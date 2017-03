Susanne Rohlfing ist bei der Polizei für die Sicherheit in der City zuständig: Erste Chefin für das 1. Revier

Die Frankfurter Polizei wird weiblicher: Zum ersten Mal in seiner Geschichte hat das prominent in der Innenstadt gelegene 1. Polizeirevier eine Leiterin. Polizeirätin Susanne Rohlfing macht darum kein Aufhebens: Sie sieht die Polizei schon längst nicht mehr als Männerdomäne. Deutlich in der Unterzahl sind die Frauen im Frankfurter Präsidium aber weiterhin.

Brenzlige Großdemos, dreiste Taschendiebe und Deutschlands umsatzstärkste Einkaufsmeile – nur drei von vielen Themen, um die sich Susanne Rohlfing in Zukunft kümmern muss. Die Polizeirätin leitet jetzt das 1. Revier auf der Zeil. Mit 130 Polizisten gilt das Revier als das personalstärkste in Frankfurt, wenn nicht in ganz Hessen. Rohlfing, 43 Jahre alt, ist die erste Frau auf dem prominenten Posten – und nach Katja Heckmann vom 11. Revier (Rödelheim) die zweite Revierleiterin überhaupt in der Stadt. Ein große Sache ist das für die gebürtige Osthessin aber nicht. Schon als sie im Jahr 1993 zur hessischen Landespolizei kam, sei diese keine reine Männerdomäne mehr gewesen, sagt sie. Heute seien Frauen bei der Polizei – auch in Führungspositionen – „vollkommen selbstverständlich“.

Klar in der Unterzahl

Die Statistik zeigt allerdings, dass Frauen im Frankfurter Polizeipräsidium noch klar in der Unterzahl sind: Nach Angaben von Behördensprecher Alexander Kießling machen sie gut ein Viertel der Mitarbeiter des Präsidiums aus. Im Hinblick auf den reinen Polizeivollzugsdienst ist die Frauenquote noch geringer: Sie liegt bei knapp 23 Prozent. Was den höheren Dienst betrifft, entfallen laut Kießling 30 der 190 Stellen bei der hessischen Landespolizei auf Frauen. Im Frankfurter Präsidium gibt es jedoch mehrere Frauen mit Führungspositionen im gehobenen und höheren Dienst. So werden das Präsidialbüro, das Mobile Einsatzkommando, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und mehrere Kommissariate von Frauen geleitet.

Die neue Leiterin des 1. Reviers gehört als Polizeirätin zu den Beamtinnen im höheren Dienst. Sie sieht sich selbst als „offene, kommunikative Person“, die täglich das Gespräch mit den Mitarbeitern suche, auch wenn das mitunter viel Zeit koste. Ihr Ziel sei es, das gute Arbeitsklima im 1. Revier zu erhalten. „Ich finde es wichtig, dass man sich aufeinander verlassen kann“, sagt Rohlfing. Und noch etwas anderes liegt ihr sehr am Herzen: „Dass alle Kollegen nach dem Dienst wieder unverletzt nach Hause gehen können.“ Zwei Mal sei das zuletzt nicht der Fall gewesen: Erst habe ein Mann einem Zivilpolizisten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dann seien zwei Kollegen bei einer Widerstandshandlung an der Hand verletzt worden. Dass die Zahl der Angriffe auf Polizisten zunimmt, war schon bei der Vorstellung der Frankfurter Kriminalstatistik 2016 im Februar ein Thema gewesen.

Wertvolle Hilfe

Vor diesem Hintergrund zeigt sich Susanne Rohlfing zufrieden mit den Bodycams des 1. Reviers. Die Minikameras, die Bild- und inzwischen auch Tonaufzeichnungen machen, hätten abschreckende Wirkung auf potenzielle Angreifer und leisteten, falls es doch zu einer Straftat komme, wertvolle Hilfe bei der Verfolgung. Auch im Brennpunkt Konstablerwache/Allerheiligenviertel, wo nach wie vor mit sogenannten weichen Drogen wie Haschisch und Marihuana gehandelt wird, spielt Videoüberwachung eine Rolle: An der „Konsti“ hängt die älteste Anlage Hessens, an der Kreuzung Allerheiligenstraße/Breite Gasse sollen demnächst Kameras aufgehängt werden. Die Polizeirätin hält das für sinnvoll, würde auch eine Videoanlage an der Hauptwache befürworten.

Spezielle Arbeitsgruppe

Wegen des Rauschgifthandels rings um die Konstablerwache hat das 1. Revier eine Arbeitsgruppe aus drei Polizisten eingerichtet, die sich – unterstützt von weiteren Beamten – um allein dieses Thema kümmert. Die verstärkte Polizeipräsenz im Bahnhofsviertel, dem Frankfurter Hauptumschlagsplatz für Drogen aller Art, habe bislang nur wenige Dealer auf der Suche nach alternativen Handelsorten in die Innenstadt geführt, berichtet die neue Revierleiterin. Verlagerungseffekten entgegenzuwirken, sei aber auch ausdrückliches Ziel der Polizei.

Nur das Polizeiauto bekam eine Umarmung ab Kein Polizist wollte sich gestern vor dem 1. Polizeirevier in der Frankfurter Innenstadt knuddeln lassen – obwohl doch um punkt 13 Uhr einige wenige umarmungswillige Mitglieder der Satire-Partei clearing

Außer dem Rauschgifthandel ist in der Innenstadt mit ihren Läden und täglich etwa 300 000 Menschen weiterhin auch der Taschen- und Trickdiebstahl ein großes Thema. Das Zivilkommando, dessen Mitglieder ein hervorragendes Personengedächtnis und einen geschulten Blick hätten, lobt Rohlfing ausdrücklich. Trotz des konspirativen Vorgehens gelinge es immer wieder, Diebe auf frischer Tat zu ertappen und festzunehmen. Wie berichtet, sanken die Fallzahlen beim Taschen- und Trickdiebstahl zuletzt.

Rohlfing ist an der Spitze des 1. Reviers übrigens die Nachfolgerin von Manfred Burkart. Er hatte die Dienststellenleitung im April 2014 übernommen und ist vor kurzem in das Landespolizeipräsidium gewechselt.