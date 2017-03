Polizei zieht Bilanz: Erneut Rauschgift-Razzia im Rotlichtviertel

Die Besondere Aufbauorganisation (BAO), welche die Frankfurter Polizei im Kampf gegen die Dealerszene am Hauptbahnhof gebildet hat, ist gestern vier Monate alt geworden. Die Ordnungshüter nahmen das zum Anlass für eine Zwischenbilanz – und für eine weitere Razzia.

Die Razzia an der Ecke Taunusstraße/Moselstraße im Bahnhofsviertel beginnt um 17.15 Uhr. Polizisten von Landes- und Bundespolizei rücken an, setzen mutmaßliche Rauschgiftdealer auf der Straße fest. Ein älterer Mann, der offenbar suchtkrank ist, entledigt sich aus Protest gegen die Kontrolle seiner Kleider und steht schließlich splitterfasernackt vor dem Musikladen „Cream-Music“. Die Einsatzkräfte lassen sich davon nicht beirren und beginnen in Zweierteams, eine Person nach der anderen zu durchsuchen. Bei einem Tatverdächtigen wird ein verbotenes Messer gefunden, die Handschellen klicken.

Bilderstrecke Bahnhofsviertel: Polizei lässt Dealer nicht zur Ruhe kommen

„Was soll das?“, beschwert sich ein junger Mann, den zwei Polizisten mit dem Gesicht zur Wand eines Erotik-Clubs aufstellen. Auf Anweisung räumt er widerwillig seine Taschen leer, legt Münzen, Zigaretten und Ausweise auf eine steinerne Fensterbank. Während der erste Beamte – die Hände in blauen Gummihandschuhen – mit der Durchsuchung beginnt, klärt der andere die Personalien.

Anlass für die Razzia, die sich gestern bis in die späten Abendstunden zog, war das viermonatige Bestehen der Besonderen Aufbauorganisation (BAO) Bahnhofsviertel. Seit dem 23. November widmen sich 100 zusätzliche Polizisten dem Kampf gegen die Drogenhändlerszene am Hauptbahnhof. Es habe sich vieles zum Besseren verändert, zog Frankfurts Polizei-Vize Walter Seubert eine positive Zwischenbilanz. Es gebe inzwischen „nur noch ganz wenige Beschwerden“.

Die Dealer agierten in kleineren Gruppen, gingen konspirativer vor und suchten für ihre Geschäfte verstärkt Höfe und Spielkasinos auf, berichtete Seubert. Mit den Hausbesitzern und Kasinobetreibern sei die Polizei in Kontakt, um auch diese Handelsräume zu schließen. Als positiven Nebeneffekt der BAO nannte der Polizei-Vize den Rückgang der Straßenkriminalität.

Seubert bilanzierte, dass die Frankfurter Polizei in den vergangenen vier Monaten 70 000 zusätzliche Einsatzstunden geleistet hätte, hinzu kämen 21 100 Stunden hessischer Bereitschaftspolizisten. 26 600 Personenkontrollen wurden gemacht, 422 Tatverdächtige festgenommen. Von den etwa 2700 Strafanzeigen wurden 1470 wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Polizisten stellten gut drei Kilo Marihuana, knapp 1600 Gramm Haschisch, 225 Gramm Heroin und 165 Gramm Crack sicher.

Der Polizei-Vize kündigte an, dass die BOA noch mindestens „den Sommer über“ bestehen bleiben werde. Die Zahl der Dealer schätzt die Polizei derzeit auf etwa 100. Neu ist, dass an die Stelle der nordafrikanischen Dealer in der Düsseldorfer Straße inzwischen Ostafrikaner – vor allem aus Eritrea und Somalia – getreten sind.