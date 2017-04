Polizei-Großaufgebot: Erneut Drogenrazzia im Bahnhofsviertel

[ Testen Sie jetzt hier das digitale Abo der FNP und ihrer Regionalausgaben für nur 5,90 €. ]

Kurz vor 18 Uhr verlassen fünf mollige Männer gemeinsam ein Lokal mit Kiosk. An der Taunus- Ecke Elbestraße stehen zwei Schilder über der Eingangstür untereinander: „Café Bistro“ in Schnörkelschrift und „Pasta Pizza Salat“ auf einem Leuchtschild in italienischen Farben. An einigen Tischen und an der Bar sitzen ein paar Gäste. Leere Cashew-Nüsse Dosen werden als Aschenbecher benutzt, metallene Aschenbecher stehen auf drei Tischen. Die Bedienung bringt freundlich Getränke an den Tisch, kassiert sofort. Laute orientalische Musik macht Gespräche fast unmöglich. Unmerklich öffnet sich die Tür des Lokals, in dem sich Bierkästen stapeln, Metallhocker zwei Tresen umrunden, Flaschen die regale bis zur Decke füllen.Innerhalb von Sekunden ist das Lokal gefüllt – mit einem Dutzend bewaffneter Polizeibeamten. „Zigaretten ausmachen“, sagt einer der Beamten. Die Musik geht sofort aus. Wie Ameisen umstellen sie die Tische mit Gästen, gehen in die Bar, zum Kiosk und in die Nebenräume. Per Funk wird nach außen Kontakt gehalten, wo noch mehr Beamte stehen. „Ist da noch ein Eingang?“, fragt ein Uniformierter über sein unsichtbares Mikrofon. Sie ziehen sich blaue Wegwerfhandschuhe über. Aus einer Tasche im linken Hosenbein eines der Beamten ragt eine kleine Wasserflasche. „Haben Sie einen Ausweis dabei? Machen Sie die Zigarette aus“, heißt es wieder. Auf die Frage, warum die Zigaretten ausgemacht werden sollen, antwortet er kurz: „Ich möchte keine Glut in den Augen haben. Egal, ob es geschnickt oder gezielt ist.“Einige Gäste kramen in Jackentaschen, andere schütteln den Kopf. Zu einer dürren Frau, die drogensüchtig wirkt, geht eine Beamtin. Auch sie fragt nach dem Ausweis. Die blasse Frau nickt, sinkt noch ein bisschen mehr in sich zusammen, verkriecht ihr Gesicht unter ihrem schwarzen Käppi. Während die Ausweise einzeln eingesammelt und die Daten auf vorgefüllte Papierzettel geschrieben werden, durchsuchen einige Beamte jeden Winkel der Kneipe – vom ausgedörrten Blumentopf, über Bierkästen, Schubladen, zwischen Tellern in Schränken und mit der Taschenlampe unter den Tischplatte. Andere Einsatzkräfte positionieren sich breitschultrig und aufrecht so, dass alle Tische voneinander abgeschirmt sind.Die Kellnerin zuckt die Schultern. „Die kommen gerade im falschen Moment“, sagt sie entschuldigend, setzt sich auf einen Hocker und schlägt die Beine übereinander. Niemand bewegt sich. Es ist fast unheimliche Stille im Lokal. Routiniert wird die Junkie-Frau wird von der Beamtin durchsucht. Aus der linken Vordertasche ihrer grauen Jeans zieht sie einen kleinen Plastikbeutel. „Aha“, sagt sie, legt den Beutel mit weißem Pulver zu einem Kollegen auf einen anderen Tisch und bittet die Frau, mit auf die Toilette zu kommen zur weiteren Durchsuchung.An der Decke hängen alte Diskokugeln, sie werfen kein Licht. Zwei der drei Spielautomaten sind dunkel. Ein Beamter drückt jede Taste, greift in das Geldfach, hinter und rundum den