzen Daily sind das 63 Prozent der gesamten Taxi-Flotte. Und die Verkehrsbehörde will mehr, die Elektrifizierung soll 2020 abgeschlossen sein.

In Frankfurt hingegen läuft erst der Testbetrieb mit Elektro-Bussen auf der Linie 75 an, das erste Elektro-Taxi ist ab Juni unterwegs. Es gehört Erwin Auth. Bestellt hat der Unternehmer einen Hyundai Ioniq. Gezwungenermaßen habe er sich für das Fabrikat aus Südkorea entschieden. Deutsche Hersteller hätten kein passendes Fahrzeug für ihn im Sortiment. „Entweder war die Reichweite zu gering, das Auto zu klein oder zu teuer“, sagt Auth.

Abzüglich Förderung und Mehrwertsteuer bezahlt er 30 000 Euro. Allerdings spare er im Vergleich zum Diesel bei den Betriebskosten fast 50 Prozent. „Auf 100 Kilometer brauche ich zwölf Kilowattstunden Strom, das kostet 3,60 Euro. Für Diesel müsste ich acht bis neun Euro ausgeben“, rechnet Auth vor.

Die Katze im Sack hat der Unternehmer aber nicht gekauft. Er hat das Elektro-Taxi, das vier Fahrgästen samt Gepäck Platz bietet, Probe gefahren. „Die größte Umstellung ist, dass man nichts hört“, sagt Auth, der seit 1992 immer Mercedes-Diesel fuhr. „Dass ich vielleicht der Erste bin, der ein Elektro-Taxi in Frankfurt bewegt, macht ein bisschen stolz.“ Kollegen hätten ihn aber nicht für verrückt erklärt.

Keine Zeit zum Aufladen

Vor allem der Diesel-Skandal und die Debatte um mögliche Fahrverbote für Dieselfahrzeuge hätten ihn darin bestärkt, auf Elektroantrieb umzusteigen. „Der Wagen hat eine Reichweite von bis zu 250 Kilometer, das reicht für eine Schicht von acht Stunden“, sagt Auth, der nur einen Wagen hat. Dieser laufe auch nicht rund um die Uhr, könne zwischendurch aufgeladen werden. Großbetriebe könnten sich das nicht leisten.

Ändert sich nichts, wird Auth wohl ein Pionier bleiben, befürchtet Hans-Peter Kratz, Vorsitzender der Taxi-Vereinigung Frankfurt. Denn die vorhandenen Ladestationen seien nicht geeignet, Ladezeiten von mehreren Stunden inakzeptabel. Die entsprechende Infrastruktur sei nötig, damit Fahrzeuge mit Elektroantrieb rentabel seien. Die laut Kratz für das erste Quartal 2018 von Landesregierung, Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Wirtschaftsförderung der Stadt versprochenen fünf bis sechs Schnelllade-Stationen reichen Kratz nicht. Diese Säulen sollen nur Taxi-Fahrern zur Verfügung stehen. Nach nur 30 Minuten sollen die Batterien zu 80 Prozent aufgeladen sein.

Klare Aussage der Politik

„Wir wären hundertprozentig bereit mitzuziehen“, betont Kratz stellvertretend für die Branche. Doch im Moment gebe es noch viele ungeklärte Punkte. Neben den Schnelllade-Stationen wünscht er sich vor allem klare Aussagen, wie die altersschwachen Batterien – nach fünf bis sechs Jahren müssen sie ausgetauscht werden – entsorgt oder recycelt werden sollen. „Das alles ist noch in der Schwebe.“

Kratz ist aber überzeugt, dass die Branche zum Reagieren gezwungen wird, wenn Unternehmen ihre Wagen nicht nur in den Randbezirken der Stadt einsetzen wollten. Denn früher oder später hätten wohl nur noch Elektro-Taxis innerhalb des Alleen- oder Anlagenrings eine Fahrerlaubnis.

Dazu möchte sich Ansgar Roese von der Wirtschaftsförderung der Stadt Frankfurt nicht äußern. Dem Thema Elektromobilität und Taxi-Gewerbe widme man sich aber intensiv. Es gebe auch schon einen Projektplan – erster Schritt sei eine Mobilisierungsphase, die im Spätsommer abgeschlossen sein soll. „Die Idee ist, dass an zwei oder drei Tagen Elektro-Taxis Probe gefahren werden können, Gespräche mit Herstellern, die die Fahrzeuge dafür bereitstellen, laufen“, sagt Roese.

Er hofft, dass die Probefahrten 40 bis 50 Taxi-Unternehmer überzeugen können und sie Elektro-Taxis bestellen. Das wiederum soll Investoren bewegen, Schnelllade-Stationen zu bauen. „Die Kosten für eine Station betragen 45 000 Euro“, sagt Roese. Bei solchen Summen hätten Investoren eben gerne Gewissheit, dass es genügend Abnehmer gibt. Kurzfristig sollen so zwei Schnelllade-Stationen entstehen, längerfristig sollen es sechs sein, kann Roese Kratz’ Angaben nicht bestätigen. Standorte stünden noch nicht fest.

Laut Roese gibt es aber bereits fünf Schnelllade-Stationen am Frankfurter Flughafen, auch Aldi und Kaufland würden einige wenige betreiben. Im Stadtgebiet stünden zudem 50 herkömmliche Stationen (Stand Oktober 2017) zur Verfügung.

Im Vergleich zu Shenzen ist das nichts. Dort gibt es 8000 Ladesäulen für Elektro-Autos und 500 für E-Busse. Laut Shenzen Daily werden durch den Betrieb der Elektrofahrzeuge 461 000 Tonnen Kraftstoff jährlich gespart. Der Einsatz der Elektro-Busse reduziere den CO2-Ausstoß um 1,35 Millionen Tonnen im Jahr.