Die Serie „Angels“ knackt bei Amazon-Video die 100 000-Minuten-Marke. Gedreht wird überwiegend in Frankfurt am Main.

Ein langer Blick auf die Skyline, ein Mund mit rotem Lippenstift, als nächstes fasst die Kamera eine Gebäudefront in den Blick, fliegt durch Hochhausschluchten, zoomt auf einen Schenkel mit Pistole im Strumpfband, im Hintergrund laufen Datensätze durchs Bild, zu guter Letzt die Luftaufnahme der Autobahnausfahrt Messe, ehe der Titel der Serie eingeblendet wird: „Angels“, mit einem Frauenkörper, dessen gespreizte Beine das A bilden.

Bild-Zoom Foto: Rainer Rüffer Heiner Hänsel (vorn) bei der Arbeit am Schnittplatz. Alina Zayika und Thomas Gundermann begutachten bereits gedrehte Szenen mit ihm.

„Erotik, Gewalt, Spionage“ lautet der Untertitel der maßgeblich in Frankfurt gedrehten Serie. Eine Gruppe von Geheimagentinnen tarnt sich als exklusiver Escort-Service. Sie nutzen ihre Reize, um Zielpersonen auszuspionieren. „Die Idee lehnt sich an ,Drei Engel für Charlie’ an, aber weniger glamourös, ich wollte es natürlicher, mit mehr Bodenhaftung“, erzählt Produzent Heiner Hänsel. Sein kleines Filmstudio in Frankfurt-Eschersheim heißt „101 Film“ und betreut Modefilme, Buchtrailer, Dokumentationen und vieles mehr.

Drehbuch und Regie

Hänsel hat das Drehbuch für die ersten Folgen von „Angels“ geschrieben und Regie geführt. Die Idee hatte er schon als Jugendlicher, als er seinen ersten Spielfilm mit einer Super 8-Kamera drehte. Später arbeitete er in einer Werbeagentur, betreute TV-Werbekonzepte und gründete dann sein eigenes Unternehmen.

Die Besetzung für „Angels“ fand er über Casting-Plattformen. Vor der Kamera stehen überwiegend Laienschauspieler und Schauspielschüler. Obwohl es sich um eine Low-Budget-Produktion handelt, hatten Hänsel und sein Team den Mut, die Serie bei „Amazon Prime“ anzubieten. „Das kann mittlerweile jeder. Amazon hat sich vor ein, zwei Jahren für Independent-Produktionen geöffnet. Man muss nur Richtlinien einhalten und steuerliche Hürden überwinden“, sagt Hänsel. So muss er die Einnahmen in den USA versteuern. Diese sind bisher aber gering. „Sechs Cent bekomme ich pro gestreamte Minute.“ Erst vor kurzem durchbrach die Frankfurter Serie die 100 000-Minuten-Marke. Das nächste Ziel, so Hänsel, sei jetzt die Million.

„Angels“ läuft nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien und den USA, dort mit Untertiteln. Insgesamt erinnert die Produktion an gängige Reality-TV-Formate. „Wir sehen aber eine deutliche Entwicklung, werden immer professioneller“, sagt Hänsel. Gedreht wird in Hotels, Restaurants, im Wald oder Bunker. In Online-Rezensionen erntet das Team Lob und Schelte, viele begeistern sich, manche sind entrüstet. Hänsel und seine Kollegen freuen sich über Kritik, besonders, wenn sie konstruktiv ist und von Fachleuten kommt. „Die meisten finden die Idee großartig und sagen uns, was wir in der Umsetzung besser machen können“, sagt Thomas Gundermann, der die Rolle des Jack Bishop spielt, ein ehemaliger Agent des britischen Geheimdienstes. „Wir wachsen an jeder Folge.“

Gundermann war schon fürs US-Militär tätig und Stuntmann bei RTL-Serien wie „Lasco“ oder „Alarm für Cobra 11“. Er ist bei „Angels“ vor allem für die Action-Szenen verantwortlich. Eine Gage bekommt er nicht, sondern ebenso wie die anderen Darsteller lediglich eine Aufwandsentschädigung. Weder Hänsel noch Gundermann können allein von ihrer Arbeit als Filmschaffende leben: Hänsel kümmert sich in Teilzeit um die Gebäudeverwaltung für Immobilien seines Schwiegervaters, Gundermann ist als Bodyguard tätig. Für die Produktion muss Hänsel draufzahlen, etwa, um für eine Szene einen Hubschrauberflug zu mieten.

Alina spielt eine Agentin

Auch Alina Zayika ist nicht wegen des Geldes, sondern aus Leidenschaft beim Dreh dabei. Sie arbeitet in Leipzig bei einem großen Handelsunternehmen als Assistentin der Geschäftsführung. In der Serie spielt sie die Agentin Maria und kann dabei ihre Russischkenntnisse zum Einsatz bringen, etwa, wenn sie einen russischen Geschäftsmann um den Finger wickelt. Sie bezeichnet sich selbst als Hobby-Schauspielerin, wobei es nicht ihre erste Rolle ist. Mit dem Jugendtheater fing alles an, es folgten kleinere Rollen in Polizeiserien im Reality-TV. Die Schauspielerei versteht sie als Ausgleich: „Meine Eltern sind furchtbar stolz auf mich.“

Derzeit sind in Deutschland vier Folgen auf Amazon und Vimeo abrufbar. Sieben Folgen soll die erste Staffel beinhalten. Für Staffel zwei hat sich auch Thomas Gundermann am Skript beteiligt, dementsprechend wird es viele Kampfszenen und Stunts geben. Hänsel sagt: „Bei uns darf jeder überall mal mitmischen, das ist alles sehr familiär. “