Automaten. Zeitgleich ziehen zwei Männer ihre Schuhe aus. Der Mann im Anzug mit Weste und Rot-gestreifter Krawatte legt ein Kleidungsstück nach dem anderen ab. Er ist sauber. „Sie können gehen, wenn Sie wollen“, wird ihm gesagt. Er verlässt nickend das Lokal, geht durch die positionierten Beamten vor der Tür auf die Taunusstraße. Sein Tischnachbar, der eine Boxerfigur hat, kann ebenfalls gehen. Auch er ist sauber. Eine junge blonde Frau lehnt am Tresen, ihr Gesicht ist zart und sehr blass. Sie legt den Kopf auf ihre gekreuzten Arme auf dem Thekentisch, wirkt, als würde sie gleich umfallen. Plötzlich streckt sie sich, mach Tanzbewegungen und fragt, ob sie jetzt rauchen könne. „Nein“, ist die Antwort. Sie sackt wieder mit dem Kopf auf den Tresen.Die Stille im Raum bleibt, manchmal ist nur das Atmen der Beamten zu hören und das Klicken einer Nikon-Kamera in der Hand einer Beamtin. „Ich brauche die Ecke dahinten“, sagt sie. „Wenn Du darauf zu sehen bist, schwärze ich Dich“, sagt sie zu einem Mann in zivil. Es riecht nach schalem Bier. „Es lebe Frankfurt“ lallt ein Gast mit blauer Mütze, der vor seinem Bier sitzt, eine halbe Zigarette ausgedrückt auf der Tischplatte. „Ich trinke hier meinen Schoppen und bin betrunken.“ Er hat keinen Ausweis dabei, ein Beamter redet lange und ruhig mit ihm. Er zieht die Jacke aus. „Haben Sie Messer oder spitze Gegenstände dabei?“ wird er gefragt. Ein Polizist sagt „er hat mindestens ein Messer.“ Der Mann erwidert: „Ja, ein Apfelmesser“. Der Uniformierte legt ein Küchenmesser mit orangefarbenem Griff auf einen Tisch neben die Plastiktüte. Der Mann soll mit auf die Toilette zur Durchsuchung. „Nein“, ruft er, „machen Sie das hier, nur hier. Dort habe ich Angst.“ Er wird gefilzt, schwankt leicht dabei und setzt sich anschließend wieder auf seinen Stuhl. „Möchten Sie gehen oder noch bleiben?“ wird er gefragt. Der Mann regt sich auf. „Was soll die Frage. Das ist doch meine Sache. Warum wollen Sie das wissen? Seltsam, dass Sie das fragen“, lallt er. Der Beamte sagt: „das liegt wohl an mir und spricht in sein Mikrofon: „Der Herr bleibt wohl sitzen und ist entlassen.“ Ein Kollege kontert: „Reine Spekulation.“ Beide lächeln. Die Kamera klickt weiter. „Bitte keine Fotos“, wimmert der Mann. „Das sind Situationsaufnahmen und Beweismittel“, sagt die Polizistin. Beim Griff zum Bier rutscht ihm die Flasche aus der Hand, sie zerspringt laut auf dem schmuddeligen Boden. „Entschuldigung. Ich bezahle das, es tut mir leid“, lallt er leise, währen die junge Blonde mit Handfeger und Kehrschaufel sie Scherben auffegt. „Danke. Wie nett von Dir“, murmelt der Gast und legt den Kopf auf den Tisch, während die junge Frau in der Hocke ist.Nach einer Stunde ist der Spuk vorbei. Die Konzession wird gesucht. „Mein Chef ist seit 25 Jahren hier“, so ein Mitarbeiter. „Die ist irgendwo.“ Es bleibt bei dem kleinen Drogenpäckchen, das gefunden wurde und dem Apfelmesser, das nicht verboten ist. „Die Kontrollen kommen immer wieder“, erzählt der Mitarbeiter. „Manchmal einmal in der Woche und manchmal einmal im Monat.“ Er zuckt mir den Schultern und es geht weiter. Business as usual im Bahnhofsviertel. Der Einsatz der BAO geht weiter. Wo, weiß niemand im Voraus.