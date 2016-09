Erstklässler allein in der Schule: Erste Woche an der Michael-Grzimek-Grundschule: Chaotische Personalpolitik

Hessens Grundschulen gehen die Lehrer aus. In Frankfurt beklagen mehrere Schulen einen extremen Fachkräftemangel. Das führt zu teilweise chaotischen Verhältnissen wie an der Michael-Grzimek-Schule.

Stellen Sie sich vor, Sie bringen Ihr Kind zur Einschulung – und kein Lehrer ist da. Unvorstellbar? Leider nicht. So geschehen in der Michael-Grzimek-Schule in Nieder-Eschbach am Dienstag vergangener Woche. In der 63 Jahre alten Grundschule wurden am Tag der Einschulung vier neue Klassen begrüßt. Drei dieser Klassen wurden von ihren jeweiligen Klassenlehrern in Empfang genommen. Nur die Klasse 1c nicht.

Ihre Lehrerin war nicht da. Während die anderen Schulkinder freudestrahlend in ihre Klassen geführt wurden, mussten die Abc-Schützen der 1c erst einmal in der Halle ausharren. Nach geraumer Zeit wurden die Neu-Schüler dann mit dem Verweis, dass dies nicht die eigentliche Klassenlehrerin sei, von einer anderen Fachkraft in das Klassenzimmer geführt. Bis zum Ende des ersten Schultags traf die Klassenlehrerin auch nicht mehr ein. Weder Eltern noch Kinder erfuhren an diesem Tag, wie es dazu kommen konnte. Julia Diettrich, Mutter einer betroffenen Schülerin, hätte sich vor allem eines gewünscht: „Eine bessere Kommunikation zwischen Schule und Elternschaft hätte für alle das Problem etwas erleichtert.“

In den darauffolgenden Tagen wurden die Informationspolitik der Schulleitung nicht besser. „Wir haben unsere Informationen lediglich über den Buschfunk bekommen“, erzählt eine andere Mutter. „Von der Schule gab es keinerlei offizielle Erklärung oder Stellungnahme.“ Auch dieser Zeitung gegenüber gab man sich an der Schule verschlossen – „die Schulleitung sei erst wieder ab Donnerstag zu sprechen“ lautete die lapidare Antwort aus dem Sekretariat auf unsere Anfrage zu den Geschehnissen.

Kommentar: Versagen auf der ganzen Linie Sechs, setzen! Wenn es Schulnoten für die Einschulung geben würde, wäre das die einzige Zensur, die für die Vorkommnisse an der Michael-Grzimek-Schule in Frage kommt. clearing

Die weiteren Tage der Woche liefen organisatorisch ähnlich chaotisch ab. Vertretungskräfte wurden versprochen, doch die tauchten ebenfalls nicht auf. Die Kinder standen morgens nach dem Klingelzeichen erst einmal hilflos auf dem Schulhof herum, bevor sich irgendwann eine Lehrkraft ihrer annahm. Erst nach einer Beschwerde beim Staatlichen Schulamt reagierte die Schule mit einem Schreiben, in dem man sich für den „holprigen Schulstart“ entschuldigte und über einen Sportunfall der vorgesehenen Klassenlehrerin berichtete. Am heutigen Elternabend, mehr als eine Woche nach Schulbeginn, soll die neue Klassenlehrerin endlich vorgestellt werden.

Das Staatliche Schulamt zeigt sich von den Vorgängen nicht besonders überrascht. „Gerade an Grundschulen kann der plötzliche Ausfall eines Kollegen nicht immer so schnell kompensiert werden, wie es sich Eltern wünschen.“

Nach Aussage von Alix Puhl, der Vorsitzenden des Stadtelternbeirats Frankfurt, ist die Grundschule in Nieder-Eschbach kein Einzelfall. In ganz Frankfurt fehlen nach ihren Worten Grundschullehrer. An der Zahl der Lehramtsabsolventen kann dies nicht liegen. Schließlich wird es laut hessischem Kultusministerium im Jahr 2016 in ganz Hessen einen Bedarf von 2800 Grundschullehrern geben. Dem gegenüber steht aber ein Angebot von bereits 3500 ausgebildeten Grundschullehrern. Im Jahr 2017 wird sich das Überangebot an Lehrern sogar noch verstärken – 3100 Lehrer der Sekundar- und Primarstufe 1 werden dann gesucht. Dem stehen 5300 Lehrer mit Abschluss entgegen.

In den westlichen Bundesländern gibt es insgesamt einen jährlichen Angebotsüberschuss von 38 Prozent. Das entspricht in etwa 7400 Lehrern, die keine Stelle finden. Auch an den Universitäten zeigt sich: An fehlenden Lehramtsstudenten kann es nicht liegen. Im erst jüngst verstrichenen Sommersemester 2016 lag der Numerus Clausus der Goethe-Universität bei einem Abiturschnitt von 2,3. Eine Note, die eine vergleichsweise hohe Bewerberzahl nahelegt. An Frankfurts Grundschulen gelangen diese Absolventen allerdings nicht. „Die Stadt ist aus vielen Gründen unattraktiv“, schlussfolgert Alix Puhl, „die Mieten sind hoch und die Einstiegsgehälter für Grundschullehrer niedrig.“ Verbeamtete Lehrer der Sekundarstufe 1 sowie Grundschullehrer erhalten ein Nettogehalt von knapp 2600 Euro. Je nach Bundesland variiert der Betrag. Damit sind sie die Niedrigverdiener der Bildungsbranche. Hinzu kommt: Nach dem Studium durchlaufen die angehenden Lehrer einen Vorbereitungsdienst der pädagogischen Arbeit. Das Referendariat dauert in Hessen knapp zwei Jahre. Während dieser Zeit erhalten die Pädagogen nur einen Teil ihres Einstiegsgehaltes. Je nach Bundesland beläuft sich der monatliche Verdienst auf einen Nettobetrag von 1100 Euro.

Alix Puhl sieht allerdings noch einen anderen Grund, warum Grundschullehrer Frankfurt meiden: „Neben der generell eher dürftigen Bezahlung werden viele Lehrer auch nur als Zeitarbeitskräfte eingestellt, um zum Beispiel beim plötzlichen Ausfall einer Fachkraft einzuspringen.“ Dass das nicht immer reibungslos funktioniert, zeigt sich im jüngsten Fall an der Michael-Grzimek-Schule. Die meist eher glanzlose Notlösung ist die Doppelbelastung vorhandener Lehrer. Überstunden und Überfüllung von Klassen sind daher nicht selten anzutreffen, worunter Lernbedingungen und Unterricht stark leiden.