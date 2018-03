S-Bahn-Tunnel: Erster Tag der Tunnelsperrung: Nur wenige Pendler stiegen auf das Auto um

Am ersten Tag der Sperrung des S-Bahn-Tunnels begannen die Probleme schon am frühen Morgen: An der Station Mühlberg, wo ein Teil der S-Bahnen während der Osterferien endet, empfahl der Lokführer auf die Straßenbahn umzusteigen. Das machten auch viele Fahrgäste – doch nicht alle passten in den Wagen der Linie 16. Der städtischen Nahverkehrsgesellschaft Traffiq ist das Problem bekannt. „Die Bahn sollte nicht nur auf die Straßenbahn verweisen, sondern auch auf die Ersatzbusse zum Südbahnhof“, sagte Traffiq-Sprecher Klaus Linek. Darüber hinaus habe es vereinzelt Verzögerungen im U-Bahn-Verkehr gegeben. „Viele Fahrgäste wollten in der ersten Tür einsteigen, obwohl hinten noch Plätze frei waren.“ Personal achte darauf, dass sich die Fahrgastmassen verteilen.

Viele Pendler haben sich aber offenbar andere Wege gesucht – der Tunnel ist ja auch nicht zum ersten Mal gesperrt. Das große Chaos blieb nach Angaben des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) aus. „Es ist erstaunlich unspektakulär – die Leute sind gut informiert“, sagte ein RMV-Sprecher. Nach Angaben der Polizei stiegen im morgendlichen Berufsverkehr nur wenige Bahnfahrer auf das Auto um. „Alles ganz durchschnittlich und normal“, bilanzierte eine Polizeisprecherin. Wer konnte, nahm das Fahrrad und kam schnell und trocken zur Arbeit. Die Deutsche Bahn stellt während der Tunnelsperrung ihre Mietfahrräder für bis zu 30 Minuten kostenlos zur Verfügung.

Die Hauptschlagader des regionalen Nahverkehrs ist noch bis zum 9. April unterbrochen. Betroffen sind sämtliche S-Bahnen außer der Linie S 7. Die Stationen Taunusanlage, Hauptwache, Konstablerwache, Ostendstraße und Lokalbahnhof können während der Osterferien nicht mit der S-Bahn angefahren werden. Reisende können während dieser Zeit auf Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse und auch Fernverkehrszüge ausweichen.

Die Bahn arbeitet seit dem Jahr 2015 daran, das 40 Jahre alte Relaisstellwerk durch ein modernes Elektronisches Stellwerk zu ersetzen. Dazu wurde in der Vergangenheit der Tunnel immer wieder gesperrt. 2016 wurde das neue System eingebaut, jetzt soll es getestet werden. Funktioniert alles reibungslos, wird das alte Stellwerk abgebaut und die alten Kabel, Magnete und Signale entfernt. Dazu wird im Mai der Tunnel an zwei Wochenenden und ein letztes Mal während der großen Schulferien im kommenden Sommer gesperrt. mu / lhe

