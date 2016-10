Fälle im Gutleutviertel und Nordend: Erste Horror-Clowns in Frankfurt unterwegs

Die ersten Grusel-Clowns treiben mittlerweile auch in Frankfurt ihr Unwesen. Bislang hat die Polizei drei Fälle in der Mainmetropole registriert. Der erste Zwischenfall ereignete sich bereits am Samstag vergangener Woche im Gutleutviertel. Hier lauerten zwei Grusel-Clowns einer Frau auf, einer von ihnen hatte ein großes Messer dabei, das er an seine Kehle führte und mit dem er Schnittbewegungen andeutete. „Das Opfer fand das aber eher albern“, berichtet Polizeisprecher Andrew McCormack, deshalb hätten die Clowns schnell das Weite gesucht.

Zu einer zweiten gruseligen Begegnung mit einem Clown kam es am vergangenen Samstag im Oederweg (Nordend). Hier bedrängte ein radelnder Clown eine Radfahrerin. Er fuhr ihr hinterher, beschimpfte sie und hinderte sie an einer Ampel an der Weiterfahrt. Die Frau konnte den Unbekannten schließlich abhängen, eine Fahndung der Polizei lief ins Leere.

Anders im dritten Fall: Gleich fünf Clowns versuchten in der Nacht auf Sonntag um kurz nach Mitternacht, eine Frau in der Platenstraße zu erschrecken. Weil die Dame einen Hund dabei hatte, trauten sich die Horror-Clowns jedoch nicht näher heran. Dafür griff eine Polizeistreife die Missetäter wenig später auf und stellte die Masken sicher. Es blieb bei einer Ermahnung für die zwischen 14 und 17 Jahre alten Jugendlichen. „Erschrecken allein ist kein Straftatbestand“, erklärt Polizeisprecher McCormack.

Es könne jedoch schnell zu einem Straftatbestand werden, etwa wenn jemand vor Schreck stürze und sich verletze. Gerade ältere Leute könnten vor Schreck auch einen Herzinfarkt erleiden. „Solche Aktionen sind kein Spaß“, betont McCormack. Und nicht zuletzt müssten die Witzbolde auch damit rechnen, dass sich ihre Opfer zur Wehr setzten, weil sie sich bedroht fühlten.

Der Trend mit den Grusel-Clowns kommt aus Amerika, aktuell mehren sich die Vorfälle auch in anderen Ländern. McCormack geht jedoch davon aus, dass es sich dabei nur um ein vorübergehendes Phänomen handelt.

