Projekt in der Römerstadt: Ernst-May-Gesellschaft rekonstruiert Parzelle im Stil des „Neuen Frankfurts“

Auf den ersten Blick wirkt die Laube unscheinbar: Der Holzbau ist klein, nicht größer als ein Schuppen, der Platz für Gartengeräte und Werkzeuge bietet. An vielen Stellen blättert die grüne Farbe ab. Doch die Laube auf der rund 300 Quadratmeter großen Parzelle Nummer 16 in der „Kleingartenanlage Römerstadt II“ ist keine Laube wie jede andere, sondern ein Stück Stadtgeschichte. Entworfen hat sie in den 20er Jahren die österreichische Architektin Magarete Schütte-Lihotzky (1897 – 2000). Ihr Name ist bis heute mit der Mainmetropole verbunden, denn Schütte-Lihotzky ist die Schöpferin der Frankfurter Küche, die fester Bestandteil in den Häusern der Ernst-May-Siedlungen war.

Der Stadtplaner, Siedlungsdezernent und Architekt Ernst May (1886 – 1970) hatte zwischen 1925 und 1930 das Programm „Das Neue Frankfurt“ entwickelt, um der Wohnraumknappheit in der Stadt etwas entgegenzusetzen.

Seit 2014 hat die Ernst-May-Gesellschaft die Parzelle Nummer 16 gepachtet. Gestern gewährte der gemeinnützige Verein Interessierten einen Einblick. Historisch bedeutsam ist nicht nur der kleine Holzbau, sondern auch der Ort, an dem die Laube steht.

Ein Kleinod

Auf diesem Grundstück, das bis vor kurzem noch völlig zugewuchert war, soll das Erscheinungsbild von 1930 rekonstruiert und die Laube von Schütte-Lihotzky, die ein Kleinod darstellt, restauriert werden.

Die Ideen des „Neuen Frankfurts“ sind vor allem durch Funktionalität gekennzeichnet. Dieser Gedanke zieht sich wie ein roter Faden durch – in der Architektur, der Einrichtung in den Häusern als auch in der Gestaltung der Gärten.

Einfamilienhäuser der May-Siedlung in der Römerstadt haben ihren eigenen Garten direkt am Haus. Aber auch die Bewohner der Mehrfamilienhäuser sollten damals die Möglichkeit bekommen, einen Garten zur Selbstversorgung zu bewirtschaften. Es entstand die Kleingartenanlage entlang der Ringmauer, die einst unter der Regie des Frankfurter Gartenbaudirektors Max Bromme (1878 – 1974) in Zusammenarbeit mit dem Landschaftsarchitekten Leberecht Migge gestaltet wurde (1881 – 1935).

„Rund 250 Quadratmeter groß ist die Fläche, die auf dieser Parzelle bewirtschaftet werden kann. Laube und Nebenflächen wie Gartenwege und Terrasse nehmen rund 50 Quadratmeter ein“, erzählt Gilbert Töteberg von der Ernst-May-Gesellschaft. Er öffnet eine Tür zur Hütte, so dass das Innere sichtbar wird. „Schütte-Lihotzky hat insgesamt vier verschiedene Typen von Gartenlauben entworfen. Diese hier ist der Typ II“, fügt Töteberg hinzu.

Die Grundfläche misst 1,80 mal 2,40 Meter und sollte Platz bieten für eine Schlafgelegenheit, einen Werkzeugschrank und eine Fahrradkammer, außerdem für ein Geschirr-Regal, einen Sitzplatz, einen Tisch, eine Ablage für Kleidung und einen Herd. „Die Gartenhütte soll demnächst von einem Restaurator begutachtet werden“, erzählt Töteberg von den Planungen. Einen entsprechenden Antrag hat die Gesellschaft bereits beim Denkmalamt gestellt. Geklärt werden soll unter anderem, welchen Anstrich die Laube im Original hatte.

Für vierköpfige Familie

Um den Garten so wiederherstellen zu können, wie er früher einmal war, nutzen die Initiatoren einen Plan aus dem Jahr 1930. Dieser zeigt, wie die Fläche, die übrigens damals für eine vierköpfige Familie gedacht war, bewirtschaftet werden sollte. Selbstversorgung hieß das Schlüsselwort. Die Fläche war in kleinere Felder eingeteilt, die nach einer vorgeschriebenen Folge bepflanzt werden sollten.

„Geplant ist, nur solche Sorten anzubauen, die es auch früher schon gab“, sagt Landschaftsarchitekt Johannes Cox, der das Vorhaben unentgeltlich begleitet, ebenso wie die Gartenbaufirma Immo Herbst. Cox verdeutlicht dies am Beispiel des Kräuterbeetes: „Heute würde man darin etwa Basilikum anpflanzen, 1930 war es eher Petersilie, Bohnenkraut oder Liebstöckel.“ Auch der Anbau von Obst ist vorgesehen, jedoch mit Spindelbüschen. „Die werden etwa 80 Zentimeter hoch und die Früchte können ohne eine Leiter geerntet werden“, erklärt der Experte. Hohe Bäume seien damals nicht erlaubt gewesen.

Bis der Garten in seiner alten Form wiederhergestellt ist, ist noch viel zu tun. Wer dabei helfen möchte, ist eingeladen, am Samstag, 22. April, 10 Uhr, auf die Parzelle zu kommen.