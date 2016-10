Bauarbeiten am Mühlberg: Erweiterung des Hotel Cult beginnt

Auf dem Plateau des Mühlbergs oberhalb der Offenbacher Landstraße thront die Villa Hahn. Mit Argusaugen beobachtet Besitzer Jochen Dressler derzeit, was sich in etwa zehn Meter Entfernung am Fuße des Hügels abspielt. Dort steht das Hotel Cult – ein dreistöckiges, im Jahr 2005 errichtetes, unscheinbares Gebäude. Jetzt soll es wachsen – sowohl in die Breite als auch in die Höhe. Die Bagger sind bereits vorgefahren, die Baustelle ist eingerichtet.

„Kommende Woche sucht der Kampfmittelräumdienst das Areal nach Sprengstoff ab“, verrät Hotelbesitzer Hamed Assl. Dabei handele es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, „schließlich war das Grundstück die letzten 40 Jahre unbebaut“. Auch eine seismographische Untersuchung stehe noch an. Dann könne die Erweiterung Mitte November beginnen. Assl ist optimistisch: Ende 2017 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Anbau versperrt die Sicht

Lang genug musste der Hotelier auf den Baustart warten. Ende 2012 hatte er das benachbarte Grundstück von der Stadt gekauft. Spätestens als er dieses zu roden begann, wurde Nachbar Dressler hellhörig. Er befürchtete, dass ein aufgeblähtes Hotel Passanten die Sicht auf die von ihm bewohnte barocke Schönheit versperren könnte (wir berichteten). „Ursprünglich sollte der Anbau sechs Etagen haben“, erklärt Dressler. Das Hotel hätte somit bis zur Mitte des Mansardendachs der Villa gereicht. „Das konnte ich so nicht hinnehmen.“

Deshalb reichte Dressler beim Verwaltungsgericht Frankfurt einen Eilantrag ein und erwirkte einen vorübergehenden Baustopp. Ein Jahr und vier Monate waren Assl die Hände gebunden. Er sah sich gezwungen, sein Bauvorhaben auf nicht absehbare Zeit aufzuschieben, wollte den Entscheid schon juristisch anfechten. Doch Dressler zeigte sich bereit, den Konflikt außergerichtlich beizulegen.

So kam es Ende 2015 zu einer Einigung. Der Villenbesitzer genehmigte den Anbau unter einer Voraussetzung: Er sollte dreieinhalb Meter niedriger werden. Damit muss Assl auf eine Etage – das heißt immerhin elf Zimmer – verzichten. „Mir ist’s recht,“ zeigt er sich versöhnlich, „wenn das eine harmonische Nachbarschaft garantiert.“

Kompromiss mit Kalkül

Dressler hingegen ist nicht wirklich zufrieden, hätte den Ausbau gern ganz boykottiert: „Die Stadt investiert so viel Geld, um die Altstadt zu rekonstruieren,“ erklärt er. „Wie kann sie hier einfach wegschauen.“ Dass er dem Kompromiss zugestimmt habe, sei Kalkül. Sein Rechtsanwalt, Wolfgang Stammler, erklärt das genauer: „Wir hatten mit der Stadt einen mächtigen Gegner.“ Sie habe die Baugenehmigung erteilt und wäre „gewiss durch alle Instanzen gegangen, um diese durchzusetzen“.

Ausschlaggebend sei zudem gewesen, dass der Richter sich damals in den Ruhestand verabschiedete. „Er lag in Sachen Denkmalschutz auf unserer Linie.“ Gewiss seien Richter der Neutralität verpflichtet. „Sie sind aber keine Automaten“, sagt Stammler. „Ich weiß das, ich war selbst mal einer.“ Geld sei bei der außerrechtlichen Einigung nicht geflossen – „kein Cent“, insistiert er. „Es ging meinem Mandanten ausschließlich darum, seinen Familiensitz zu schützen.“

Dressler hofft noch auf eine Verzögerung: „Ich bin keineswegs erpicht darauf, dass das Bauvorhaben schnell umgesetzt wird“, sagt er. Doch Assl zeigt sich fest entschlossen, den Bau endlich voranzutreiben: „Wir brauchen dringend mehr Zimmer,“ erklärt er. In der Umgebung entstünden immer mehr Hotels mit 200 oder mehr Zimmern. Das Cult habe derzeit 75, an die 50 sollen hinzukommen. „Ohne die schwindet unsere Daseinsberechtigung“, so Assl. „Der Ausbau sichert unsere Zukunft.“